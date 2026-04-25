Γιατί οι μαραθωνοδρόμοι νιώθουν ξαφνικά την ανάγκη για τουαλέτα; - Γαστρεντερολόγος απαντά

Γαστρεντερολόγος και ερευνήτρια του Harvard University εξηγεί γιατί πολλοί δρομείς μαραθωνίου νιώθουν ξαφνικά την ανάγκη να πάνε στην τουαλέτα κατά τη διάρκεια της διαδρομής.

«Γιατί τόσοι πολλοί μαραθωνοδρόμοι νιώθουν ξαφνικά την ανάγκη να πάνε στην τουαλέτα στη μέση του αγώνα;», διερωτάται σε ανάρτησή της στο Instagram και εξηγεί: «Επειδή, όταν τρέχεις έντονα, το σώμα σου διοχετεύει το αίμα μακριά από το έντερο προς τους μυς των ποδιών – και η ροή προς τα έντερα μπορεί να μειωθεί έως και στο 20% των φυσιολογικών επιπέδων».

Στη συνέχεια, δίνει μια συμβουλή, τονίζοντας ότι «ένα από τα πιο έξυπνα πράγματα που μπορείτε να κάνετε κατά τη διάρκεια της προπόνησης είναι να χρησιμοποιήσετε το έξυπνο ρολόι σας, ώστε να βρείτε το προσωπικό σας όριο».

Ουσιαστικά, προτείνει στους δρομείς να χρησιμοποιούν smartwatch, ώστε να εντοπίζουν το προσωπικό τους «όριο» καρδιακών παλμών - το σημείο, δηλαδή, πάνω από το οποίο το έντερο αρχίζει να επιβαρύνεται. Με βάση αυτά τα δεδομένα, μπορούν να προσαρμόζουν την ένταση της προπόνησής τους.

«Και ως γαστρεντερολόγος, θα σου συμβούλευα επίσης να αποφύγεις τον καφέ το πρωί του αγώνα», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από ανάρτηση στο Instagram της Trisha Pasricha