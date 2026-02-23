Γιατί οι μαμάδες του ζωικού βασιλείου εγκαταλείπουν τα μικρά τους;

Ένας μικρός πίθηκος στην Ιαπωνία έχει προκαλέσει παγκόσμια συγκίνηση, αφού οι υπεύθυνοι του ζωολογικού κήπου, όπου φιλοξενείται, αποκάλυψαν πως η μητέρα του τον απέρριψε.

Ο λόγος για τον Punch, ένας Ιαπωνικός μακάκος, που γεννήθηκε τον Ιούλιο στον ζωολογικό κήπο Ichikawa. Η προσοχή του κόσμου αυξήθηκε αφότου οι υπεύθυνοι του ζωολογικού κήπου του έδωσαν έναν λούτρινο ουρακοτάγκο, με τον οποίο ο Punch έγινε αχώριστος.

Χωρίς μητρική καθοδήγηση για να ενσωματωθεί στην ομάδα, ο Punch στράφηκε στο παιχνίδι για παρηγοριά. Έχει καταγραφεί πολλές φορές να τον σέρνουν και να τον κυνηγούν μεγαλύτεροι Ιαπωνικοί μακάκοι μέσα στο περιφραγμένο χώρο του.

Στα πρώτα βίντεο που δημοσιεύθηκαν, ο Punch είχε καταγραφεί να περιπλανιέται μόνος του κρατώντας το λούτρινο ζωάκι του μετά από εκφοβισμό που δέχθηκε από άλλα πιθήκια. Λίγες ημέρες μετά ο Punch φαίνεται να βρήκε τη μητρική φιγούρα που αναζητούσε καθώς εθεάθη στην αγκαλιά ενός πιθήκου.

Ωστόσο, λίγες μέρες αργότερα, νέα πλάνα έδειξαν τον Punch να στοχοποιείται ξανά – αυτή τη φορά ένας πολύ μεγαλύτερος πίθηκος τον έσερνε περιστρέφοντάς τον. Τα βίντεο προκάλεσαν ερωτήματα για το γιατί οι πίθηκοι εγκαταλείπουν τα μωρά τους.

Η Alison Behie, ειδικός στην πρωτευοντολογία στο Australian National University, δήλωσε ότι η εγκατάλειψη είναι ασυνήθιστη αλλά μπορεί να συμβεί υπό ορισμένες συνθήκες, επικαλούμενη παράγοντες όπως η ηλικία, η υγεία και η έλλειψη εμπειρίας.

Στην περίπτωση του Punch , η μητέρα του έγινε για πρώτη φορά μητέρα, δείχνοντας έλλειψη εμπειρίας. Οι υπεύθυνοι του ζωολογικού κήπου υποστηρίζουν επίσης ότι ο Punch γεννήθηκε κατά τη διάρκεια καύσωνα, ένα περιβάλλον υψηλού στρες.

Σε τέτοιες συνθήκες, οι μητέρες μπορεί να προτιμήσουν την επιβίωση και την αναπαραγωγή τους αντί να φροντίσουν ένα μωρό του οποίου η υγεία μπορεί να κινδυνεύει.

Μετά την εγκατάλειψη του Punch, οι υπεύθυνοι του έδωσαν τον λούτρινο ουρακοτάγκο, αφού πρώτα είχαν δοκιμάσει άλλες λύσεις, όπως πετσέτες διαφορετικού πάχους για να τα αγκαλιάζει.

«Τα μωρά Ιαπωνικών μακάκων αγκαλιάζουν αμέσως το σώμα της μητέρας τους μετά τη γέννηση για να δυναμώσουν οι μύες τους. Αισθάνονται ασφάλεια κρατώντας κάτι. Όμως, αφού εγκαταλείφθηκε, ο Punch δεν είχε τίποτα να κρατήσει», είπε ο υπεύθυνος ζωολογικού κήπου Κοσούκε Σικάνο.

«Σκεφτήκαμε ότι το παιχνίδι, που μοιάζει με πίθηκο, θα τον βοηθούσε να ενσωματωθεί ξανά στην ομάδα αργότερα», πρόσθεσε.

Η Behie εξήγησε ότι το λούτρινο παιχνίδι μπορεί να λειτουργεί ως «αντικείμενο προσκόλλησης», καθώς ο Punch είναι μόλις έξι μηνών και πιθανότατα εξακολουθεί να χρειάζεται θηλασμό. Σημείωσε ότι η συμπεριφορά των άλλων πιθήκων «δεν αποτελεί εκφοβισμό ή ανώμαλη συμπεριφορά, αλλά κανονική κοινωνική αλληλεπίδραση».

Οι Ιαπωνικοί μακάκοι έχουν αυστηρές μητριαρχικές ιεραρχίες, όπου οι υψηλότερες οικογένειες επιβάλλουν κυριαρχία στις κατώτερες. Ακόμη και με τη μητέρα του, ο Πανκ πιθανότατα θα αντιμετώπιζε την ίδια επιθετικότητα. Χωρίς όμως τη μητέρα του, «δεν θα αναπτύξει τις κατάλληλες υποτακτικές αντιδράσεις για να δείξει υπακοή, κάτι που μπορεί να επηρεάσει την ενσωμάτωσή του στην ομάδα ως ενήλικας», εξήγησε η Behie.

Τις τελευταίες μέρες, ο ζωολογικός κήπος έχει δει αύξηση επισκεπτών που θέλουν να δουν τον Punch. Ως απάντηση, οι αρχές ενίσχυσαν τα εμπόδια γύρω από το περίβολο και παρότρυναν τους επισκέπτες να παραμένουν ήσυχοι, να μην χρησιμοποιούν σκαμπό ή τρίποδα για φωτογράφιση και να περιορίζουν τον χρόνο παρατήρησης.

Με πληροφορίες από Guardian