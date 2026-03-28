Γιατί οι ηλικιωμένοι αποφεύγουν τα «σκληρά γλυκά» και πώς η ηλικία επηρεάζει τη μάσηση

Μια απλή ερώτηση σε ένα οικογενειακό τραπέζι, δηλαδή γιατί οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι, δεν καταναλώνουν καραμέλες και γλυκά όπως τα παιδιά, κρύβει συχνά μια λιγότερο προφανή απάντηση.

Δεν πρόκειται απαραίτητα για αλλαγή στις διατροφικές προτιμήσεις, αλλά για μεταβολές στον τρόπο που λειτουργεί το σώμα με την ηλικία, εξηγεί σχετικά το περιοδικό «The Conversation».

Σύμφωνα με ειδικούς, η βασική εξήγηση βρίσκεται στη διαδικασία της κατάποσης, η οποία γίνεται πιο απαιτητική όσο μεγαλώνει το εκάστοτε άτομο ηλικιακά. Αν και οι περισσότεροι δεν το συνειδητοποιούν, η κατάποση είναι μια σύνθετη λειτουργία που απαιτεί τον συντονισμό δεκάδων μυών και νεύρων, ώστε η τροφή να περάσει με ασφάλεια από το στόμα στον οισοφάγο.

Τι αλλάζει στη μάσηση και στην κατάποση όσο περνάει ο χρόνος

Με την πάροδο του χρόνου, οι μύες της μάσησης χάνουν μέρος της δύναμής τους, η παραγωγή σάλιου μειώνεται και ο συντονισμός των κινήσεων γίνεται πιο αργός. Παράλληλα, οδοντικά προβλήματα μπορούν να δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο τη διαδικασία.

Οι αλλαγές αυτές είναι συχνά φυσιολογικές, ωστόσο επηρεάζουν την ικανότητα κατανάλωσης συγκεκριμένων τροφών.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα σκληρά ή κολλώδη γλυκά, όπως καραμέλες, ζελεδάκια ή σοκολάτες με πυκνή υφή, γίνονται πιο δύσκολα στη μάσηση και την κατάποση. Για πολλούς ηλικιωμένους, η κατανάλωσή τους απαιτεί περισσότερη προσπάθεια ή προκαλεί δυσφορία, με αποτέλεσμα να τα αποφεύγουν.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η δυσκολία στην κατάποση δεν περιορίζεται στις φυσιολογικές αλλαγές της ηλικίας, αλλά συνδέεται με τη λεγόμενη δυσφαγία, μια διαταραχή που επηρεάζει περίπου έναν στους 25 ενήλικες. Η κατάσταση αυτή μπορεί να σχετίζεται με παθήσεις όπως το εγκεφαλικό επεισόδιο, η νόσος Πάρκινσον ή η άνοια.

Πώς επηρεάζει τον οργανισμό η δυσφαγία

Τα άτομα με δυσφαγία μπορεί να βήχουν κατά τη διάρκεια του φαγητού, να νιώθουν ότι η τροφή «κολλάει» στον λαιμό ή να χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσουν ένα γεύμα. Συχνά προσαρμόζουν τη διατροφή τους διακριτικά, επιλέγοντας πιο μαλακές τροφές και αποφεύγοντας υφές που δυσκολεύουν την κατάποση.

Η αποφυγή συγκεκριμένων τροφών δεν είναι μόνο πρακτική επιλογή, αλλά τρόπος διαχείρισης της καθημερινότητας σύμφωνα με τους ειδικούς. Ωστόσο, μπορεί να έχει και κοινωνικές επιπτώσεις, καθώς το φαγητό αποτελεί βασικό στοιχείο της οικογενειακής και κοινωνικής ζωής.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η έγκαιρη αναγνώριση τέτοιων αλλαγών είναι σημαντική. Συμπτώματα όπως ο βήχας κατά τη διάρκεια του φαγητού, η ανάγκη για περισσότερο χρόνο μάσησης ή η αποφυγή συγκεκριμένων τροφών μπορεί να υποδεικνύουν πρόβλημα στην κατάποση και να απαιτούν ιατρική αξιολόγηση.

Με τη βοήθεια ειδικών, όπως των λογοθεραπευτών, μπορούν να εφαρμοστούν απλές προσαρμογές, από αλλαγές στην υφή των τροφών έως διαφορετικές τεχνικές κατανάλωσης, που επιτρέπουν στους ηλικιωμένους να συνεχίσουν να απολαμβάνουν το φαγητό με ασφάλεια.

Με πληροφορίες από The Conversation