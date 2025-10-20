Γιατί οι γιατροί προτείνουν πλέον φυστικοβούτυρο στα μωρά

Μια δεκαετία μετά τη μελέτη–ορόσημο που απέδειξε ότι η πρώιμη κατανάλωση προϊόντων με φυστίκια μπορεί να προλάβει τις επικίνδυνες αλλεργίες, νέα έρευνα δείχνει ότι η αλλαγή αυτή έχει ήδη μετρήσιμα αποτελέσματα στην πράξη.

Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, περίπου 60.000 παιδιά απέφυγαν να αναπτύξουν αλλεργία στα φυστίκια από το 2015, όταν άλλαξαν οι ιατρικές οδηγίες και προτάθηκε η εισαγωγή του αλλεργιογόνου ήδη από την ηλικία των τεσσάρων μηνών.

«Είναι πραγματικά εντυπωσιακό», δήλωσε ο Δρ. David Hill, αλλεργιολόγος και ερευνητής στο Children’s Hospital of Philadelphia, επικεφαλής της νέας μελέτης που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Pediatrics.

Η ομάδα του Hill ανέλυσε ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία από δεκάδες παιδιατρικά ιατρεία, συγκρίνοντας τα ποσοστά αλλεργιών πριν και μετά την εφαρμογή των νέων οδηγιών.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι αλλεργίες στα φυστίκια μειώθηκαν κατά 27% στα παιδιά ηλικίας 0–3 ετών μετά το 2015, και πάνω από 40% μετά το 2017, όταν οι συστάσεις επεκτάθηκαν σε περισσότερες ομάδες βρεφών.

«Σήμερα μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι υπάρχουν λιγότερα παιδιά με αλλεργίες απ’ ό,τι θα υπήρχαν χωρίς αυτή τη δημόσια υγειονομική προσπάθεια», τόνισε ο Hill.

Η αλλαγή στην ιατρική οδηγία

Για δεκαετίες, οι γιατροί συνιστούσαν να καθυστερεί η κατανάλωση αλλεργιογόνων τροφών, όπως φυστίκια, γάλα ή αυγά, έως την ηλικία των τριών ετών.

Όλα άλλαξαν το 2015, όταν ο Gideon Lack του King’s College London δημοσίευσε τη μελέτη LEAP (Learning Early About Peanut Allergy), που έδειξε ότι η πρώιμη εισαγωγή φυστικιών σε βρέφη μειώνει τον κίνδυνο αλλεργίας κατά πάνω από 80%. Μεταγενέστερη ανάλυση έδειξε ότι η προστασία αυτή παραμένει στο 70% των παιδιών μέχρι την εφηβεία.

Παρά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα, η εφαρμογή των οδηγιών υπήρξε αργή. Μόνο 29% των παιδιάτρων και 65% των αλλεργιολόγων ανέφεραν το 2017 ότι ακολουθούσαν τη νέα πρακτική, σύμφωνα με σχετικές έρευνες.

Η καθυστέρηση αποδίδεται στη σύγχυση και την αβεβαιότητα σχετικά με το πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί με ασφάλεια η πρώιμη εισαγωγή τροφών εκτός ερευνητικών πλαισίων, σύμφωνα με σχόλιο που συνοδεύει τη μελέτη.

Το σχόλιο, υπό την καθοδήγηση της Δρ. Ruchi Gupta του Northwestern University, σημειώνει επίσης ότι τα δεδομένα προέρχονται από συγκεκριμένες ιατρικές πρακτικές και ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν πλήρως τον συνολικό παιδιατρικό πληθυσμό των ΗΠΑ.

Παρά τους περιορισμούς, η μελέτη παρέχει ισχυρές ενδείξεις ότι η πρώιμη εισαγωγή αλλεργιογόνων τροφών κερδίζει έδαφος και έχει ήδη μετρήσιμη επίδραση.

Οργανώσεις υπέρ των ατόμων με αλλεργίες, όπως η Food Allergy Research & Education (FARE), χαιρέτισαν τα ευρήματα.

«Η έρευνα αυτή ενισχύει όσα γνωρίζουμε ήδη και δείχνει μια πραγματική ευκαιρία να μειώσουμε τη συχνότητα αλλεργιών στα φυστίκια σε εθνικό επίπεδο», δήλωσε η Sung Poblete, διευθύνουσα σύμβουλος της FARE.

Οι τρέχουσες οδηγίες, που επικαιροποιήθηκαν το 2021, συνιστούν την εισαγωγή φυστικιών και άλλων βασικών αλλεργιογόνων τροφών μεταξύ 4 και 6 μηνών, χωρίς να απαιτείται προηγούμενος έλεγχος.

«Δεν χρειάζεται μεγάλη ποσότητα — απλώς μικρές γεύσεις φυστικοβούτυρου, γιαουρτιού ή άλλων τροφών με αλλεργιογόνα μπορούν να βοηθήσουν το ανοσοποιητικό σύστημα να “μάθει” να τα αναγνωρίζει», εξήγησε ο Hill.

Η εμπειρία μιας μητέρας

Η Tiffany Leon, διαιτολόγος και διευθύντρια στη FARE, εφάρμοσε τη μέθοδο στους δικούς της γιους, τον James (4 ετών) και τον Cameron (2 ετών).

Η μητέρα της εξεπλάγη αρχικά όταν έμαθε ότι έπρεπε να δώσει στα βρέφη τροφές όπως φυστικοβούτυρο πριν τα τρία τους χρόνια.

«Της εξήγησα ότι η επιστήμη έχει αλλάξει», είπε η Leon. «Ως επαγγελματίας υγείας ακολουθώ τεκμηριωμένες οδηγίες — κι αυτό κάνουμε πλέον και με τα παιδιά μας».

Με πληροφορίες από Associated Press