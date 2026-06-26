Γιατί οι Γάλλοι βάφουν με κιμωλία τα παράθυρά τους εν μέσω καύσωνα

Καθώς η Γαλλία βιώνει ένα από τα πιο έντονα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών, ένα απλό και οικονομικό υλικό, η σκόνη κιμωλίας, έχει γίνει ανάρπαστη από τα ράφια των καταστημάτων.

Το προϊόν, γνωστό ως Blanc de Meudon, χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες για τον καθαρισμό ή το βάψιμο επιφανειών. Τις τελευταίες εβδομάδες, όμως, χιλιάδες πολίτες το αναμειγνύουν με νερό και καλύπτουν με αυτό τα τζάμια των σπιτιών, των διαμερισμάτων αλλά και σχολικών κτιρίων, προσπαθώντας να μειώσουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό τους.

Η αυτοσχέδια λύση έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής μέσω των κοινωνικών δικτύων, ενώ η ζήτηση έχει αυξηθεί τόσο πολύ ώστε σε αρκετές περιοχές της Γαλλίας το προϊόν έχει ήδη εξαντληθεί από τα καταστήματα.

From cool-down spots to chalk on windows - how Europeans are coping with the heat https://t.co/RPCQVEit9U — BBC News (UK) (@BBCNews) June 23, 2026

Γαλλία: Πώς λειτουργεί η κιμωλία εν μέσω καύσωνα

Όταν η σκόνη κιμωλίας αναμιχθεί με νερό και απλωθεί πάνω στο γυαλί, δημιουργεί ένα λευκό, γαλακτώδες υγρό. Η επίστρωση αυτή επιτρέπει να περνά μέρος του φυσικού φωτός, αλλά ταυτόχρονα αντανακλά σημαντικό ποσοστό της ηλιακής ακτινοβολίας και της θερμότητας, περιορίζοντας την άνοδο της θερμοκρασίας μέσα στο κτίριο.

Οι επιστήμονες, την ίδια ώρα, τονίζουν ότι πίσω από αυτή την πρακτική υπάρχει μία ορθολογική βάση.

Εξηγώντας το σκεπτικό τους, διευκρινίζουν πως η κιμωλία αποτελείται κυρίως από ανθρακικό ασβέστιο, ένα υλικό που αντανακλά αποτελεσματικά την υπεριώδη και την κοντινή υπέρυθρη ακτινοβολία του ήλιου, δηλαδή το τμήμα της ηλιακής ενέργειας που μεταφέρει τη μεγαλύτερη ποσότητα θερμότητας.

Μάλιστα, ερευνητές αξιοποιούν σήμερα νανοσωματίδια ανθρακικού ασβεστίου για την ανάπτυξη νέων «υπερ-ψυχρών» χρωμάτων που μπορούν να μειώνουν ακόμη περισσότερο τη θερμοκρασία των κτιρίων.

«Τα σύνθετα υλικά με βάση την κιμωλία αντανακλούν αποτελεσματικά το ηλιακό φως και χρησιμοποιούνται ήδη σε χρώματα ακτινοβολιακής ψύξης», εξηγεί ο Τζιασούο Γουάνγκ, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας στην Αυστραλία.

The most severe heat wave ever recorded is making even the Greens more accepting of the dreaded AC. https://t.co/EGd6otMbXt — Bloomberg (@business) June 26, 2026

Τα λευκά κτίρια είναι πιο δροσερά στον καύσωνα

Σύμφωνα με το BBC, η ιδέα ότι οι λευκές επιφάνειες διατηρούν ένα κτίριο πιο δροσερό, δεν είναι μία «καινούργια ανακάλυψη».

Τα ανοιχτά χρώματα αντανακλούν το μεγαλύτερο μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας, ενώ οι σκούρες επιφάνειες απορροφούν θερμότητα.

Μελέτες έχουν δείξει ότι οι λευκές ή ανακλαστικές στέγες μπορούν να μειώσουν αισθητά τη θερμοκρασία στις πόλεις. Έρευνα για το Λονδίνο εκτίμησε ότι, αν οι στέγες ήταν λευκές, η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια καύσωνα θα μπορούσε να είναι κατά μέσο όρο χαμηλότερη κατά περίπου 0,8 βαθμούς Κελσίου, αποτρέποντας εκατοντάδες θανάτους που σχετίζονται με τη ζέστη.

Άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι ειδικά ανακλαστικά χρώματα μπορούν να μειώσουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό ενός κτιρίου κατά τουλάχιστον 1,7 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η διαφορά μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 7,6 βαθμούς.

Μάλιστα, όπως παρουσιάζουν σχετικά τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, η αυξημένη ζήτηση έχει οδηγήσει σε ελλείψεις του Blanc de Meudon σε πολλές περιοχές της χώρας, όπου οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Παραδοσιακά, το προϊόν χρησιμοποιούνταν για να ασπρίζουν οι βιτρίνες καταστημάτων κατά τη διάρκεια ανακαινίσεων ή τα τζάμια θερμοκηπίων.

Όταν όμως η πρακτική άρχισε να διαδίδεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως εύκολος τρόπος αντιμετώπισης του καύσωνα, η ζήτηση εκτοξεύτηκε.

«Το γνωρίζαμε από τον προηγούμενο καύσωνα, αλλά ξεχάσαμε να αγοράσουμε. Τώρα είναι αργά, έχει εξαντληθεί παντού», δήλωσε ένας καταναλωτής στην εφημερίδα Ouest-France.

Αρκετά σχολεία έχουν επίσης εφαρμόσει την ίδια μέθοδο στα παράθυρά τους, αν και ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν αποτελεί θαυματουργή λύση και πως η σωστή θερμομόνωση των κτιρίων παραμένει πολύ πιο αποτελεσματική.

Με πληροφορίες από BBC