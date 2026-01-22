Γιατί κάποιοι αρρωσταίνουν πιο βαριά από το κρυολόγημα και άλλοι όχι

Νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό της Cell Press δείχνει ότι η σοβαρότητα της νόσησης από ένα απλό κρυολόγημα, κρίνεται από τη μύτη και πώς θα αντεπεξέλθουν τα ρινικά κύτταρα.

Ο ρινοϊός -η πιο συχνή αιτία του κοινού κρυολογήματος- μόλις εισέλθει στη ρινική κοιλότητα, βρίσκει απέναντί του ένα δίκτυο κυττάρων που λειτουργούν ως πρώτη γραμμή άμυνας. Αν αυτά τα κύτταρα αντιδράσουν άμεσα, ενεργοποιώντας ισχυρούς αντιιικούς μηχανισμούς, ο ιός «μπλοκάρεται» πριν καν εμφανιστούν συμπτώματα.

Εάν όμως η αντίδραση καθυστερήσει ή είναι αδύναμη, τότε το κρυολόγημα εξελίσσεται - και συχνά βαριά, περιγράφεται λεπτομερώς στη νέα έρευνα του περιοδικού Cell Press.

Το μοντέλο για το απλό κρυολόγημα

Οι επιστήμονες του Yale School of Medicine δημιούργησαν -σε συνθήκες εργαστηρίου- τον ανθρώπινο ρινικό ιστό, καλλιεργώντας βλαστοκύτταρα που εξελίχθηκαν σε κύτταρα όμοια με εκείνα της μύτης και των αεραγωγών. Το μοντέλο αυτό τους επέτρεψε να παρακολουθήσουν σε πραγματικό χρόνο πώς χιλιάδες κύτταρα συνεργάζονται όταν δέχονται επίθεση από τον ιό.

Κομβικό ρόλο παίζουν οι ιντερφερόνες σύμφωνα με τους ερευνητές: πρωτεΐνες που ειδοποιούν όχι μόνο τα μολυσμένα κύτταρα, καθώς και τα γειτονικά υγιή, ενεργοποιώντας ένα ευρύ αντιιικό τείχος. Όταν αυτή η απόκριση ξεκινά γρήγορα, ο ιός δεν προλαβαίνει να πολλαπλασιαστεί.

Όταν οι ερευνητές μπλόκαραν πειραματικά τις ιντερφερόνες, ο ρινοϊός εξαπλώθηκε ανεξέλεγκτα, προκαλώντας εκτεταμένες βλάβες στον ιστό.

Η μελέτη δείχνει επίσης ότι όταν ο ιός ξεφεύγει, ενεργοποιούνται δευτερογενείς μηχανισμοί που οδηγούν σε υπερπαραγωγή βλέννας και φλεγμονή, στοιχεία που συνδέονται με δύσπνοια και επιδείνωση αναπνευστικών παθήσεων, όπως το άσθμα.

Το συμπέρασμα είναι σαφές: η σοβαρότητα του κρυολογήματος δεν εξαρτάται τόσο από τον ίδιο τον ιό, όσο από το πόσο έγκαιρα και αποτελεσματικά αντιδρά ο οργανισμός. Και αυτό ανοίγει τον δρόμο για θεραπείες που δεν θα στοχεύουν τον ιό, αλλά θα ενισχύουν την πρώτη άμυνα του σώματος.

Με απλά λόγια; Κάποιοι «την γλιτώνουν» όχι επειδή δεν κόλλησαν, αλλά επειδή το σώμα τους πρόλαβε

Με πληροφορίες από Cell Press, Science Daily