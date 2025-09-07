Γιατί η σελήνη γίνεται κόκκινη στην ολική έκλειψη; - Απόψε η Πανσέληνος του Σεπτεμβρίου

Απόψε η πανσέληνος του Σεπτεμβρίου συνοδεύεται από την έκλειψη της σελήνης, χαρίζουν ένα ακόμη μοναδικό θέαμα στον ουρανό.

Γνωστή και ως φεγγάρι του καλαμποκιού ή «ματωμένο» φεγγάρι, η σελήνη σήμερα αναμένεται να φωτίσει τον ουρανό με αποχρώσεις κοντά στο κόκκινο.

Το National Geographic εξηγεί, γιατί η σελήνη γίνεται κόκκινη στη διάρκεια μιας ολικής έκλειψης.

Η Σελήνη γίνεται κόκκινη στη διάρκεια μιας ολικής έκλειψης Σελήνης, επειδή το φως του Ήλιου που διαπερνά τη γήινη ατμόσφαιρα, κάμπτεται και διασκορπίζεται, φιλτράροντας το μπλε φως. Η ατμόσφαιρα φιλτράρει το μπλε και τα πιο ψυχρά χρώματα και αφήνει να περάσουν οι πιο κόκκινες και πορτοκαλί αποχρώσεις. Αυτές οι αποχρώσεις είναι που «περιλούζουν» τη Σελήνη, χαρίζοντάς της το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα και γι’ αυτό και συχνά περιγράφεται ως το «ματωμένο φεγγάρι» (blood moon).

Ανάλογα με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες του πλανήτη, η απόχρωση μπορεί να κυμαίνεται από έντονο πορτοκαλί έως βαθύ κόκκινο. Οι προβλέψεις για αυτή την έκλειψη υποδηλώνουν έναν αρκετά φωτεινό πορτοκαλοκόκκινο δίσκο, δεδομένου ότι η ατμόσφαιρα της Γης είναι σχετικά καθαρή από ηφαιστειακά συντρίμμια και βαριά σκόνη αυτή τη στιγμή.

Τι είναι το «Blood Moon»

Ο όρος Blood Moon αναφέρεται στην ολική έκλειψη της Σελήνης, όταν η Γη στέκεται ακριβώς ανάμεσα στον Ήλιο και τη Σελήνη, με αποτέλεσμα η σκιά της να καλύπτει πλήρως το φεγγάρι. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, η Σελήνη παίρνει μια κόκκινη ή χαλκώδη απόχρωση λόγω της διάθλασης του ηλιακού φωτός στην ατμόσφαιρα της Γης.

Το «Φεγγάρι του Καλαμποκιού»

Η πανσέληνος του Σεπτεμβρίου είναι γνωστή στις ΗΠΑ ως «Φεγγάρι του Καλαμποκιού», επειδή συμπίπτει με την περίοδο συγκομιδής του καλαμποκιού. Αν και η ονομασία αυτή δεν χρησιμοποιείται ευρέως στην Ελλάδα, φέτος αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς συνδυάζεται με το σπάνιο φαινόμενο της ολικής έκλειψης.

Με πληροφορίες από National Geographic