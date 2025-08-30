Γιατί η Gen Ζ έχει βαρεθεί να εργάζεται από το σπίτι και θέλει να δουλεύει από το γραφείο

Το 45% των ερωτηθέντων της Gen Ζ σκέφτεται να αναζητήσει θέσεις εργασίας με περισσότερη κοινωνική αλληλεπίδραση, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Αυτό αναδεικνύει η νέα έρευνα σε 8.000 εργαζόμενους και ο λόγος είναι επειδή σχεδόν τέσσερις στους δέκα υπαλλήλους της Gen Ζ νιώθουν μοναξιά, εργαζόμενοι από το σπίτι. Μάλιστα, το 38% αυτών αισθάνεται κοινωνικά απομονωμένο λόγω των εργασιακών του συνθηκών. Αυτό είναι περισσότερο από ό,τι σε άλλες γενιές.

«Έκανα αίτηση ειδικά για θέσεις με φυσικό γραφείο όπου έχω υποστηρικτικούς συναδέλφους, μπορώ να κοινωνικοποιούμαι τα μεσημέρια και να συναντώ φίλους τα βράδια», εξήγησε ένας εργαζόμενος της Gen Ζ.

Η μοναξιά οδηγεί λοιπόν, σε μια στροφή προς τις παραδοσιακές εργασιακές πρακτικές, αναζητώντας όλο και περισσότερο παραδοσιακές θέσεις εργασίας σε γραφείο, νιώθοντας δυστυχισμένοι να εργάζονται από το σπίτι, σύμφωνα με την έρευνα.

Πολλοί από όσους ανήκουν στην Gen Ζ ξεκίνησαν την καριέρα τους κατά τη διάρκεια του lockdown για τον κορωνοϊό και δεν έχουν εργαστεί σε περιβάλλον γραφείου πλήρους απασχόλησης, χάνοντας δραστηριότητες που τους δένουν περισσότερο, όπως τα ποτά μετά τη δουλειά.

Μια έκθεση ασφαλιστικής εταιρείας υγείας, βασισμένη σε έρευνα 8.000 ενηλίκων στο Ηνωμένο Βασίλειο, διαπίστωσε ότι η μοναξιά είναι ιδιαίτερα υψηλή μεταξύ των νέων ενηλίκων που ακολούθησαν καριέρα ως influencers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σχεδόν οι μισοί influencers δήλωσαν ότι η εργασία τους τους έκανε να αισθάνονται μοναξιά και ένας στους τρεις δήλωσε ότι σχεδίαζε να επιστρέψει στην πλήρη, παραδοσιακή απασχόληση τα επόμενα πέντε χρόνια. Συνολικά, το 45% των νέων ενηλίκων δήλωσαν ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο να μετακινηθούν σε θέσεις που παρέχουν περισσότερη κοινωνική αλληλεπίδραση, σε σύγκριση με το 27% των εργαζομένων σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Οι ειδικοί δήλωσαν ότι είναι ζωτικής σημασίας οι εργοδότες να παρέχουν προληπτικά στο προσωπικό «την ευκαιρία να μαθαίνει από τους συναδέλφους και να χτίζει σχέσεις με αυτούς» για να βοηθήσουν στη διατήρηση του προσωπικού της Gen Ζ στον χώρο εργασίας, υπογραμμίζοντας πώς η οικοδόμηση ενός κοινωνικού δικτύου στην εργασία είναι ζωτικής σημασίας για την ψυχική και σωματική υγεία.

Η έκθεση του Δείκτη Ευεξίας Bupa διαπίστωσε επίσης ότι οι νεότεροι εργαζόμενοι αναζητούν θέσεις εργασίας που περιλαμβάνουν ιδιωτική ιατρική ασφάλιση ως πλεονέκτημα, με το 41% της Gen Ζ να δηλώνει ότι θα σκεφτόταν να μετακινηθεί σε μια εργασία με πρόσβαση σε ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη.

Ο Μπεν Χάρισον, διευθυντής του Ιδρύματος Εργασίας, δήλωσε: «Η εργασιακή εμπειρία των νέων έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Η ταχεία εισαγωγή νέων τεχνολογιών και η αύξηση των υβριδικών και εξ αποστάσεως πρακτικών εργασίας, που είναι ήδη πιο πιθανό να βρεθούν σε επισφαλή απασχόληση όταν εισέλθουν στην αγορά εργασίας, μπορεί να διακινδυνεύσει πολλούς νέους να αισθάνονται αποκομμένοι από τους συναδέλφους και τον εργοδότη τους.

«Ενώ η ευελιξία στην εργασία μπορεί να είναι ωφέλιμη για όλες τις ηλικιακές ομάδες, είναι κρίσιμο οι εργοδότες να παρέχουν προληπτικά στους νέους ασφαλείς ευκαιρίες απασχόλησης που διαθέτουν σαφείς δρόμους για εξέλιξη, την ευκαιρία να μαθαίνουν από τους συναδέλφους τους και να χτίζουν σχέσεις με αυτούς σε τακτική βάση, καθώς και υποστηρικτική και αφοσιωμένη διοίκηση που μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά όταν οι νέοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις στον χώρο εργασίας».

Ο Δρ. Ναβίν Πούρι, ιατρικός διευθυντής της Bupa UK, δήλωσε: «Η μοναξιά μπορεί να έχει καταστροφικές επιπτώσεις στην ψυχική και σωματική μας υγεία, με αλυσιδωτές επιπτώσεις στην κατάθλιψη, το άγχος, το στρες και τον διαβήτη τύπου 2. Έχουμε δει τη μοναξιά να γίνεται ένα αυξανόμενο πρόβλημα στην προσωπική μας ζωή, αλλά είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι τη βλέπουμε και σε ένα εργασιακό περιβάλλον.

«Μεταξύ των πελατών μας, έχουμε δει αύξηση 100% στις αιτήσεις αποζημίωσης που σχετίζονται με την ψυχική υγεία από το 2019 έως το 2024 για άτομα ηλικίας 18-35 ετών, επομένως είναι καθησυχαστικό το γεγονός ότι οι χώροι εργασίας λαμβάνουν μέτρα για να παρέχουν στους ανθρώπους τους την υποστήριξη που χρειάζονται. Θα συμβούλευα όποιον επηρεάζεται από τη μοναξιά στον χώρο εργασίας να μιλήσει με έναν έμπιστο συνάδελφο, διευθυντή ή επαγγελματία ανθρώπινου δυναμικού και να μάθει ποια υποστήριξη είναι διαθέσιμη».

Ο Τομ Μπράουν, 24 ετών, εργαζόταν πλήρως εξ αποστάσεως για το πρώτο μέρος της καριέρας του, αλλά σύντομα ένιωσε μοναξιά και του έλειπε η κοινωνική αλληλεπίδραση. Ο βοηθός δημοσίων σχέσεων, από το Σάντμπανκς του Ντόρσετ, αποφάσισε να υποβάλει αίτηση για νέες θέσεις για να υποστηρίξει την ψυχική του υγεία και τώρα εργάζεται σε πλήρη απασχόληση σε ένα γραφείο.

Είπε: «Ενώ υπήρχαν θετικά στην εξ αποστάσεως εργασία, το μειονέκτημα ήταν οι περιορισμοί στην κοινωνική αλληλεπίδραση και τώρα έμαθα ότι δεν είμαι διατεθειμένος να κάνω συμβιβασμούς σε αυτό. Όταν έψαχνα για μια νέα δουλειά, υπέβαλα αίτηση ειδικά για ρόλους με φυσικό γραφείο όπου έχω υποστηρικτικούς συναδέλφους, μπορώ να κοινωνικοποιούμαι τα μεσημέρια και να συναντώ φίλους στην πόλη τα βράδια. Η ευεξία μου έχει ήδη βελτιωθεί».

Με πληροφορίες από Guardian και Times