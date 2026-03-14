Γιατί χρειαζόμαστε το μαγνήσιο: Σε ποιες τροφές το συναντάμε

Το μαγνήσιο συγκαταλέγεται στα πιο σημαντικά μέταλλα για τη σωστή λειτουργία του οργανισμού.

Συμβάλλει σε πολλές βασικές διεργασίες του σώματος, ενώ η επαρκής πρόσληψή του μέσω της διατροφής θεωρείται απαραίτητη για την υγεία των μυών, των νεύρων και την παραγωγή ενέργειας. Η έλλειψή του μπορεί να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, ωστόσο υπάρχουν αρκετές τροφές που μπορούν να βοηθήσουν στην αύξηση των επιπέδων του στον οργανισμό.

Τι συμβαίνει όταν έχουμε χαμηλά επίπεδα μαγνησίου;

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους τα επίπεδα μαγνησίου μπορεί να είναι χαμηλά. Μεταξύ αυτών είναι η κακή διατροφή ή ο υποσιτισμός, οι ασθένειες που επηρεάζουν το πεπτικό σύστημα (π.χ. κοιλιοκάκη, νόσος Crohn), ο διαβήτης, οι διαταραχές των παραθυρεοειδών αδένων, η λήψη ορισμένων φαρμάκων (π.χ. για τη δυσπεψία ή διουρητικά).

Όταν τα επίπεδα μαγνησίου είναι χαμηλά, μπορεί να εμφανιστούν συμπτώματα όπως, κόπωση και αδυναμία, μυϊκές κράμπες ή σπασμοί και απώλεια όρεξης.

Πώς μπορούμε να αυξήσουμε τα επίπεδα μαγνησίου;

Η κατανάλωση τροφών πλούσιων σε μαγνήσιο μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση των επιπέδων του στον οργανισμό.

Μερικές τροφές που είναι πλούσιες σε μαγνήσιο, σύμφωνα με το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, NHS, είναι:

Φρούτα όπως: Αβοκάντο, ανανάς, μπανάνες, σταφίδες, χυμός πορτοκαλιού, χουρμάδες, δαμάσκηνα και σμέουρα.

Ξηροί καρποί

Αμύγδαλα, κάσιους, φιστίκια, πεκάν, καρύδια, Brazil nuts, κολοκυθόσποροι, σπόροι chia και ηλιόσποροι.

Τρόφιμα πλούσια σε άμυλο όπως: Κριθάρι, καστανό ρύζι, ψητή πατάτα με τη φλούδα, δημητριακά ολικής άλεσης, βρώμη, ψωμί ολικής άλεσης, ζυμαρικά ολικής άλεσης, κους κους και noodles με αυγό.

Λαχανικά και όσπρια όπως: Καλαμπόκι, φακές, φασόλια, φασόλια kidney, παστινάκι, πράσινα φυλλώδη λαχανικά, αρακάς, ρεβύθια και μπρόκολο.

Κρέας, ψάρι και εναλλακτικές πηγές: Σολομός, ιππόγλωσσα, καβούρι, μπακαλιάρος, κοτόπουλο, γαλοπούλα, τόνος, μοσχάρι, τόφου και νεφρά αρνιού.

Γαλακτοκομικά και εναλλακτικές επιλογές: Γιαούρτι, γάλα σόγιας και αγελαδινό γάλα.

Με πληροφορίες από hey.nhs.uk, (επίσημη ιστοσελίδα νοσοκομείων του NHS που εξυπηρετούν την περιοχή Hull και East Yorkshire στην Αγγλία)

