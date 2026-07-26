Γιατί το «φάε λιγότερο, κινήσου περισσότερο» δεν αρκεί για να χάσεις βάρος, σύμφωνα με ειδικούς

Για δεκαετίες, η συμβουλή «φάε λιγότερο και κινήσου περισσότερο» θεωρούνταν η πιο απλή και αποτελεσματική συνταγή για την απώλεια βάρους.

Ωστόσο, ολοένα και περισσότεροι ειδικοί υποστηρίζουν ότι αυτή η προσέγγιση είναι υπερβολικά απλοϊκή και δεν λαμβάνει υπόψη τους πολύπλοκους βιολογικούς μηχανισμούς που επηρεάζουν το σωματικό βάρος.

Σύμφωνα με επιστήμονες, η παχυσαρκία δεν είναι απλώς αποτέλεσμα έλλειψης αυτοπειθαρχίας ή κακών διατροφικών επιλογών. Ο οργανισμός διαθέτει μηχανισμούς που προσπαθούν να διατηρήσουν το βάρος σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο.

Όταν κάποιος μειώνει σημαντικά τις θερμίδες που καταναλώνει, το σώμα συχνά αντιδρά επιβραδύνοντας τον μεταβολισμό και αυξάνοντας το αίσθημα της πείνας. Αυτό κάνει τη διατήρηση της απώλειας βάρους ιδιαίτερα δύσκολη.

Απώλεια βάρους: Ο ρόλος της γυμναστικής

Οι ειδικοί εξηγούν ότι ο εγκέφαλος, οι ορμόνες και το έντερο συνεργάζονται για να ρυθμίσουν την όρεξη και την ενεργειακή κατανάλωση. Ορμόνες όπως η λεπτίνη και η γκρελίνη επηρεάζουν το αίσθημα του κορεσμού και της πείνας, ενώ μετά από μια δίαιτα τα επίπεδά τους μπορεί να αλλάξουν, οδηγώντας σε έντονη επιθυμία για φαγητό.

Η σωματική άσκηση παραμένει εξαιρετικά σημαντική για τη συνολική υγεία, την ενίσχυση της καρδιαγγειακής λειτουργίας, τη διατήρηση της μυϊκής μάζας και τη βελτίωση της ψυχικής ευεξίας. Ωστόσο, από μόνη της δεν αρκεί πάντα για σημαντική απώλεια βάρους, καθώς πολλοί άνθρωποι τείνουν να καταναλώνουν περισσότερες θερμίδες μετά την άσκηση ή να μειώνουν ασυναίσθητα τη φυσική τους δραστηριότητα κατά την υπόλοιπη ημέρα.

Παράλληλα, παράγοντες όπως η γενετική προδιάθεση, η ποιότητα του ύπνου, το χρόνιο στρες, ορισμένες παθήσεις και συγκεκριμένα φάρμακα μπορούν επίσης να επηρεάσουν σημαντικά το βάρος και να δυσκολέψουν την προσπάθεια αδυνατίσματος.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει μία λύση που να ταιριάζει σε όλους. Η επιτυχημένη αντιμετώπιση της παχυσαρκίας απαιτεί εξατομικευμένη προσέγγιση, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει αλλαγές στη διατροφή, τακτική άσκηση, ψυχολογική υποστήριξη, βελτίωση του ύπνου και, όπου κρίνεται απαραίτητο, φαρμακευτική αγωγή ή άλλες ιατρικές παρεμβάσεις.

Για αυτό το μήνυμα των ειδικών είναι ότι η απώλεια βάρους είναι πολύ πιο σύνθετη από έναν απλό υπολογισμό θερμίδων.

Με πληροφορίες από Ιndependent