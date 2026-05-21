Γιατί είναι τόσο δύσκολο να περιοριστεί η τελευταία έξαρση του ιού Έμπολα;

Ένα νέο ξέσπασμα του ιού Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει σημάνει συναγερμό στις διεθνείς υγειονομικές αρχές, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να κηρύσσει τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η συγκεκριμένη επιδημία προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς οφείλεται σε ένα σπάνιο στέλεχος του ιού Έμπολα (Bundibugyo), για το οποίο δεν υπάρχει διαθέσιμο εμβόλιο ή στοχευμένη θεραπεία.

Παράλληλα, τα κρούσματα καταγράφονται σε περιοχές με ένοπλες συγκρούσεις και έντονες μετακινήσεις πληθυσμών, γεγονός που δυσκολεύει τον έλεγχο της διασποράς.

Ο Έμπολα είναι μια σπάνια αλλά εξαιρετικά επικίνδυνη ιογενής νόσος. Συνήθως προέρχεται από ζώα, κυρίως νυχτερίδες, και μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο μέσω επαφής με μολυσμένα ζώα ή κατανάλωσή τους.

Η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, γίνεται μέσω επαφής με μολυσμένα σωματικά υγρά, όπως αίμα ή εμετός.



Συμπτώματα του ιού Έμπολα

Τα συμπτώματα εμφανίζονται μέσα σε 2 έως 21 ημέρες και ξεκινούν ξαφνικά με πυρετό, πονοκέφαλο και έντονη κόπωση, θυμίζοντας γρίπη.

Στη συνέχεια μπορεί να εμφανιστούν εμετοί, διάρροια, ενώ σε σοβαρές περιπτώσεις προκαλείται ανεπάρκεια οργάνων και αιμορραγίες (εσωτερικές ή εξωτερικές).

Το συγκεκριμένο ξέσπασμα οφείλεται στο σπάνιο στέλεχος Bundibugyo, το οποίο είχε να εμφανιστεί πάνω από μία δεκαετία και έχει προκαλέσει μόνο δύο προηγούμενες επιδημίες.

Οι αρχικές εξετάσεις δεν εντόπισαν άμεσα τον ιό, καθώς ήταν σχεδιασμένες για πιο συνηθισμένα στελέχη. Επιπλέον, δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο για το συγκεκριμένο στέλεχος, ενώ η θεραπεία παραμένει περιορισμένη.

Η κατάσταση δυσχεραίνεται από το γεγονός ότι η επιδημία εξελίσσεται σε περιοχή συγκρούσεων, με περίπου 250.000 εκτοπισμένους. Η κινητικότητα πληθυσμών και τα «ανοιχτά» σύνορα αυξάνουν τον κίνδυνο διασποράς σε γειτονικές χώρες.

Παράλληλα, σε ορισμένες κοινότητες η ασθένεια αποδίδεται σε «μαγεία», με αποτέλεσμα οι ασθενείς να αναζητούν βοήθεια εκτός νοσοκομείων.



Πώς ξεκίνησε η έξαρση του ιού Έμπολα

Το πρώτο γνωστό κρούσμα ήταν μια νοσοκόμα που εμφάνισε συμπτώματα στα τέλη Απριλίου, ενώ πιθανότατα, ο ιός κυκλοφορούσε για εβδομάδες χωρίς να εντοπιστεί.

Σημαντικό ρόλο στη διασπορά φαίνεται να έπαιξαν οι τελετές κηδείας, όπου πολλοί άνθρωποι ήρθαν σε επαφή με τη σορό.

Μέχρι στιγμής έχουν αναφερθεί εκατοντάδες ύποπτα κρούσματα και δεκάδες θάνατοι στη ΛΔ Κονγκό, ενώ περιστατικά έχουν καταγραφεί και στην Ουγκάντα.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι τα πραγματικά κρούσματα μπορεί να είναι περισσότερα από τα καταγεγραμμένα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και οι τοπικές αρχές έχουν στείλει ιατρικές ομάδες, εξοπλισμό προστασίας και έχουν δημιουργήσει κέντρα θεραπείας.

Παράλληλα, εφαρμόζονται μέτρα όπως ενημερωτικές καμπάνιες, γραμμές βοήθειας και οδηγίες προς τους πολίτες για αποφυγή επαφής με μολυσμένα άτομα ή ζώα.

Οι γειτονικές χώρες ενισχύουν τους ελέγχους στα σύνορα, ενώ η Ρουάντα έχει κλείσει τα σύνορά της με το Κονγκό. Η Ουγκάντα έχει απαγορεύσει χειραψίες και αγκαλιές και έχει αναβάλει μεγάλες θρησκευτικές συγκεντρώσεις.

Παρά την ανησυχία, ο ΠΟΥ τονίζει ότι ο κίνδυνος για παγκόσμια πανδημία παραμένει χαμηλός εκτός της περιοχής.

Με πληροφορίες από BBC