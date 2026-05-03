Γιατί έχουμε φρύδια: Τι δείχνει η επιστήμη για τον ρόλο τους

Τα φρύδια αποτελούν ένα από τα πιο υποτιμημένα χαρακτηριστικά του ανθρώπινου προσώπου, όμως επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι παίζουν κρίσιμο ρόλο όχι μόνο στην προστασία των ματιών αλλά και στην επικοινωνία και την αναγνώριση προσώπων.

Για πολλά χρόνια, η επικρατούσα εξήγηση ήταν ότι λειτουργούν ως φυσικό «φράγμα», αποτρέποντας τον ιδρώτα και τα σωματίδια από το να φτάσουν στα μάτια. Αν και αυτό ισχύει, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η λειτουργία αυτή δεν αρκεί για να εξηγήσει τη σημασία τους στην ανθρώπινη εξέλιξη.

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2019 στο επιστημονικό περιοδικό Nature Ecology & Evolution, το ανθρώπινο πρόσωπο υπέστη σημαντικές αλλαγές κατά την εξέλιξη του Homo sapiens, με βασικό χαρακτηριστικό τη μείωση του έντονου οστέινου τόξου πάνω από τα μάτια που διέθεταν προγενέστερα είδη, όπως οι Νεάντερταλ. Η αλλαγή αυτή απελευθέρωσε το άνω μέρος του προσώπου, επιτρέποντας στα φρύδια να αποκτήσουν μεγαλύτερη κινητικότητα.

Η αυξημένη αυτή κινητικότητα φαίνεται να συνδέεται με την κοινωνική επικοινωνία. Σε μελέτη του 2018, επίσης στο Nature Ecology & Evolution, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι το ανθρώπινο πρόσωπο εξελίχθηκε ώστε να μεταδίδει συναισθήματα και όχι απλώς να σηματοδοτεί κυριαρχία ή επιθετικότητα, όπως συνέβαινε σε παλαιότερα είδη. Τα φρύδια αποτελούν βασικό στοιχείο αυτού του «εκφραστικού» συστήματος, καθώς μικρές κινήσεις τους μπορούν να μεταφέρουν πληροφορίες όπως έκπληξη, αμφιβολία ή ανησυχία.

Παράλληλα, τα φρύδια φαίνεται να είναι κρίσιμα και για την αναγνώριση προσώπων. Σε πείραμα που δημοσιεύθηκε το 2003 στο περιοδικό Perception, οι συμμετέχοντες δυσκολεύτηκαν περισσότερο να αναγνωρίσουν γνωστά πρόσωπα όταν αφαιρέθηκαν ψηφιακά τα φρύδια, σε σύγκριση με την αφαίρεση των ματιών. Οι ερευνητές αποδίδουν το αποτέλεσμα στο γεγονός ότι τα φρύδια προσφέρουν σταθερά μορφολογικά στοιχεία — όπως σχήμα και συμμετρία — που βοηθούν τον εγκέφαλο να επεξεργάζεται τη δομή του προσώπου.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι τα φρύδια αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου εξελικτικού «συστήματος» που περιλαμβάνει επίσης τη μορφή των ματιών και άλλων χαρακτηριστικών του προσώπου, διευκολύνοντας την κοινωνική αλληλεπίδραση σε μεγαλύτερες και πιο σύνθετες ανθρώπινες ομάδες.

Συνολικά, τα ευρήματα δείχνουν ότι, πέρα από τον βασικό προστατευτικό τους ρόλο, τα φρύδια είναι στενά συνδεδεμένα με την ανθρώπινη επικοινωνία και αντίληψη, υπογραμμίζοντας τη σημασία ακόμη και μικρών χαρακτηριστικών στην εξέλιξη του είδους.

Με πληροφορίες από Forbes