Αν έχετε ταξιδέψει με πλοίο, πιθανότατα έχετε παρατηρήσει ότι κάποια στιγμή το κινητό σας χάνει το σήμα και η πρόσβαση στο ίντερνετ διακόπτεται.

Το ερώτημα λοιπόν, «γιατί δεν έχει σήμα ίντερνετ στα πλοία;» είναι από τα πιο συχνά μεταξύ των επιβατών. Η απάντηση βρίσκεται στον τρόπο λειτουργίας των δικτύων κινητής τηλεφωνίας και στις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στη θάλασσα.

Τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας βασίζονται σε επίγειες κεραίες, οι οποίες έχουν συγκεκριμένη εμβέλεια. Όσο το πλοίο απομακρύνεται από την ακτή, τόσο πιο δύσκολη γίνεται η επικοινωνία του κινητού με αυτές τις κεραίες. Μετά από μια ορισμένη απόσταση, το σήμα χάνεται εντελώς. Παράλληλα, η καμπυλότητα της Γης, οι καιρικές συνθήκες και η συνεχής κίνηση του πλοίου επηρεάζουν την ποιότητα της σύνδεσης.

Σε δρομολόγια που περνούν κοντά σε νησιά ή παράκτιες περιοχές, είναι πιθανό να εμφανιστεί ξανά σήμα κινητής τηλεφωνίας. Ωστόσο, η σύνδεση παραμένει ασταθής, καθώς το πλοίο αλλάζει συνεχώς θέση και το κινητό συνδέεται σε διαφορετικές κεραίες. Για τον λόγο αυτό, πολλοί επιβάτες αναρωτιούνται γιατί το ίντερνετ λειτουργεί μόνο για λίγα λεπτά και στη συνέχεια διακόπτεται.

Για να εξασφαλίσουν σύνδεση στο διαδίκτυο, τα περισσότερα σύγχρονα επιβατικά και εμπορικά πλοία χρησιμοποιούν δορυφορικό ίντερνετ. Αντί να βασίζονται σε κεραίες της ξηράς, επικοινωνούν με δορυφόρους που βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Γη. Έτσι παρέχεται πρόσβαση στο ίντερνετ ακόμη και όταν το πλοίο ταξιδεύει εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τις ακτές.

Γιατί διαφέρει το ίντερνετ στα πλοία από το διαδίκτυο στο σπίτι ή το γραφείο

Παρόλα αυτά, το Wi-Fi στα πλοία δεν έχει πάντα τις ίδιες επιδόσεις με μια σύνδεση στο σπίτι ή στο γραφείο. Το διαθέσιμο εύρος ζώνης είναι περιορισμένο και μοιράζεται μεταξύ δεκάδων ή και εκατοντάδων χρηστών.

Επιπλέον, η σύνδεση χρησιμοποιείται πρώτα για τις ανάγκες του πλοίου, όπως η ναυσιπλοΐα, η επικοινωνία με την εταιρεία, η αποστολή δεδομένων και η παρακολούθηση των συστημάτων ασφαλείας. Οι επιβάτες αξιοποιούν το υπόλοιπο διαθέσιμο εύρος ζώνης, γεγονός που μπορεί να μειώσει την ταχύτητα του ίντερνετ, ιδιαίτερα τις ώρες αιχμής.

Για αυτόν τον λόγο, εφαρμογές όπως το email, οι υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων και η απλή περιήγηση στις ιστοσελίδες λειτουργούν συνήθως χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Αντίθετα, το streaming βίντεο υψηλής ανάλυσης, οι μεγάλες λήψεις αρχείων και οι βιντεοκλήσεις ενδέχεται να είναι αργές ή να περιορίζονται από την εταιρεία. Σε αρκετές περιπτώσεις, η πρόσβαση στο Wi-Fi παρέχεται με επιπλέον χρέωση, καθώς το κόστος του δορυφορικού ίντερνετ παραμένει υψηλό.

Τα τελευταία χρόνια, οι νέες δορυφορικές τεχνολογίες και οι δορυφόροι χαμηλής τροχιάς βελτιώνουν σημαντικά την ποιότητα της σύνδεσης στη θάλασσα. Αν και δεν μπορούν ακόμη να προσφέρουν παντού την ίδια εμπειρία με τα επίγεια δίκτυα, κάνουν το ίντερνετ στα πλοία ταχύτερο, πιο αξιόπιστο και πιο προσιτό.

Έτσι, τα επόμενα χρόνια οι επιβάτες αναμένεται να απολαμβάνουν καλύτερη συνδεσιμότητα ακόμη και στα πιο μακρινά θαλάσσια ταξίδια.

Με πληροφορίες από Μarine Pro Academy