Gen Z: Εκπλήσσει το δεύτερο ταχύτερα αναπτυσσόμενο χόμπι των νέων, σύμφωνα με έρευνα

Η Gen Z συνεχίζει να εκπλήσσει την επιστημονική κοινότητα, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει στραφεί έντονα στη μελέτη της, μέσα από πλήθος ερευνών για τις συνήθειες των νέων, τα επαγγέλματα που τους ελκύουν και τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουν να διασκεδάζουν.

Νέα έρευνα που διεξήχθη στη Βρετανία ανέδειξε το δεύτερο ταχύτερα αναπτυσσόμενο χόμπι για τη Gen Z. Οι αναλύσεις βασίστηκαν σε δείγμα δεκάδων χιλιάδων ατόμων ηλικίας 16 έως 29 ετών, αποκαλύπτοντας μια τάση που –τουλάχιστον για τους Έλληνες συνομηλίκους τους– θα μπορούσε να θεωρηθεί μάλλον απρόσμενη.

Gen Z: Το απρόσμενο χόμπι που αναδεικνύεται νέα τάση

Σύμφωνα με τον Guardian, που παρουσίασε συνοπτικά τα αποτελέσματα της έρευνας, πρόκειται για το birdwatching.

Η παρατήρηση πτηνών είναι το δεύτερο ταχύτερα αναπτυσσόμενο χόμπι για τη Gen Z, μετά την κατασκευή κοσμημάτων, σύμφωνα με πολυετή έρευνα σε περισσότερα από 24.000 άτομα. Σχεδόν 750.000 νέοι ηλικίας 16 έως 29 ετών στη Βρετανία ασχολούνται τακτικά με την παρατήρηση πουλιών, σημειώνοντας αύξηση 1.088% από το 2018, όπως προκύπτει από έρευνα της Fifty5Blue, η οποία δημοσιεύτηκε από τη RSPB.

Η RSPB (Βασιλική Εταιρεία για την Προστασία των Πουλιών) είναι ένας φιλανθρωπικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στον τομέα της προστασίας των πουλιών και της άγριας ζωής.

Gen Z: «Όταν παρατηρώ πουλιά, είναι μια στιγμή ηρεμίας», λέει 24χρονη

Η συστηματική παρατήρηση πουλιών έχει κερδίσει έδαφος σε όλες τις γενιές τα τελευταία οκτώ χρόνια, καταγράφοντας συνολική αύξηση 47%. Στους millennials η άνοδος φτάνει το 216%, ενώ στη γενιά Χ καταγράφεται αύξηση 66%.

«Όταν παρατηρώ πουλιά, δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο – είναι μια στιγμή ηρεμίας και ένας τρόπος να επανασυνδεθώ με τη φύση και με τον εαυτό μου. Αν αφιερώσεις λίγο χρόνο στο να παρατηρήσεις, να ακούσεις και να μάθεις, ανοίγεσαι σε αμέτρητες μικρές στιγμές θαυμασμού», δήλωσε μία 24χρονη, μέλος του Youth Council της RSPB.

«Είναι υπέροχο να βλέπουμε τόσους νέους να στρέφονται στην παρατήρηση πουλιών»

Η 29χρονη Μόλι Μπράουν, σύμβουλος άγριας ζωής στην RSPB, δήλωσε: «Είναι υπέροχο να βλέπουμε τόσους πολλούς νέους να στρέφονται στην παρατήρηση πουλιών. Η νέα αυτή έρευνα δείχνει ότι δεν πρόκειται πλέον για ένα παλιομοδίτικο χόμπι ή για κάτι “για λίγους”, αλλά ότι προσελκύει ένα νεότερο και πιο ποικιλόμορφο κοινό. Είναι μια δραστηριότητα που μπορεί να κάνει ο καθένας, ανεξάρτητα από το πόσα γνωρίζει για τα πουλιά. Σε εμπνέει να βγεις έξω, να ανακαλύψεις όμορφους φυσικούς χώρους, να ασκηθείς και γενικά να επιβραδύνεις τον ρυθμό σου – κάτι από το οποίο όλοι μπορούμε να ωφεληθούμε».

«Το κελάηδισμα των πουλιών μπορεί να αυξήσει τη σεροτονίνη»

Η έρευνα δημοσιεύτηκε ενόψει της International Dawn Chorus Day, που γιορτάζεται την πρώτη Κυριακή του Μαΐου και σηματοδοτεί τη στιγμή της άνοιξης όπου το πρωινό κελάηδισμα των πουλιών φτάνει στο αποκορύφωμά του, καθώς αναπαράγονται και υπερασπίζονται την επικράτειά τους.

Ο Amir Khan, γιατρός και πρόεδρος της RSPB, σχολίασε: «Το να ακούς το κελάηδισμα των πουλιών, ειδικά κατά το dawn chorus, όταν είναι πιο έντονο και όμορφο, μπορεί να αυξήσει τη σεροτονίνη και να μας κάνει να νιώθουμε καλύτερα. Για χιλιετίες, οι άνθρωποι εξελίσσονταν παράλληλα με τη φύση, οπότε είναι φυσιολογικό να θέλουμε να συνδεθούμε μαζί της. Υπάρχει μάλιστα και επιστημονικός όρος για αυτή τη θεωρία, η Biophilia hypothesis, που σημαίνει ότι αναζητούμε ενεργά τη φύση – και ένα τέλειο παράδειγμα είναι το να ακούμε το κελάηδισμα των πουλιών. Το να ακούς ένα κοτσύφι ή μια τσίχλα να τραγουδά είναι μία από τις πιο αγνές χαρές της ζωής».

Μια πρόσφατη μελέτη έδειξε επίσης ότι η παρατήρηση πουλιών μπορεί να επιβραδύνει τη γνωστική φθορά που σχετίζεται με την ηλικία.

Με πληροφορίες από The Guardian