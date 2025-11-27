Γεγονός η πρώτη επιτυχημένη αλλαγή χρώματος ματιών στην Ελλάδα

Μία καινοτόμο, αισθητική επέμβαση πραγματοποίησε ο χειρουργός οφθαλμίατρος Αναστάσιος Κανελλόπουλος, αλλάζοντας για πρώτη φορά -στα χρονικά της Ελλάδας- το χρώμα των ματιών ενδιαφερόμενου ασθενούς.

Το χειρουργείο πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες από τον κ. Κανελλόπουλο, ο οποίος μίλησε στο Mega για τη διαδικασία, την αποθεραπεία και τους όποιους κινδύνους.

«Ξέρω ότι εδώ και πολλά χρόνια είναι έμφυτη η επιθυμία των ανθρώπων για αλλαγή χρώματος στα μάτια τους. Η δική μας η σκοπιά είναι να παρατηρήσουμε αυτήν την αισθητική επέμβαση, γιατί πρόκειται για μία καθαρά αισθητική επέμβαση και θέλω να το υπογραμμίσω αυτό. Πρόκειται για μία μόνιμη αλλαγή, οπότε δεν γίνεται να αλλάζει χρόνο με τον χρόνο» ανέφερε αρχικά.

«Γενικά, σχετικά με την τεχνική και την επιστήμη της αλλαγής, είχε αρχίσει ο τομέας μας να το κάνει αυτό στην ίριδα. Γινόταν ένα λέιζερ στην ίριδα και γινόταν είτε πράσινο, είτε μπλε το μάτι ανάλογα τους προγόνους που είχε ο εκάστοτε ή εκάστοτε ενδιαφερόμενη» διευκρίνισε ο χειρουργός οφθαλμίατρος.

«Γενικά, είναι ένα άλλο μονοπάτι που δεν είδε ποτέ τη μεγάλη εξάπλωση. Για να γίνει, χρειάζεται μόνο τοπική αναισθησία, μοιάζει πάρα πολύ με επέμβαση μυωπίας. Μπαίνουν σταγόνες χρώματος, εξειδικευμένου, μέσα στο μάτι και αλλάζει το χρώμα» συνέχισε.

«Η αποθεραπεία δεν είναι μεγάλη, συγκριτικά με την προετοιμασία. Υπάρχει επικινδυνότητα όσο έχει μία επέμβαση με λέιζερ μυωπίας, μικρό ποσοστό λοίμωξης και θέλει προστασία από τον ήλιο, γιατί μπορεί να ξεθωριάσει το χρώμα τον πρώτο μήνα, οπότε χρειάζεται γυαλιά ηλίου» κατέληξε ως προς την επικινδυνότητα της επέμβασης.