Το φύσημα σε κοχύλι μπορεί να ανακουφίσει από την υπνική άπνοια

Μια αρχαία τελετουργία αναπνοής, το φύσημα σε κοχύλι, δηλαδή σε κέλυφος κόγχης, θα μπορούσε να βελτιώσει την ποιότητα ύπνου ασθενών με αποφρακτική υπνική άπνοια (OSA), σύμφωνα με νέα έρευνα από την Ινδία.

Η OSA, η οποία επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενες διακοπές της αναπνοής κατά τη διάρκεια του ύπνου, προκαλώντας έντονο ροχαλητό και αίσθημα πνιγμού ή λαχανιάσματος. Συνήθως αντιμετωπίζεται με μηχανήματα συνεχούς θετικής πίεσης αεραγωγών (CPAP), που συχνά θεωρούνται άβολα.

Στη δοκιμή, που πραγματοποιήθηκε από το Κέντρο Φροντίδας Καρδιάς και το Ινστιτούτο Έρευνας Eternal στην Τζαϊπούρ, συμμετείχαν 30 άτομα ηλικίας 19-65 ετών με OSA. Οι μισοί εκπαιδεύτηκαν στο φύσημα κόγχης (φύσημα shankh), ενώ οι υπόλοιποι έκαναν ασκήσεις βαθιάς αναπνοής. Και οι δύο ομάδες εξασκούνταν τουλάχιστον 15 λεπτά ημερησίως, πέντε μέρες την εβδομάδα, για έξι μήνες.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ομάδα του shankh είχε 34% λιγότερη υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας, υψηλότερα επίπεδα οξυγόνου στο αίμα τη νύχτα και 4-5 λιγότερα επεισόδια άπνοιας ανά ώρα.

«Το φύσημα shankh είναι μια απλή, χαμηλού κόστους τεχνική που μπορεί να μειώσει τα συμπτώματα χωρίς μηχανήματα ή φάρμακα», δήλωσε ο επικεφαλής της μελέτης, Δρ Krishna K Sharma, εξηγώντας ότι η χαρακτηριστική αντίσταση που δημιουργείται πιθανώς ενδυναμώνει τους μύες του λαιμού και της μαλακής υπερώας, οι οποίοι συχνά καταρρέουν κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Η επικεφαλής έρευνας και καινοτομίας του οργανισμού Asthma + Lung UK, Δρ Erika Kennington, χαρακτήρισε τα αποτελέσματα «ενθαρρυντικά» αλλά επισήμανε ότι, λόγω του μικρού δείγματος, είναι νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα. Τόνισε επίσης την ανάγκη να συγκριθεί η μέθοδος με άλλες αποδεδειγμένες στρατηγικές, όπως η μείωση του αλκοόλ, η σωματική άσκηση και η τήρηση καλών συνηθειών ύπνου.

Οι ερευνητές σχεδιάζουν μεγαλύτερη πολυκεντρική δοκιμή για να επιβεβαιώσουν τα ευρήματα και να εξετάσουν περαιτέρω τους μηχανισμούς δράσης της τεχνικής.

Με πληροφορίες από Guardian



