Φουντώνει η κόντρα Apple - ΕΕ με αφορμή τη νέα Siri

Η Apple συνεχίζει τις συζητήσεις με αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να βρεθεί λύση με την νέα «AI Siri».

Πριν από λίγο καιρό η Apple ανακοίνωσε ότι θα φέρει τον αναβαθμισμένο ψηφιακό βοηθό της μαζί με άλλες λειτουργείες τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, η νέα Siri δεν θα είναι διαθέσιμη ταυτόχρονα σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με την ενημέρωση της ίδιας της εταιρείας η «AI Siri» δεν θα είναι διαθέσιμη στις χώρες της ΕΕ, τουλάχιστον μέχρι να βρεθεί η χρυσή τομή στις συζητήσεις των δυο πλευρών.

Ο απερχόμενος CEO της Apple, Τιμ Κουκ συνομίλησε με την Χένα Βίρκουνεν που είναι υπεύθυνη για τα θέματα τεχνολογίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκπρόσωπος της ΕΕ δήλωσε ότι αυτή η διαδικτυακή συνάντηση περιλάμβανε μια «εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων για θέματα κοινού ενδιαφέροντος, πάνω στα οποία οι δυο πλευρές θα συνεχίσουν να εργάζονται».

Η Apple θέλει τη νέα Siri στην Ευρώπη

Σύμφωνα με ρεπορτάζ των Financial Times τη συζήτηση μονοπώλησε η νέα Siri και πως αυτή θα μπορέσει να κυκλοφορήσει στην Ευρώπη χωρίς η Apple να κληθεί να πληρώσει πρόστιμα εκατομμυρίων δολαρίων για παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού στην Ευρώπη.

Η νέα Siri είναι στρατηγικής σημασίας για την εταιρεία με έδρα το Κουπερτίνο, καθώς επιδιώκει να ανταγωνιστεί ευθέως δημοφιλή chatbot όπως το ChatGPT της OpenAI και το Claude της Anthropic. Ωστόσο, το λανσάρισμα του νέου ψηφιακού βοηθού επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά την μεγάλη απόσταση που υπάρχει ανάμεσα στην Apple και την ΕΕ με αφορμή τον νόμο για της ψηφιακές αγορές, ο οποίος στοχεύει να καταργήσει τα μονοπώλια των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών.

Η Apple έχει μιλήσει για έλλειψη ανταπόκρισης από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης που την εμποδίζει να προχωρήσει στο λανσάρισμα του αναβαθμισμένου ψηφιακού βοηθού της. Από την πλευρά τους, αξιωματούχοι της ΕΕ αναφέρουν ότι η Apple επιδιώκει μια «απαράδεκτη εξαίρεση 18 μηνών» από τις υποχρεώσεις που προβλέπει η Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η πρόταση της Apple και η απάντηση της ΕΕ

Τον περασμένο Νοέμβριο, η Apple πρότεινε στην ΕΕ μια τεχνική λύση που ονόμασε «Trusted System Agent». Πρόκειται ουσιαστικά για ένα ενδιάμεσο λογισμικό ανάμεσα στα προσωπικά δεδομένα του χρήστη και στα συστήματα AI άλλων εταιρειών.

Με αυτόν τον τρόπο, οι βοηθοί AI των ανταγωνιστών θα μπορούσαν να παίρνουν τις πληροφορίες που χρειάζονται από τη συσκευή, χωρίς όμως να αποκτούν πλήρη πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα του χρήστη. Ωστόσο, η Apple δεν έχει φτιάξει ακόμα αυτό το λογισμικό και ξεκαθάρισε ότι θέλει πρώτα την έγκριση της ΕΕ για να ξεκινήσει τη δημιουργία του.

Αξιωματούχος της Επιτροπής δήλωσε ότι οι επαφές με την Apple για την ιδέα αυτή ήταν περιορισμένες και ότι η εταιρεία δεν παρουσίασε μια συγκεκριμένη πρόταση ή λεπτομέρειες για τη λειτουργία του λογισμικού πέρα από τη γενική ιδέα. Πρόσθεσε ότι η Apple «επικεντρώθηκε στο να πάρει το πράσινο φως για να καθυστερήσει τη συμμόρφωσή της».

Η νέα αυτή αντιπαράθεση της Apple με την ΕΕ παρακολουθείται στενά και από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, η οποία έχει επικρίνει δριμύτατα τους ψηφιακούς κανόνες της Ένωσης.

Όταν ρωτήθηκε για τη διαμάχη σχετικά με το Siri, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου παρέπεμψε στο υπόμνημα του Τραμπ τον Φεβρουάριο του 2025, το οποίο έδινε οδηγίες στους Αμερικανούς αξιωματούχους να εξετάσουν την επιβολή αντιποίνων με δασμούς σε οργανισμούς που εφαρμόζουν «εκβιαστικά και άδικα πρόστιμα και...».

Με πληροφορίες από Financial Times



