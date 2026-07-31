Φωτιές: Γιατί είναι επικίνδυνος ο καπνός για την υγεία - «Καμπανάκι» ΠΟΥ

Ο καπνός από τις δασικές φωτιές που μαίνονται στη νότια Ευρώπη εξελίσσεται σε μια ολοένα και μεγαλύτερη υγειονομική έκτακτη ανάγκη, όπως προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Οι αρχές δημόσιας υγείας καλούνται να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για την ενημέρωση και την προστασία των πιο ευάλωτων πολιτών σε μία από τις πιο κρίσιμες αντιπυρικές περιόδους των τελευταίων ετών.

Εκτός από τις εκκενώσεις, τις ζημιές και την ίδια την ανθρώπινη ζωή, ο ΠΟΥ υπογραμμίζει τις επιπτώσεις μιας φωτιάς στην υγεία των πολιτών και στα συστήματα υγείας της περιοχής που αυξάνονται συνεχώς.

ΠΟΥ για φωτιές: «Πρόκειται για μια πραγματική υγειονομική έκτακτη ανάγκη»

«Δεν πρόκειται απλώς για επεισόδια πυρκαγιών που επηρεάζουν τα μέσα βιοπορισμού και δημιουργούν άμεσο κίνδυνο· πρόκειται για μια πραγματική υγειονομική έκτακτη ανάγκη», δήλωσε στο Euronews Health η Dorota Jarosinska, υπεύθυνη προγράμματος στο Ευρωπαϊκό Κέντρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Κλιματική Αλλαγή, το Περιβάλλον και την Υγεία.

Όπως πρόσθεσε, οι επιπτώσεις μπορεί να συνεχιστούν πολύ μετά την κατάσβεση της φωτιάς και να γίνουν αισθητές σε μεγάλες αποστάσεις από το σημείο όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Τι περιλαμβάνει ο καπνός από τις φωτιές και γιατί είναι επικίνδυνος

«Ο καπνός από τις δασικές πυρκαγιές μπορεί να ταξιδέψει εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, χιλιόμετρα, επιβαρύνοντας την ποιότητα του αέρα σε περιοχές πολύ μακριά από τη φωτιά, συμπεριλαμβανομένων πυκνοκατοικημένων αστικών κέντρων, επηρεάζοντας δυνητικά μεγάλο αριθμό ανθρώπων», είπε η Jarosinska.

«Δεν είναι απαραίτητο να δει κανείς τις φλόγες ή ένα σύννεφο καπνού για να εκτεθεί στον κίνδυνο για την υγεία».

Ο καπνός από τις δασικές πυρκαγιές αποτελείται από ένα μείγμα τοξικών ρύπων, αιωρούμενων σωματιδίων και αερίων. Οι κίνδυνοι για την υγεία διαφέρουν ανάλογα με το τι καίγεται, καθώς οι φωτιές συχνά καταστρέφουν πλαστικά, ηλεκτρονικές συσκευές και βαφές, τα οποία απελευθερώνουν τοξικές χημικές ουσίες στην ατμόσφαιρα.

«Αυτά τα πολύ μικρά, λεπτά σωματίδια μπορούν να διεισδύσουν από τους πνεύμονες στο αίμα μας και να προκαλέσουν αντίδραση στον οργανισμό, ενεργοποιώντας το ανοσοποιητικό μας σύστημα και προκαλώντας φλεγμονή», εξήγησε η Jarosinska.

Αν και τα συμπτώματα στους υγιείς ανθρώπους μπορεί να είναι ήπια, όπως ερεθισμός του λαιμού και καταρροή, η ίδια επισήμανε ότι όσοι πάσχουν από υποκείμενα νοσήματα μπορεί να επηρεαστούν πολύ πιο σοβαρά.

Ιδιαίτερα ευάλωτοι είναι οι άνθρωποι με άσθμα ή χρόνια πνευμονοπάθεια, καθώς και όσοι πάσχουν από καρδιοπάθειες, αλλά και τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι.

«Τα συμπτώματα είναι ποικίλα και μπορεί να κυμαίνονται από ήπια έως πολύ σοβαρά, ακόμη και απειλητικά για τη ζωή», πρόσθεσε.

ΠΟΥ: Οι οδηγίες δημόσιας υγείας δεν πρέπει να αφήνουν κανέναν πίσω

Ωστόσο, σύμφωνα με την Jarosinska, οι οδηγίες δημόσιας υγείας είναι συνήθως γενικές και απευθύνονται στον ευρύτερο πληθυσμό, αντί να προσαρμόζονται στις ανάγκες όσων διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο.

«Συστήνεται η χρήση κλιματισμού και φίλτρων υψηλής απόδοσης, και αυτό είναι πολύ καλή συμβουλή για όσους διαθέτουν αυτές τις συσκευές», υπογράμμισε.

Ωστόσο, η ίδια προειδοποίησε ότι ορισμένες από αυτές τις οδηγίες δεν περιλαμβάνουν ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση σε τέτοιο εξοπλισμό ή σε κλιματιζόμενους χώρους και χώρους με καθαρό αέρα.

Σύμφωνα με την Jarosinska, μέρος της ευθύνης των αρχών είναι να εξασφαλίζουν χώρους όπου οι πολίτες μπορούν να προστατευτούν από τη ζέστη και να αναπνεύσουν καθαρό αέρα, διασφαλίζοντας ότι αυτοί οι χώροι είναι προσβάσιμοι σε όλους.

«Οι αρχές πρέπει επίσης να φροντίζουν όσους βρίσκονται σε πιο μειονεκτική θέση, όσους δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, δεν γνωρίζουν την τοπική γλώσσα ή δεν έχουν πρόσβαση στην ενημέρωση», τόνισε.

Με πληροφορίες από Euronews