Φλόριντα vs OpenAI: Για τι κατηγορεί τον Σαμ Άλτμαν και τι απαντά η εταιρεία

Η Φλόριντα έχει γίνει η πρώτη πολιτεία των ΗΠΑ που μηνύει την OpenAI για τον σχεδιασμό και την ασφάλεια του chatbot τεχνητής νοημοσύνης (AI) της εταιρείας, του ChatGPT.

Η εκτεταμένη αγωγή που κατατέθηκε από τον γενικό εισαγγελέα, James Uthmeier, υποστηρίζει ότι η OpenAI και ο επικεφαλής της, Σαμ Άλτμαν, θέτουν σε κίνδυνο και εθίζουν παιδιά, υποθάλπουν μαζικούς δολοφόνους και ωθούν χρήστες στην αυτοκτονία, καθώς η εταιρεία επιδιώκει το κέρδος.

Σε δήλωση που απάντησε στην αγωγή, η OpenAI ανέφερε ότι έχει «θεσπίσει κορυφαίες στον κλάδο προστασίες και πολιτικές».

Η νομική ενέργεια έρχεται ενώ η Φλόριντα διεξάγει ποινική έρευνα για το αν το ChatGPT έπαιξε ρόλο στη δολοφονία δύο ανθρώπων κατά τη διάρκεια μαζικού πυροβολισμού στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα πέρυσι.

Η πολιτική αγωγή επιδιώκει επίσης, να καταστήσει προσωπικά υπεύθυνο τον Άλτμαν για υποτιθέμενη «απερίσκεπτη και εκούσια συμπεριφορά», συμπεριλαμβανομένης της επίδειξης «απόλυτης αδιαφορίας για τον κίνδυνο στην ανθρώπινη ζωή που προκύπτει από τη συμπεριφορά των εταιρειών του», σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Η αγωγή αποδίδει στην OpenAI πολλαπλές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων παραπλανητικές και αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, αμέλεια, παραβίαση νόμων περί ευθύνης προϊόντος, δόλια παραπλάνηση και πρόκληση δημόσιας όχλησης.

Η καταγγελία αναφέρεται τόσο στον μαζικό πυροβολισμό στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα όσο και στη δολοφονία δύο διδακτορικών φοιτητών του Πανεπιστημίου της Νότιας Φλόριντα, στην οποία ο ύποπτος φέρεται να είχε ρωτήσει το ChatGPT σχετικά με την απόρριψη ανθρώπινων σωμάτων, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

«Ο Σαμ Άλτμαν και το ChatGPT έχουν επιλέξει την κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης αντί για την ασφάλεια και την προστασία των παιδιών μας. Έχουν επιλέξει το κέρδος αντί της δημόσιας ασφάλειας και δεν πρόκειται να το ανεχθούμε εδώ στη Φλόριντα. Θα λογοδοτήσουν», δήλωσε ο Uthmeier, σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα.

Τι απαντά η OpenAI

Η OpenAI δήλωσε στο BBC σε ανακοίνωση: «Η απώλεια ενός παιδιού είναι η πιο οδυνηρή τραγωδία που μπορεί να συμβεί σε μια οικογένεια και γνωρίζουμε ότι καμία λέξη δεν μπορεί να απαλύνει τον πόνο μιας τέτοιας απώλειας. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια νέα και ισχυρή τεχνολογία και πιστεύουμε ότι οι ανήλικοι χρειάζονται σημαντική προστασία, γι’ αυτό έχουμε εφαρμόσει κορυφαίες στον κλάδο δικλίδες ασφαλείας και πολιτικές».

Η εταιρεία ανέφερε ότι ενσωματώνει την ασφάλεια για ανηλίκους απευθείας στα προϊόντα της, επισημαίνοντας το εργαλείο ανίχνευσης ηλικίας και άλλους τρόπους με τους οποίους οι γονείς μπορούν να παρακολουθούν πώς χρησιμοποιούν τα παιδιά τους την τεχνητή νοημοσύνη.

«Γνωρίζουμε ότι η αναφορά σε αυτό το έργο δεν θα φέρει πίσω ένα παιδί, αλλά παραμένουμε δεσμευμένοι να το κάνουμε σωστά», δήλωσε εκπρόσωπος της OpenAI.

Η αγωγή έρχεται ενώ η OpenAI αντιμετωπίζει μια σειρά από νομικές υποθέσεις που αμφισβητούν τις πρακτικές ασφάλειας της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων αρκετών που ισχυρίζονται ότι το ChatGPT έχει λειτουργήσει ως «σύμβουλος αυτοκτονίας» και έχει προκαλέσει επιβλαβείς παραληρητικές καταστάσεις.

Ο Uthmeier και ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις, και οι δύο Ρεπουμπλικανοί, έχουν έρθει σε αντιπαράθεση με εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης που έχουν λάβει σημαντική υποστήριξη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η Φλόριντα έχει αντιταχθεί στις προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ να περιορίσει τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης από τις πολιτείες των ΗΠΑ και πρόσφατα πρότεινε έναν «Χάρτη Δικαιωμάτων για την Τεχνητή Νοημοσύνη» για τους πολίτες, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας δεδομένων και την προστασία των κατοίκων από αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις των κέντρων δεδομένων.

Με πληροφορίες από BBC