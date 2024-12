Φάρμακο game changer για τον HIV - Προσφέρει θεραπεία όχι ίαση, λένε οι επιστήμονες

Ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία HIV, το οποίο είναι πολλά υποσχόμενο για την πρόληψη των λοιμώξεων, δεν επιφέρει ίαση σε όσους έχουν ήδη μολυνθεί, όπως υποστηρίζεται σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ανάπτυξη ενός πολλά υποσχόμενου νέου ενέσιμου φαρμάκου, της λενακαπαβίρης, χαρακτηρίστηκε από το περιοδικό Science ως «το επίτευγμα της χρονιάς» για το 2024. Η είδηση παρερμηνεύτιηκε από χρήστες των social media και όπως εξήγησαν διεξοδικά στο Reuters οι ειδικοί, εκτός από τις σπάνιες και επικίνδυνες μεταμοσχεύσεις βλαστικών κυττάρων που γίνονται στο πλαίσιο της θεραπείας του καρκίνου, δεν υπάρχει θεραπεία για το AIDS, το οποίο προκαλείται από τη μόλυνση από τον ιό HIV.

Οι αναρτήσεις που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφεραν ότι «νέα θεραπεία για το AIDS αξίας 40.000 δολαρίων είναι σχεδόν 100% αποτελεσματική και απαιτεί δύο ενέσεις ετησίως».

Η θεραπεία στην οποία αναφέρονται οι αναρτήσεις, το μακράς δράσης ενέσιμο φάρμακο λενακαπαβίρη της Gilead Sciences, έχει βρεθεί σε δοκιμές ότι είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό στην πρόληψη της λοίμωξης από τον ιό HIV όταν χρησιμοποιείται ως προφύλαξη πριν από την έκθεση (PrEP), αλλά δεν έχει ακόμη εγκριθεί για αυτή τη χρήση εκτός έρευνας. Η λενακαπαβίρη, με την εμπορική ονομασία Sunlenca, έχει εγκριθεί στις ΗΠΑ για χρήση ως θεραπεία για ασθενείς με HIV και κοστίζει περίπου 42.250 δολάρια για το πρώτο έτος θεραπείας.

Εκπρόσωπος της Gilead Sciences δήλωσε ότι η λενακαπαβίρη μελετάται για την πρόληψη του HIV και, εάν εγκριθεί, έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει την πρώτη και μοναδική επιλογή για την πρόληψη του HIV δύο φορές το χρόνο.

Μελέτη που δημοσιεύθηκε στο The New England Journal of Medicine (NEJM) στις 24 Ιουλίου διαπίστωσε ότι η λενακαπαβίρη που χορηγείται δύο φορές το χρόνο επέδειξε 100% αποτελεσματικότητα για την πρόληψη του HIV σε cisgender γυναίκες. Μια άλλη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο NEJM στις 27 Νοεμβρίου διαπίστωσε ότι η λενακαπαβίρη μείωσε τις μολύνσεις από τον ιό HIV κατά 96% σε σύγκριση με το ιστορικό της επίπτωσης του HIV σε ένα ευρύ και γεωγραφικά ποικίλο φάσμα cisgender ανδρών και ατόμων με διαφορετικό φύλο.

Η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης Dr. Colleen F. Kelley, συνδιευθύντρια του Emory Center for AIDS Research, δήλωσε στο Reuters μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι τα ευρήματα της μελέτης παρουσιάστηκαν εσφαλμένα στο διαδίκτυο. «Η λενακαπαβίρη δεν θεραπεύει το AIDS. Είναι ένα ισχυρό αντι-ιικό φάρμακο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία του HIV σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα ή για την πρόληψη του HIV από μόνο του» δήλωσε. Ο David D. Ho, διευθυντής στο Aaron Diamond AIDS Research Center του Πανεπιστημίου Columbia, δήλωσε επίσης ότι η λενακαπαβίρη είναι εξαιρετική για χρήση στην πρόληψη του HIV και χρησιμοποιείται επίσης για θεραπεία, αλλά δεν προσφέρει ίαση.

Η K. Rivet Amico, καθηγήτρια Συμπεριφοράς Υγείας και Ισότητας στην Υγεία στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, δήλωσε ότι οι μελέτες διαπίστωσαν ότι η ενέσιμη λενακαπαβίρη ήταν αποτελεσματική στην πρόληψη της λοίμωξης. «Στη μελέτη με έφηβα κορίτσια και νεαρές γυναίκες, δεν υπήρξαν νέα κρούσματα HIV στις ομάδες που έκαναν τις ενέσεις δύο φορές το χρόνο» σημείωσε. Ωστόσο, δεν αποτελεί «πλήρη θεραπεία για τον HIV, παρόλο που μπορεί να αποτελεί μέρος της θεραπείας κάποιου. Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν θεραπεύει τον HIV. Δεν υπάρχει θεραπεία αυτή τη στιγμή», δήλωσε η Amico.

Ο Ben Phillips, διευθυντής επικοινωνίας στον οργανισμό του ΟΗΕ για τον HIV και το AIDS, UNAIDS, δήλωσε ότι υπάρχει θεραπεία για τον HIV που επιτρέπει στους ανθρώπους να ζήσουν μακρά και υγιή ζωή, και υπάρχει επίσης πρόληψη για τον HIV, αλλά δεν υπάρχει πλήρης θεραπεία γι' αυτόν. «Η λενακαπαβίρη είναι μια νέα εξέλιξη που μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι για την πρόληψη, επειδή μπορεί να λαμβάνεται δύο φορές το χρόνο αντί να χρειάζεται να λαμβάνεται κάθε μέρα», πρόσθεσε ο Phillips.

Ο Patrick Jackson, επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Λοιμωδών Νοσημάτων στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, δήλωσε επίσης ότι το φάρμακο δεν αποτελεί θεραπεία για τον HIV. «Όταν η λενακαπαβίρη χρησιμοποιείται για θεραπεία σε άτομα που ζουν με τον HIV, πρέπει να χορηγείται σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα. Εάν ένα άτομο σταματήσει να λαμβάνει τη θεραπεία, ο ιός θα επιστρέψει. Η λενακαπαβίρη δεν αποτελεί επίσης εμβόλιο. Εάν ένα άτομο που χρησιμοποιεί λενακαπαβίρη ως προφύλαξη πριν από την έκθεση (PrEP) σταματήσει να λαμβάνει δόσεις, μπορεί να διατρέχει κίνδυνο να αποκτήσει τον ιό HIV» εξήγησε.

Ο Jackson πρόσθεσε ότι περίπου επτά άτομα έχουν επιτύχει πραγματική ίαση του HIV, όπου ο HIV εξαλείφθηκε από τον οργανισμό τους και ο ιός δεν έχει επιστρέψει, παρόλο που δεν λαμβάνουν περαιτέρω θεραπεία. Αυτό συνέβη στο πλαίσιο της μεταμόσχευσης βλαστικών κυττάρων που πραγματοποιήθηκε για λευχαιμία, η οποία είναι μια εξαιρετικά επεμβατική και επικίνδυνη θεραπεία που χρησιμοποιείται για σοβαρούς καρκίνους και δεν αποτελεί επιλογή για τους περισσότερους ανθρώπους που ζουν με HIV. Η έβδομη περίπτωση, που θεραπεύτηκε πλήρως μετά από μεταμόσχευση βλαστικών κυττάρων για τη θεραπεία της λευχαιμίας, αναφέρθηκε τον Ιούλιο στο 25ο Διεθνές Συνέδριο για το AIDS που πραγματοποιήθηκε στο Μόναχο της Γερμανίας.

Με πληροφορίες από Reuters