Φάλαινες φυσητήρες: Η επικοινωνία τους θυμίζει την ανθρώπινη γλώσσα, δείχνει μελέτη

Νέα επιστημονική μελέτη δείχνει ότι ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούν οι φάλαινες φυσητήρες παρουσιάζει εντυπωσιακές ομοιότητες με την ανθρώπινη γλώσσα, αποκαλύπτοντας επίπεδα πολυπλοκότητας που μέχρι πρόσφατα δεν είχαν αναγνωριστεί.

Η έρευνα διαπιστώνει ότι τα ηχητικά μοτίβα των φαλαινών δεν αποτελούν απλώς επαναλαμβανόμενα «κλικ», αλλά οργανώνονται σε δομές που θυμίζουν φωνητικά στοιχεία της ανθρώπινης ομιλίας. Συγκεκριμένα, οι φάλαινες φαίνεται να διαθέτουν κάτι αντίστοιχο με «αλφάβητο» και να διαφοροποιούν ήχους με τρόπο παρόμοιο με τα φωνήεντα, μέσω αλλαγών στη διάρκεια ή στον τόνο των ήχων τους.

Οι φάλαινες φυσητήρες επικοινωνούν με ακολουθίες σύντομων ήχων, γνωστών ως «codas». Η ανάλυση αυτών των σημάτων έδειξε ότι μπορούν να μεταβάλλουν το νόημα μέσω διαφοροποιήσεων στον ρυθμό και την ένταση, με μοτίβα που θυμίζουν γλωσσικά συστήματα όπως τα μανδαρινικά ή άλλες ανθρώπινες γλώσσες.

Σύμφωνα με τη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Proceedings B, η δομή αυτής της επικοινωνίας παρουσιάζει «στενές αναλογίες» με τη φωνητική και τη φωνολογία της ανθρώπινης γλώσσας, γεγονός που υποδηλώνει ότι παρόμοια συστήματα μπορούν να εξελιχθούν ανεξάρτητα σε διαφορετικά είδη.

Τα ευρήματα προέρχονται από το ερευνητικό πρόγραμμα Project CETI, το οποίο μελετά τις φάλαινες ανοικτά της Δομινίκας, επιχειρώντας να αποκωδικοποιήσει τα συστήματα επικοινωνίας τους. Η χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, έχει επιτρέψει την ανάλυση μεγάλου όγκου ηχητικών δεδομένων και την αναγνώριση μοτίβων που μέχρι πρότινος περνούσαν απαρατήρητα.

«Είναι μια υπενθύμιση ότι δεν είμαστε το μοναδικό είδος με πολύπλοκη επικοινωνία και κοινωνική ζωή», ανέφερε ο Ντέιβιντ Γκρούμπερ, επικεφαλής του προγράμματος. Οι ερευνητές σημειώνουν ότι η μελέτη των φαλαινών είναι ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς τα ζώα περνούν μεγάλα χρονικά διαστήματα σε μεγάλα βάθη, αναδυόμενα στην επιφάνεια μόνο για σύντομα διαστήματα. Ωστόσο, είναι σε αυτές τις στιγμές που φαίνεται να αναπτύσσουν πιο έντονη «κοινωνική» επικοινωνία.

Παρά το γεγονός ότι οι ήχοι αυτοί ακούγονται στον άνθρωπο σαν απλοί παλμοί, η ανάλυση δείχνει ότι περιέχουν πολυεπίπεδη δομή, με συνδυασμούς που θυμίζουν την ανθρώπινη ομιλία.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι τα ευρήματα ανοίγουν τον δρόμο για βαθύτερη κατανόηση της επικοινωνίας των φαλαινών και, σε βάθος χρόνου, ενδεχομένως για πιο ουσιαστική αλληλεπίδραση με το είδος. Ωστόσο, τονίζουν ότι η πλήρης αποκωδικοποίηση της «γλώσσας» τους παραμένει μακροπρόθεσμος στόχος.

Με πληροφορίες από Guardian