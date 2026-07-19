Φακοί επαφής μέσω 3D εκτύπωσης: Νέα τεχνολογία υπόσχεται κατασκευή σε 20 λεπτά

Επιστήμονες ανακοίνωσαν ότι οι τρισδιάστατα εκτυπωμένοι φακοί επαφής θα μπορούσαν στο μέλλον να κατασκευάζονται -κατά παραγγελία- σε μόλις 20 λεπτά.

Η συγκεκριμένη μέθοδος επιτρέπει τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την παράδοση των φακών κατά τη διάρκεια μίας και μόνο επίσκεψης στον οπτομέτρη, αλλάζοντας τα δεδομένα στον τρόπο παρασκευής τους, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Materials & Design.

«Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι με αυτή την εργασία, επειδή μας φέρνει πιο κοντά σε φακούς επαφής που είναι πραγματικά προσωποποιημένοι», αναφέρει η Dr. Shirley Tang από το Πανεπιστήμιο του Waterloo στο Οντάριο του Καναδά, επικεφαλής της μελέτης.

يقول باحثون إن من الممكن في يوم ما صنع عدسات لاصقة صلبة حسب الطلب بواسطة طابعات ثلاثية ​الأبعاد في غضون 20 دقيقة فقطhttps://t.co/6peGI2ctGc — Reuters | رويترز العربية (@araReuters) July 14, 2026

Φακοί επαφής: Ποια είναι η νέα μέθοδος

«Η τεχνολογία μας, παράγει φακούς με επιφάνειες προσαρμοσμένες αποκλειστικά στον εκάστοτε ασθενή για ακριβή εφαρμογή, εξασφαλίζοντας παράλληλα την οπτική διαύγεια και τη μηχανική απόδοση που προσφέρουν οι συμβατικοί φακοί του εμπορίου».

Ως προς τη νέα μέθοδο, η βασική καινοτομία της τεχνολογίας αυτής εστιάζει στην απόλυτη προσαρμογή του φακού στις ιδιαιτερότητες του ματιού. Για παράδειγμα, στην εσωτερική επιφάνεια, σχεδιάζεται ώστε να εφαρμόζει με ακρίβεια στον κερατοειδή χιτώνα του ασθενή.

Αντίστοιχα, στην εξωτερική επιφάνεια, διαμορφώνεται κατάλληλα για να προσφέρει τη διορθωτική ισχύ που απαιτείται για την όραση.

Μία από τις προκλήσεις που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι ερευνητές, είχε να κάνει με τη σιλικόνη, το υλικό που χρησιμοποιείται κατά κόρον στους συμβατικούς φακούς επαφής καθώς δεν είναι εύκολα συμβατή με την τρισδιάστατη εκτύπωση. Για να ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο, η ερευνητική ομάδα ανέπτυξε μια νέα σύνθεση σιλικόνης.

Επιπλέον, επειδή η τρισδιάστατη εκτύπωση γίνεται σε επάλληλα στρώματα, στην καμπύλη επιφάνεια των αντικειμένων δημιουργούνται συχνά ανεπαίσθητες «βαθμίδες». Αυτές οι μικροσκοπικές ατέλειες μπορούν να μειώσουν την οπτική καθαρότητα και να προκαλέσουν ερεθισμούς στο μάτι.

Για την αντιμετώπισή τους, οι ερευνητές σχεδίασαν μια εξαιρετικά λεπτή διαδικασία επίστρωσης χωρίς επαφή, η οποία λειαίνει την επιφάνεια του φακού χωρίς να επηρεάζει το σχήμα ή την οπτική του απόδοση.

Patient-specific 3D-printed contact lenses in just 20 minutes: https://t.co/fYwPCWHEhJ — Ken Gusler (@kgusler) July 15, 2026

Τα επόμενα στάδια της έρευνας

Προς το παρόν, οι φακοί αυτοί έχουν δοκιμαστεί μόνο σε εργαστηριακές συνθήκες. Η ομάδα έχει ήδη καταθέσει αίτηση για προσωρινή πατέντα για το υδρόφιλο υλικό σιλικόνης που ανέπτυξε και προετοιμάζεται για τις πρώτες δοκιμές σε ανθρώπινα μάτια.

Το έργο απέσπασε το Χρυσό Μετάλλιο στη Διεθνή Έκθεση Εφευρέσεων της Σαγκάης τον Ιούνιο του 2026.

Με πληροφορίες από Independent