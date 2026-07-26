Το Facebook σκέφτεται να γίνει πιο TikTok για να κρατήσει τους χρήστες του

Σε εκτεταμένες αλλαγές προχωρά το Facebook, επιχειρώντας να κρατήσει τους χρήστες του απέναντι στον ανταγωνισμό από πλατφόρμες όπως το TikTok και το YouTube. Η εταιρεία σχεδιάζει να δοκιμάσει μια νέα αρχική οθόνη, η οποία θα εμφανίζει βίντεο σε πλήρη προβολή αμέσως μόλις ανοίγει η εφαρμογή.

Ο επικεφαλής του Facebook, Τομ Άλισον, ανακοίνωσε ότι οι δοκιμές θα αρχίσουν αργότερα μέσα στο έτος σε περιορισμένο αριθμό χρηστών. Σε πρώτη φάση, η νέα μορφή θα εφαρμοστεί σε χώρες όπου το κοινό δείχνει ιδιαίτερη προτίμηση στο περιεχόμενο βίντεο. Εφόσον τα αποτελέσματα είναι θετικά, η εταιρεία εξετάζει να επεκτείνει τη δοκιμή και στις ΗΠΑ μέσα στο 2027.

Η Meta, στην οποία ανήκουν το Facebook, το Instagram και το WhatsApp, δεν έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες ή περισσότερες λεπτομέρειες για τον σχεδιασμό. Εξήγησε, πάντως, ότι στρέφεται περισσότερο στο βίντεο επειδή εκεί πραγματοποιούνται πλέον πολλές συζητήσεις, δημιουργούνται κοινότητες και αναπτύσσονται εμπορικές δραστηριότητες.

Η αλλαγή φέρνει το Facebook ακόμη πιο κοντά στη λογική του TikTok, όπου τα σύντομα βίντεο εμφανίζονται διαδοχικά σε πλήρη οθόνη. Η Meta είχε ήδη κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση το 2020, όταν παρουσίασε τα Reels στο Instagram για να ανταγωνιστεί την ταχύτατη άνοδο της κινεζικής πλατφόρμας.

Παρότι το Facebook εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης παγκοσμίως, η εταιρεία αντιμετωπίζει αυξανόμενη πίεση. Όπως αναφέρει το The Verge, οι πλατφόρμες της Meta έχασαν συνολικά 20 εκατομμύρια χρήστες το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Νέα εργαλεία για αγγελίες, ομάδες και επαλήθευση

Παράλληλα με τη στροφή προς το βίντεο, το Facebook επεκτείνει τις υπηρεσίες του με ξεχωριστές εφαρμογές για επιμέρους λειτουργίες της πλατφόρμας.

Η εταιρεία λανσάρει την εφαρμογή Seller, η οποία απευθύνεται σε όσους χρησιμοποιούν το Marketplace για πωλήσεις. Μέσα από αυτήν θα μπορούν να παρακολουθούν την πορεία των αγγελιών τους, να διαχειρίζονται τις καταχωρίσεις και να επικοινωνούν με υποψήφιους αγοραστές. Η εφαρμογή ακολουθεί τη λογική υπηρεσιών μικρών αγγελιών, όπως το Craigslist στις ΗΠΑ.

Νωρίτερα μέσα στο έτος, το Facebook παρουσίασε και την εφαρμογή Forum, έναν ξεχωριστό χώρο για τη συμμετοχή στις Ομάδες της πλατφόρμας. Η λειτουργία της θυμίζει τις θεματικές κοινότητες του Reddit, όπου οι χρήστες συζητούν γύρω από συγκεκριμένα ενδιαφέροντα.

Αλλαγές έρχονται και στα σήματα επαλήθευσης των λογαριασμών. Μέχρι σήμερα, το σχετικό σήμα συνδεόταν κυρίως με τη συνδρομητική υπηρεσία Meta Verified, η οποία στις ΗΠΑ ξεκινά από 11,99 δολάρια τον μήνα.

Το Facebook ανακοίνωσε τώρα ότι θα προσφέρει και δωρεάν επαλήθευση, μέσω μιας απλής διαδικασίας ταυτοποίησης με selfie. Στόχος, σύμφωνα με την εταιρεία, είναι να μπορούν οι χρήστες να διακρίνουν ευκολότερα ποια προφίλ ανήκουν σε πραγματικά πρόσωπα.

Με πληροφορίες από The Verge