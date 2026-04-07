Ευρώπη και Κίνα σε μία «σπάνια συνεργασία» στο Διάστημα

Η Ευρώπη και η Κίνα ετοιμάζονται, σύμφωνα με δημοσιευμα των Financial Times, να εκτοξεύσουν μια κοινή διαστημική αποστολή.

Στόχος της; να μελετήσουν πώς το μαγνητικό πεδίο της Γης προστατεύει τον πλανήτη από την επιβλαβή ηλιακή ακτινοβολία, μια σπάνια συνεργασία σε μια περίοδο όπου ο ανταγωνισμός στο διάστημα εντείνεται.

Το φιλόδοξο πρόγραμμα στοχεύει να εξηγήσει πώς οι αναταράξεις στον Ήλιο δημιουργούν το λεγόμενο «διαστημικό καιρό» και να βελτιώσει την πρόβλεψη γεωμαγνητικών καταιγίδων, οι οποίες μπορούν να διαταράξουν τις τηλεπικοινωνίες, να προκαλέσουν βλάβες σε δίκτυα ηλεκτροδότησης και να επηρεάσουν ηλεκτρονικά συστήματα.

Τι περιλαμβάνει η κοινή αποστολή Ευρώπης και Κίνας στο Διάστημα

Ο πύραυλος Vega-C αναμένεται να εκτοξεύσει τον δορυφόρο Smile βάρους 2,3 τόνων την Πέμπτη, από το ευρωπαϊκό διαστημικό κέντρο στη Γαλλική Γουιάνα. Ο δορυφόρος θα τεθεί σε ιδιαίτερα ελλειπτική τροχιά, φτάνοντας έως και τα 121.000 χιλιόμετρα πάνω από τον Βόρειο Πόλο.

Πέρα από την επιστημονική της αξία, η αποστολή ξεχωρίζει ως παράδειγμα συνεργασίας ανάμεσα σε δημόσιους οργανισμούς της Κίνας και της Δύσης σε ένα μεγάλο τεχνολογικό εγχείρημα. Η συμφωνία για το Smile είχε συναφθεί το 2016 μεταξύ της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών και της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας, σε μια περίοδο με πιο ευνοϊκό γεωπολιτικό κλίμα.

Όπως δήλωσε ο γενικός διευθυντής της ESA, Josef Aschbacher, «οι επιστημονικές ομάδες από την Ευρώπη και την Κίνα συνεργάστηκαν εξαιρετικά», αν και προς το παρόν δεν υπάρχουν σχέδια για επόμενη κοινή αποστολή.

Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα βρίσκονται σε έντονο ανταγωνισμό για την επιστροφή ανθρώπων στη Σελήνη, με την ESA να συνεργάζεται στενά με τη NASA στο πρόγραμμα Artemis. Ωστόσο, Κίνα και Ευρώπη επιδιώκουν να διατηρήσουν ανοικτούς διαύλους συνεργασίας, έχοντας ήδη ανταλλάξει επιστημονικά όργανα σε διαστημικές αποστολές.

Ευρώπη - Κίνα: Γιατί η αποστολή τους στο Διάστημα καθυστέρησε έναν χρόνο

Παρά τα εμπόδια, όπως περιορισμοί στην εξαγωγή τεχνολογίας, κανονισμοί ασφαλείας και τεχνικές δυσκολίες, η αποστολή Smile καθυστέρησε τουλάχιστον έναν χρόνο. Για παράδειγμα, η παρουσία αμμωνίας σε συστήματα του δορυφόρου οδήγησε στον χαρακτηρισμό τους ως «επικίνδυνα φορτία», απαιτώντας πρόσθετες εγκρίσεις για τη μεταφορά και συναρμολόγηση.

Η αποστολή αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε περίοδο υψηλής ηλιακής δραστηριότητας, στο πλαίσιο του 11ετούς κύκλου του Ήλιου, επιτρέποντας πολύτιμες παρατηρήσεις της μαγνητόσφαιρας - «ασπίδας» που προστατεύει τη Γη από τα πιο επικίνδυνα σωματίδια και την ακτινοβολία.

Τα τέσσερα επιστημονικά όργανα του Smile έχουν σχεδιαστεί για να καλύψουν σημαντικά κενά στη γνώση των ανθρώπων γύρω από την ηλιακή δραστηριότητα. Μεταξύ αυτών, ένας απεικονιστής ακτίνων Χ χαμηλής ενέργειας, που κατασκευάστηκε από το Πανεπιστήμιο του Λέστερ, θα χαρτογραφήσει για πρώτη φορά τα όρια της μαγνητόσφαιρας.

«Θα μπορούμε να δούμε πώς αλλάζει το σχήμα αυτής της “μαγνητικής φούσκας”, αν αυτό γίνεται ομαλά ή απότομα, και πώς συμπιέζεται όταν εκρήξεις από τον Ήλιο περνούν κοντά από τη Γη», δήλωσε ο επιστήμονας Colin Forsyth. «Δεν έχουμε ξανακάνει κάτι τέτοιο».

Παράλληλα, ένας υπεριώδης απεικονιστής θα μπορεί να παρακολουθεί συνεχώς το Βόρειο Σέλας πάνω από τον Βόρειο Πόλο για έως και 45 ώρες.

Η αποστολή αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην ταχύτερη και ακριβέστερη πρόβλεψη επικίνδυνων γεωμαγνητικών καταιγίδων. Μια ισχυρή καταιγίδα τον Μάιο του 2024 είχε προκαλέσει προβλήματα σε δορυφορικά συστήματα πλοήγησης και ραδιοεπικοινωνίες παγκοσμίως, ενώ δημιούργησε εντυπωσιακά φαινόμενα σέλαος.

Με πληροφορίες από Financial Times