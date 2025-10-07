Ευρωπαίοι πολιτικοί ελέγχθηκαν για τοξικά χημικά PFAS – Όλοι βγήκαν θετικοί στα «παντοτινά πλαστικά»

Μια ομάδα 24 Ευρωπαίων πολιτικών που υποβλήθηκαν σε εξετάσεις αίματος το καλοκαίρι εντοπίστηκε να φέρει ίχνη τοξικών χημικών PFAS στον οργανισμό της, ανακοίνωσαν την Τρίτη οι περιβαλλοντικές οργανώσεις European Environmental Bureau και ChemSec.

Οι PFAS, γνωστές και ως «παντοτινά χημικά», δεν διασπώνται φυσικά στο περιβάλλον και συσσωρεύονται στον ανθρώπινο οργανισμό, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως καρκίνο, ηπατική βλάβη και μειωμένη γονιμότητα. Σχεδόν όλος ο παγκόσμιος πληθυσμός έχει ανιχνεύσιμα επίπεδα PFAS στο αίμα.

Ο Δανός υπουργός Περιβάλλοντος Μάγκνους Χένικε δήλωσε ότι οι αναλύσεις του έδειξαν τέσσερις διαφορετικές ουσίες, τρεις από τις οποίες είναι τοξικές για την αναπαραγωγή, δρουν ως ενδοκρινικοί διατατράκτες, προκαλούν ηπατική βλάβη και θεωρούνται ενδεχομένως καρκινογόνες. «Πρόκειται για μια ανατριχιαστική πραγματικότητα. Είναι κρίσιμο να αναλάβουμε δράση ώστε να σταματήσει αυτή η συνεχής έκθεση σε επικίνδυνες χημικές ουσίες», τόνισε.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι μισοί από τους Ευρωπαίους πολιτικούς που εξετάστηκαν εμφάνισαν επίπεδα PFAS που ενδέχεται να προκαλούν επιπτώσεις στην υγεία, ενώ ένα άτομο παρουσίασε τιμές που υποδεικνύουν κίνδυνο μακροπρόθεσμων βλαβών.

Ποιοι συμμετείχαν

Η δοκιμή οργανώθηκε από τη Δανία κατά τη διάρκεια της συνάντησης των υπουργών Περιβάλλοντος της ΕΕ στο Όλμποργκ τον Ιούλιο. Η χώρα, που ασκεί την περιστρεφόμενη προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, είναι ανάμεσα στις πέντε που είχαν προτείνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την απαγόρευση χιλιάδων ουσιών PFAS βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα χημικά.

Στους πολιτικούς που εξετάστηκαν περιλαμβάνονται η Επίτροπος Περιβάλλοντος της ΕΕ Γέσικα Ρόσβαλ, η Γαλλίδα υπουργός Οικολογικής Μετάβασης Ανιές Πανιέ-Ρουνασέρ και ο Γερμανός υπουργός Περιβάλλοντος Κάρστεν Σνάιντερ.

Η Ρόσβαλ δήλωσε ότι βρέθηκε θετική σε 6 από τις 13 ουσίες PFAS που ελέγχθηκαν, ορισμένες από τις οποίες χαρακτηρίζονται τοξικές για την αναπαραγωγική υγεία.

«Όπως εκατομμύρια πολίτες στην Ευρώπη, έχω PFAS στο σώμα μου. Η ρύπανση από PFAS είναι ζήτημα δημόσιας υγείας πρώτης προτεραιότητας», ανέφερε.

Τα αποτελέσματα δημοσιοποιήθηκαν λίγες ημέρες μετά την έντονη κριτική του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για τις Τοξικές Ουσίες και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Μάρκος Ορεγιάνα, προς τις Βρυξέλλες, κατηγορώντας την ΕΕ ότι σχεδιάζει να αποδυναμώσει σημαντικές νομοθεσίες για τα χημικά ώστε να διευκολύνει τη βιομηχανία.

Η πρόταση για την απαγόρευση των PFAS βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Χημικών (ECHA), ενώ βιομηχανικοί φορείς ζητούν εξαιρέσεις για κλάδους όπως οι ημιαγωγοί, οι μπαταρίες και τα φάρμακα, όπου οι ουσίες αυτές χρησιμοποιούνται στις παραγωγικές διαδικασίες.

Η Επίτροπος Ρόσβαλ έχει αναφέρει ότι η Επιτροπή θα προτείνει σταδιακή κατάργηση των PFAS σε καταναλωτικά προϊόντα, αφήνοντας ωστόσο περιθώρια εξαίρεσης για «κρίσιμους τομείς».

Κάλεσμα για καθολική απαγόρευση

Η Άν-Σόφι Μπάκαρ της οργάνωσης ChemSec υπογράμμισε ότι χρειάζεται καθολική απαγόρευση όλων των PFAS, όχι μόνο σε καταναλωτικά προϊόντα.

«Δεν μπορούμε να αφήσουμε άλλη μια γενιά να πληρώσει το τίμημα της καθυστέρησης της βιομηχανίας», ανέφερε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να παρουσιάσει μέσα στο έτος την αναθεώρηση του κανονισμού REACH για τα χημικά, καθώς και ένα «νομοθετικό πακέτο» που θα ενοποιεί κανόνες για καλλυντικά, λιπάσματα και ταξινόμηση ουσιών.

Με πληροφορίες από Politico