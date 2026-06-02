Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντικαθιστά τη Google με γαλλική εναλλακτική

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντικαθιστά τη Google με τη γαλλική μηχανή αναζήτησης Qwant ως προεπιλεγμένη υπηρεσία αναζήτησης στους υπολογιστές του προσωπικού και των ευρωβουλευτών, σε μια κίνηση που εντάσσεται στη στρατηγική της ΕΕ για μεγαλύτερη «ψηφιακή κυριαρχία».

Σύμφωνα με εσωτερική ενημέρωση που επικαλείται το Politico, η αλλαγή θα τεθεί σε ισχύ από την Πέμπτη 4 Ιουνίου και αφορά τις αναζητήσεις που πραγματοποιούνται μέσω των browsers Firefox και Edge στις συσκευές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στο σχετικό email προς τους ευρωβουλευτές αναφέρεται ότι η απόφαση συνδέεται με τη δέσμευση του Κοινοβουλίου για προστασία προσωπικών δεδομένων και περιορισμό της εξάρτησης από ξένες τεχνολογικές πλατφόρμες.

Η Qwant, που ιδρύθηκε το 2013 στη Γαλλία, παρουσιάζεται ως ευρωπαϊκή εναλλακτική απέναντι στη Google, δίνοντας έμφαση στην προστασία της ιδιωτικότητας και υποστηρίζοντας ότι δεν παρακολουθεί τη δραστηριότητα των χρηστών ούτε συλλέγει προσωπικά δεδομένα για διαφημιστικούς σκοπούς.

Παρότι η Qwant θα οριστεί ως προεπιλεγμένη μηχανή αναζήτησης, οι χρήστες θα εξακολουθούν να μπορούν να επιλέγουν άλλες υπηρεσίες ή να αλλάζουν χειροκίνητα τις ρυθμίσεις των browsers τους.

Η απόφαση έρχεται την ώρα που οι ευρωπαϊκοί θεσμοί εντείνουν τις προσπάθειες για ενίσχυση της λεγόμενης «τεχνολογικής κυριαρχίας» της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να παρουσιάσει νέο πακέτο μέτρων με στόχο τη μείωση της εξάρτησης από αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες και την ενίσχυση ευρωπαϊκών εναλλακτικών λύσεων.

Το τελευταίο διάστημα αυξάνονται επίσης οι πιέσεις από ευρωβουλευτές για τον περιορισμό της χρήσης αμερικανικού λογισμικού στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Τον περασμένο Νοέμβριο, ομάδα 38 ευρωβουλευτών είχε ζητήσει από την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα τη σταδιακή εγκατάλειψη προϊόντων της Microsoft και άλλων μη ευρωπαϊκών τεχνολογιών, υποστηρίζοντας ότι η εξάρτηση της Ευρώπης από αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς αποτελεί στρατηγικό κίνδυνο.

Με πληροφορίες από Politico