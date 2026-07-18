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Ευρωπαϊκό αντίπαλο δέος στην Palantir θέλουν να φτιάξουν Γαλλία και Γερμανία

Η Palantir παρέχει λογισμικό που συγκεντρώνει και αναλύει μεγάλες ποσότητες δεδομένων για στρατιωτικές επιχειρήσεις, παρακολούθηση και λήψη αποφάσεων

The LiFO team
The LiFO team
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Η Γαλλία και η Γερμανία εξετάζουν την ανάπτυξη ευρωπαϊκής εναλλακτικής στα αμερικανικά στρατιωτικά και κατασκοπευτικά συστήματα της Palantir, καθώς επιδιώκουν να μειώσουν την εξάρτησή τους από τεχνολογίες των Ηνωμένων Πολιτειών.
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Η Γαλλία και η Γερμανία εξετάζουν την ανάπτυξη ευρωπαϊκής εναλλακτικής στα αμερικανικά στρατιωτικά και κατασκοπευτικά συστήματα της Palantir, καθώς επιδιώκουν να μειώσουν την εξάρτησή τους από τεχνολογίες των Ηνωμένων Πολιτειών.

Μετά τη συνάντηση του Εμανουέλ Μακρόν με τον Φρίντριχ Μερτς, οι δύο κυβερνήσεις ανακοίνωσαν ότι θα μελετήσουν τη δημιουργία μιας κοινής ευρωπαϊκής ψηφιακής υποδομής για την άμυνα και τις υπηρεσίες πληροφοριών. Το σχέδιο θα βασίζεται σε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, cloud computing και ασφαλούς διαχείρισης δεδομένων από ευρωπαϊκές εταιρείες.

Η Palantir παρέχει λογισμικό που συγκεντρώνει και αναλύει μεγάλες ποσότητες δεδομένων για στρατιωτικές επιχειρήσεις, παρακολούθηση και λήψη αποφάσεων. Τα συστήματά της χρησιμοποιούνται από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, το ΝΑΤΟ και κρατικές υπηρεσίες σε πολλές χώρες.

Η Γαλλία έχει ήδη αρχίσει να απομακρύνεται από την αμερικανική εταιρεία. Η υπηρεσία εσωτερικών πληροφοριών ανακοίνωσε τον Ιούνιο ότι δεν θα ανανεώσει τη συνεργασία της, ενώ και η γερμανική υπηρεσία πληροφοριών επέλεξε τη γαλλική ChapsVision για μέρος των αναγκών της.

Στο τραπέζι η γαλλική πλατφόρμα Arcadia

Στην κοινή ανακοίνωση αναφέρεται ως πιθανή βάση για το ευρωπαϊκό σύστημα η Arcadia, μια γαλλική πλατφόρμα διοίκησης στρατιωτικών επιχειρήσεων που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για την επεξεργασία πληροφοριών από το πεδίο της μάχης. Θα εξεταστούν παράλληλα αντίστοιχες γερμανικές λύσεις.

Οι γαλλικές ένοπλες δυνάμεις παρουσιάζουν την Arcadia ως πιθανό αντίπαλο του Maven, του συστήματος της Palantir που χρησιμοποιεί και το ΝΑΤΟ. Μέχρι σήμερα, πάντως, στελέχη της Συμμαχίας υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει πλήρως ανεπτυγμένη ευρωπαϊκή εναλλακτική.

Με πληροφορίες από Politico

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