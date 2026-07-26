Έξυπνο δαχτυλίδι αντλεί ιδρώτα από το δέρμα και καταγράφει δείκτες υγείας

Ένα έξυπνο δαχτυλίδι που παρακολουθεί συνεχώς έως τέσσερις χημικούς βιοδείκτες μέσω του ιδρώτα ανέπτυξαν μηχανικοί του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Σαν Ντιέγκο.

Η συσκευή μπορεί να μετρά γλυκόζη, κετόνες, βιταμίνη C, ουρικό οξύ, γαλακτικό οξύ και αλκοόλ, επιλέγοντας έως τέσσερις δείκτες κάθε φορά. Τα αποτελέσματα μεταδίδονται ασύρματα σε εφαρμογή κινητού τηλεφώνου.

Σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature Communications, πρόκειται για το πρώτο πλήρως ολοκληρωμένο έξυπνο δαχτυλίδι που έχει σχεδιαστεί για καθημερινή βιοχημική παρακολούθηση.

Σε αντίθεση με τα περισσότερα εμπορικά έξυπνα δαχτυλίδια, τα οποία καταγράφουν κυρίως τον καρδιακό ρυθμό, τη θερμοκρασία, τον ύπνο ή τη σωματική δραστηριότητα, το νέο πρωτότυπο συλλέγει πληροφορίες για μόρια που μπορούν να δώσουν πιο άμεση εικόνα για τον μεταβολισμό και την κατάσταση της υγείας του χρήστη.

Για τη λειτουργία του δεν απαιτείται άσκηση ή έντονη εφίδρωση. Ένα ειδικό υδροτζέλ αντλεί παθητικά μικρή ποσότητα ιδρώτα από την επιφάνεια του δέρματος μέσω όσμωσης, χωρίς πόνο. Στη συνέχεια, αισθητήρες στο εσωτερικό του δαχτυλιδιού αναλύουν το δείγμα.

Σε δοκιμές με υγιείς εθελοντές και άτομα με διαβήτη τύπου Α, οι μετρήσεις γλυκόζης ακολούθησαν στενά τα αποτελέσματα εμπορικών συστημάτων συνεχούς καταγραφής. Αντίστοιχα, οι ενδείξεις για τις κετόνες ήταν κοντά στις μετρήσεις συμβατικών συσκευών αίματος.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η ταυτόχρονη μέτρηση γλυκόζης και κετονών θα μπορούσε στο μέλλον να βοηθήσει στη διαχείριση του διαβήτη, καθώς και στην παρακολούθηση της διατροφής και του τρόπου ζωής. Προς το παρόν, πάντως, το δαχτυλίδι παραμένει ερευνητικό πρωτότυπο και δεν έχει κυκλοφορήσει στην αγορά.

Αυτονομία έως 12 ώρες

Το πρωτότυπο συνδυάζει στο εσωτερικό του τους αισθητήρες, τα ηλεκτρονικά χαμηλής κατανάλωσης και μια εύκαμπτη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ψευδαργύρου–οξειδίου του αργύρου. Η αυτονομία του φτάνει τις 12 ώρες ανά φόρτιση.

Η ηλεκτρονική πλακέτα είναι μικρότερη από ένα αμερικανικό κέρμα των 25 σεντς, ενώ το εξωτερικό περίβλημα έχει κατασκευαστεί από τρισδιάστατα εκτυπωμένο πολυμερές.

Οι μετρήσεις βαθμονομούνται ξεχωριστά για κάθε χρήστη. Με επαναλαμβανόμενες καταγραφές, το σύστημα δημιουργεί προσωπικούς συντελεστές προσαρμογής, ώστε να μετατρέπει τα ηλεκτρικά σήματα των αισθητήρων σε συγκεντρώσεις των αντίστοιχων βιοδεικτών.

Οι ερευνητές θεωρούν ότι ένα τέτοιο δαχτυλίδι θα μπορούσε να προσφέρει σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες για τη διατροφή, τον μεταβολισμό και τις καθημερινές συνήθειες. Για να χρησιμοποιηθεί, όμως, ως ιατρική συσκευή θα χρειαστούν μεγαλύτερες κλινικές δοκιμές, έλεγχος της ακρίβειας σε βάθος χρόνου και έγκριση από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές.

Με πληροφορίες από Medical Xpress