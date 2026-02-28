Έξι πλανήτες σχηματίζουν «παρέλαση» στον ουρανό αυτό το Σαββατοκύριακο

Ένα σπάνιο ουράνιο φαινόμενο θα είναι ορατό τις επόμενες ημέρες, καθώς έξι πλανήτες θα εμφανιστούν ταυτόχρονα στον νυχτερινό ουρανό.

Δίας, Κρόνος, Αφροδίτη, Ερμής, Ποσειδώνας και Ουρανός θα σχηματίσουν μια «παρέλαση» στον ορίζοντα, με τους τέσσερις πρώτους να διακρίνονται με γυμνό μάτι και τους δύο τελευταίους να απαιτούν κιάλια ή τηλεσκόπιο.

Σύμφωνα με την αστροφυσικό Μέγκαν Άργκο από το Πανεπιστήμιο του Λάνκασαϊρ, το φαινόμενο οφείλεται στη σχετική θέση των πλανητών στις τροχιές τους. Καθώς κάθε πλανήτης κινείται γύρω από τον Ήλιο με διαφορετική ταχύτητα, μόνο σπάνια συμβαίνει να φαίνονται πολλοί μαζί στο ίδιο τμήμα του ουρανού από τη σκοπιά της Γης. Η ταυτόχρονη εμφάνιση έξι πλανητών είναι πιο σπάνια από τις τετράδες ή πεντάδες που παρατηρούνται συχνότερα. Πλήρης ευθυγράμμιση επτά πλανητών είχε σημειωθεί πέρυσι, ενώ η επόμενη αντίστοιχη συγκέντρωση δεν αναμένεται πριν από το 2040.

Η καλύτερη ώρα παρατήρησης είναι νωρίς το βράδυ, λίγο μετά τη δύση του ήλιου, σε σημείο με καθαρό ορίζοντα προς τα δυτικά. Στο βόρειο ημισφαίριο, ο Δίας θα φαίνεται ψηλότερα προς τα νοτιοανατολικά, ενώ Ερμής, Κρόνος, Ποσειδώνας και Αφροδίτη θα εμφανίζονται χαμηλά κοντά στον δυτικό ορίζοντα. Η Αφροδίτη θα είναι το πιο λαμπρό αντικείμενο, με τον Ερμή πιο αχνό στα δεξιά της. Ο Κρόνος και ο Ποσειδώνας θα βρίσκονται λίγο ψηλότερα, ενώ ο Ουρανός θα διακρίνεται αμυδρά κάτω από το αστρικό σμήνος των Πλειάδων.

Στο νότιο ημισφαίριο το φαινόμενο θα είναι επίσης ορατό, αλλά με αντίστροφη διάταξη. Στην Αυστραλία, για παράδειγμα, ο Δίας θα φαίνεται προς τον βορρά και ο Ουρανός βορειοδυτικά, πάνω από τις Πλειάδες. Ωστόσο, ο Ερμής θα είναι πολύ χαμηλά στον ορίζοντα και δύσκολα ορατός.

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι δεν πρέπει ποτέ να στρέφουμε κιάλια ή τηλεσκόπιο προς τον ήλιο, καθώς υπάρχει κίνδυνος μόνιμης βλάβης στην όραση.

Η NASA δημοσίευσε νέες ηχητικές εκδοχές δεδομένων από τον Δία, τον Κρόνο και τον Ουρανό. Στην πράξη, οι επιστήμονες μετατρέπουν μετρήσεις σε μουσικούς τόνους, ώστε τα στοιχεία του διαστήματος να παρουσιάζονται και σε μορφή ήχου.

Με πληροφορίες από Associated Press