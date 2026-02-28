Εξέταση αίματος μπορεί να εκτιμήσει τον κίνδυνο θανάτου σε ηλικιωμένους

Σύμφωνα με νέα έρευνα, μια απλή εξέταση αίματος θα μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό των ηλικιωμένων που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο θανάτου εντός δύο ετών.

Η μελέτη, που έγινε από το Duke Health σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, δείχνει ότι μικρά μόρια RNA στο αίμα μπορεί να βοηθήσουν να προβλέψουμε ποιοι άνθρωποι άνω των 71 ετών έχουν μεγαλύτερο ή μικρότερο κίνδυνο να ζήσουν μόνο για λίγα ακόμη χρόνια.

Οι ερευνητές επικεντρώθηκαν σε μικρά τμήματα RNA, γνωστά ως PIWI-interacting RNAs (piRNAs), τα οποία εμπλέκονται στον έλεγχο της ανάπτυξης, της αναγέννησης και της λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος. Αναλύοντας δείγματα αίματος από περισσότερους από 1.200 ηλικιωμένους, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι χαμηλότερα επίπεδα ορισμένων piRNAs συνδέονταν με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

«Ο συνδυασμός μόλις μερικών piRNAs αποτέλεσε τον ισχυρότερο δείκτη πρόβλεψης του χρόνου ζωής των ηλικιωμένων - ισχυρότερο από την ηλικία, τις συνήθειες ζωής ή οποιοδήποτε άλλο μέτρο υγείας που εξετάσαμε», δήλωσε η Virginia Byers Kraus, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης και καθηγήτρια στα Τμήματα Ιατρικής, Παθολογίας και Ορθοπαιδικής Χειρουργικής στη Duke University School of Medicine.

«Αυτό που μας εξέπληξε περισσότερο ήταν ότι αυτό το ισχυρό σήμα προήλθε από ένα απλό αιματολογικό τεστ», πρόσθεσε η Kraus.

Πώς διεξήχθη η μελέτη και ποια ήταν τα αποτελέσματα;

Χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική μάθηση, η ομάδα ανέλυσε 187 διαφορετικά μέτρα υγείας μαζί με 828 μικρά RNA.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μόλις έξι συγκεκριμένα piRNAs μπορούσαν να προβλέψουν με έως και 86% ακρίβεια ποιοι ηλικιωμένοι θα ζούσαν για δύο ακόμα χρόνια. Τα ευρήματα αυτά επαληθεύτηκαν και σε μια δεύτερη, ανεξάρτητη ομάδα ηλικιωμένων.

Στην πρόβλεψη της βραχυπρόθεσμης επιβίωσης, τα piRNAs ήταν πιο ακριβή από την ηλικία, τα επίπεδα χοληστερόλης, τη σωματική δραστηριότητα και πάνω από 180 άλλα κλινικά μέτρα.

Οι συμμετέχοντες που έζησαν περισσότερο παρουσίαζαν σταθερά χαμηλότερα επίπεδα συγκεκριμένων piRNAs - ένα μοτίβο που αντικατοπτρίζει αποτελέσματα σε εργαστηριακούς οργανισμούς. Στο C. elegans (μικροσκοπικά σκουλήκια), για παράδειγμα, η μείωση των συνολικών επιπέδων piRNA έχει δείξει ότι μπορεί να διπλασιάσει τη διάρκεια ζωής.

Μπορούν οι θεραπείες να αλλάξουν αυτά τα μόρια στο αίμα;

Η ομάδα σκοπεύει τώρα να εξετάσει αν οι θεραπείες, οι αλλαγές στον τρόπο ζωής ή φάρμακα - συμπεριλαμβανομένων νέων κατηγοριών όπως τα GLP-1 φάρμακα - μπορούν να επηρεάσουν τα επίπεδα piRNA.

Σκοπεύουν επίσης να συγκρίνουν τα επίπεδα στο αίμα με αυτά που βρίσκονται στους ιστούς για να κατανοήσουν καλύτερα πώς λειτουργούν τα μόρια.

«Αυτά τα μικρά RNA λειτουργούν σαν μικροδιαχειριστές στο σώμα, βοηθώντας στον έλεγχο πολλών διαδικασιών που επηρεάζουν την υγεία και τη γήρανση», είπε η Kraus.

«Μόλις αρχίζουμε να κατανοούμε πόσο ισχυρά είναι. Αυτή η έρευνα υποδηλώνει ότι θα μπορούμε να εντοπίζουμε τον κίνδυνο βραχυπρόθεσμης επιβίωσης χρησιμοποιώντας ένα πρακτικό, ελάχιστα επεμβατικό αιματολογικό τεστ, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της υγείας καθώς μεγαλώνουμε.»

