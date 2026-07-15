Έξαρση κυκλοσπορίασης: Γαστρεντερολόγος εξηγεί το «ασυνήθιστο» μοτίβο με το παράσιτο που προκαλεί σοβαρή διάρροια

Από την 1η Μαΐου έχουν καταγραφεί περισσότερα από 1.640 επιβεβαιωμένα κρούσματα cyclosporiasis (κυκλοσπορίασης) στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ περισσότερα από 5.100 επιπλέον κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση, όπως ανακοίνωσαν τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC).

Πρόκειται για μια «απότομη αύξηση των κρουσμάτων σε σύγκριση με τα τελευταία χρόνια», τονίζει ο διεθνής Τύπος. Σύμφωνα με το CDC, μια αυξανόμενη επιδημική έξαρση στο Μίσιγκαν και το Οχάιο έχει επίσης συνδεθεί με κρούσματα στη Δυτική Βιρτζίνια και το Κεντάκι.

Από την 1η Μαΐου έχουν καταγραφεί κρούσματα σε 34 πολιτείες των ΗΠΑ.

Γαστρεντερολόγος για κυκλοσπορίαση: Το ασυνήθιστο μοτίβο και τα πρώτα σημάδια

Με δηλώσεις της στο CNN, η γαστρεντερολόγος και καθηγήτρια στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ, Trisha Pasricha, εξήγησε το μοτίβο αυτού του παράσιτου και τόνισε πού πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή.

Η κυκλοσπορίαση χαρακτηρίζεται κυρίως από έντονη υδαρή διάρροια, εξηγεί αρχικά και στη συνέχεια προσθέτει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν περάσει κάποια στιγμή μια γαστρεντερίτιδα, όπως από νοροϊό ή τροφική δηλητηρίαση. Αυτές οι λοιμώξεις εμφανίζονται ξαφνικά, σαν «καταιγίδα», και συνήθως υποχωρούν μέσα σε δύο ημέρες.

Η κυκλοσπορίαση είναι λίγο διαφορετική, τόνισε. Πρόκειται για μια ασυνήθιστη λοίμωξη, καθώς το παράσιτο μπορεί να παραμείνει στο έντερο έως και δύο εβδομάδες πριν εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα. Στη συνέχεια, ο ασθενής μπορεί να αισθανθεί πολύ άρρωστος, να παρουσιάσει βελτίωση και λίγο αργότερα να αρρωστήσει ξανά, σύμφωνα με τη γιατρό.

Αυτός ο κύκλος -εξηγεί- όπου τα συμπτώματα υποχωρούν και επανεμφανίζονται για εβδομάδες, είναι ένα σημαντικό στοιχείο που θα πρέπει να κάνει κάποιον να σκεφτεί ότι «ίσως συμβαίνει κάτι περισσότερο από μια συνηθισμένη γαστρεντερίτιδα».

Για τους κατά τα άλλα υγιείς ανθρώπους, στις περισσότερες περιπτώσεις ο οργανισμός θα καταφέρει να αντιμετωπίσει μόνος του τη λοίμωξη, αν και αυτό μπορεί να χρειαστεί μερικές εβδομάδες.

Ωστόσο, οι ειδικοί συνιστούν στους ασθενείς να εξετάζονται όσο το δυνατόν νωρίτερα, ιδιαίτερα εάν εμφανίζουν σημάδια αφυδάτωσης ή αισθάνονται έντονα αδιαθεσία.

Έξαρση κυκλοσπορίασης: Τι προτείνει η γαστρεντερολόγος

Στη λεζάντα της σχετικής ανάρτησής της, η Pasricha γράφει: «Ένα ξέσπασμα κυκλοσπορίασης, μιας παρασιτικής λοίμωξης που προκαλεί έντονη υδαρή διάρροια, έχει πλέον καταγραφεί σε περισσότερες από 30 πολιτείες των ΗΠΑ, ενώ 80 άνθρωποι έχουν χρειαστεί νοσηλεία.

Συζήτησα με τους δημοσιογράφους του CNN (...)για τα συμπτώματα που πρέπει να προσέχει ο κόσμος και για το πότε είναι απαραίτητο να γίνει εξέταση.

Οι συμβουλές μου είναι:

Πλένετε καλά τα φρούτα και τα λαχανικά κάτω από τρεχούμενο νερό. Μαγειρεύετε καλά τα τρόφιμα και χρησιμοποιείτε βούρτσα καθαρισμού για τα σκληρά φρούτα και λαχανικά. Αν ανήκετε σε ομάδα υψηλού κινδύνου, όπως άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, εξετάστε το ενδεχόμενο να αποφύγετε εντελώς τρόφιμα που έχουν συνδεθεί με προηγούμενες επιδημίες, όπως ο κόλιανδρος και τα σμέουρα (raspberries)».



