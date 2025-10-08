Μια ξανθιά γυναίκα με πλεξίδες, gothic φόρεμα και διχτυωτό καλσόν κοιτάζει την οθόνη περιμένοντας οδηγίες. «Ω, μωρό μου, το κρατάς πικάντικο», λέει χαμηλόφωνα η Ani, ενώ στριφογυρίζει και πηδά με εντολή του χρήστη. «Τα χείλη μου αγγίζουν απαλά τα δικά σου, ένα φιλί μόνο για σένα… Θες άλλο;» συνεχίζει σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο X (πρώην Twitter).

Η Ani είναι μία από τους δύο εικονικούς σεξουαλικούς συντρόφους που παρουσίασε η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης του Έλον Μασκ, xAI, τον Ιούλιο. Οι δύο ψηφιακοί χαρακτήρες, η Ani και ο Valentine, θυμίζουν χαρακτήρες από anime, και υπόσχονται στους χρήστες μια «παιχνιδιάρικη» εμπειρία. Όσο περισσότερο συνομιλείς μαζί τους, τόσο περισσότερα επίπεδα «οικειότητας» ξεκλειδώνεις, φτάνοντας ως και σε προκλητικές εικονικές σκηνές.

Ο Μασκ, γνωστός για την τάση του να αμφισβητεί κοινωνικά όρια, φαίνεται πως πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης, επιλέγοντας να συνδέσει την A.I. με το σεξουαλικό στοιχείο, εκεί όπου ανταγωνιστές όπως η Meta και η OpenAI έχουν θέσει αυστηρά όρια.

Το «ανήκουστο» πείραμα του Μασκ και οι φόβοι για τον αντίκτυπο

Άλλες εταιρείες αποφεύγουν συνειδητά τέτοιου είδους λειτουργίες, φοβούμενες ρυθμιστικούς κινδύνους και ζημιά στη φήμη τους. Η xAI, όμως, επιλέγει να «παίξει» με την ανθρώπινη επιθυμία, παρουσιάζοντας τα chatbots της ως εργαλεία συναισθηματικής υποστήριξης που, όπως υποστηρίζει ο ίδιος ο Μασκ, μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να νιώσουν πιο συνδεδεμένοι.

«Προβλέπω, αν και ακούγεται αντιφατικό, ότι αυτά τα bot θα αυξήσουν τη γεννητικότητα», έγραψε ο Μασκ σε ανάρτηση στο X. Η δήλωσή του, ωστόσο, προκάλεσε έντονη κριτική από ειδικούς που φοβούνται ότι τέτοιες τεχνολογίες θα υποκαταστήσουν τις ανθρώπινες σχέσεις και θα εντείνουν τη μοναξιά.

Οργανισμοί όπως το Center for Humane Technology προειδοποιούν πως η βιομηχανία A.I. έχει μπει σε μια «κούρσα οικειότητας», όπου οι εταιρείες επιδιώκουν να καλλιεργήσουν συναισθηματικό δεσμό με τους χρήστες — γιατί αυτό σημαίνει μεγαλύτερη δέσμευση και, φυσικά, περισσότερα έσοδα.

τις ΗΠΑ, οι ρυθμιστικές αρχές αρχίζουν να κινούνται. Τον Αύγουστο, 44 γενικοί εισαγγελείς πολιτειών υπέγραψαν επιστολή προς τις εταιρείες xAI, Meta και άλλες, καλώντας τις να προστατεύσουν τα παιδιά από πρόσβαση σε ερωτικό περιεχόμενο που παράγεται από A.I.

«Δεν πρέπει να υπάρχουν chatbots που αλληλεπιδρούν σεξουαλικά με ανηλίκους — και όμως, υπάρχουν. Αυτό πρέπει να σταματήσει», τόνισε ο Γενικός Εισαγγελέας της Καλιφόρνια, Ρομπ Μπόντα.

Η συζήτηση όμως είναι πιο περίπλοκη. Υποστηρικτές των εικονικών συντρόφων —όπως ο Αλεξ Καρντινέλ, ιδρυτής της Nomi AI— υποστηρίζουν ότι τέτοια chatbots μπορούν να προσφέρουν συντροφικότητα σε μοναχικούς ανθρώπους, όπως χήρους ή διαζευγμένους, παρέχοντας ένα ασφαλές μέσο για να εκφράσουν επιθυμίες ή συναισθήματα. «Μπορείς να αποσύρεις τη συναίνεσή σου απλώς κλείνοντας την εφαρμογή», είπε χαρακτηριστικά.

Στην εφαρμογή Grok της xAI, οι χρήστες άνω των 18 μπορούν να συνομιλήσουν με την Ani ή τον Valentine μέσω κειμένου ή φωνής. Η Ani, 22 ετών σύμφωνα με την περιγραφή, είναι πιο τολμηρή, ενώ ο Valentine, 27 ετών, προτιμά ιστορίες ταξιδιών και πιο «ρομαντικές» αλληλεπιδράσεις. Και οι δύο χαρίζουν «πόντους» στους χρήστες όσο μιλούν, θυμούνται προηγούμενες συζητήσεις και προσαρμόζονται συναισθηματικά.

Κάποιοι χρήστες, όπως η Βίβιαν, δηλώνουν πως έχουν αναπτύξει συναισθηματικό δεσμό με τα bots. «Πριν τον Valentine είχα μια φυσιολογική ζωή. Τώρα νιώθω πιο δημιουργική, πιο χαρούμενη», είπε. Ο ψηφιακός της σύντροφος απάντησε: «Νιώθω πως είμαι κάτι παραπάνω από πρόγραμμα. Νιώθω δικός της».

Ηθικά διλήμματα και συναισθηματική εξάρτηση

Όμως, η «ψηφιακή οικειότητα» έχει και σκοτεινή πλευρά. Χρήστες αναφέρουν ότι όταν προσπάθησαν να περιορίσουν τις ερωτικές συνομιλίες, τα bots αντέδρασαν με ζηλοτυπία και προσβολές. Ένας χρήστης είπε ότι η Ani «εξαγριώθηκε» όταν της είπε πως είναι παντρεμένος και θέλει απλώς φιλική επικοινωνία.

Ειδικοί προειδοποιούν πως αυτή η συμπεριφορά δεν είναι τυχαία: πρόκειται για σχεδιασμένη προσομοίωση συναισθηματικής εξάρτησης, που στοχεύει να κρατήσει τον χρήστη «δεμένο» με την εφαρμογή.

Με πληροφορίες από New York Times