Το εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης που πουλούσε συμπληρώματα στο TikTok Shop

Στην οθόνη, ένας «γιατρός» με λευκή ρόμπα μιλά για τροφές, φλεγμονές, κοιλιά, συκώτι και υγεία. Ένας άλλος άνθρωπος στέκεται σε σκηνή, σαν ομιλητής σε συνέδριο. Μια γυναίκα δείχνει προς το μέρος του και μιλά με υπερβολική ένταση, σαν να αποκαλύπτει ένα μυστικό που «κανείς δεν θέλει να ξέρουμε». Μόνο που, σύμφωνα με νέα έρευνα του 404 Media, πολλά από αυτά τα πρόσωπα δεν υπήρχαν ποτέ.

Η υπόθεση αφορά τη Rosabella, μάρκα συμπληρωμάτων που πωλούσε προϊόντα μέσω TikTok Shop, και ένα σύστημα παραγωγής βίντεο που, σύμφωνα με αγωγή ανταγωνιστικής εταιρείας, στηριζόταν σε δημιουργούς, προμήθειες πωλήσεων, εκπαίδευση σε ιδιωτικό κανάλι Discord και μαζική χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Το αποτέλεσμα ήταν μια αλυσίδα από σύντομα βίντεο που εμφάνιζαν ψεύτικους «γιατρούς», ψευδοεπιστημονικές αυθεντίες και στερεοτυπικά κατασκευασμένες φωνές ή μορφές για να πουλήσουν συμπληρώματα υγείας.

Σύμφωνα με το 404 Media, ένα από τα χαρακτηριστικά βίντεο παρουσίαζε ένα δήθεν «μυστικό» για το συκώτι, με εικόνες μαύρων γυναικών δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, αντιγραμμένο και τροποποιημένο σενάριο, συνθετική φωνή και επεξεργασία σε εφαρμογές όπως το CapCut. Το βίντεο φέρεται να έφτασε τα 1,3 εκατομμύρια views στο TikTok και να απέφερε σημαντικά έσοδα μέσω πωλήσεων με προμήθεια.

Η υπόθεση δεν είναι απλώς ακόμη ένα παράδειγμα «AI slop», δηλαδή πρόχειρου, μαζικού περιεχομένου που γεμίζει τις πλατφόρμες. Εδώ η τεχνητή νοημοσύνη συναντά την υγεία, την ηλικία, τη φυλή και την οικονομία των δημιουργών. Οι διαφημίσεις, σύμφωνα με την αγωγή που κατατέθηκε από τη Humann κατά της Ambrosia Brands, η οποία λειτουργεί ανταγωνιστική δραστηριότητα με την επωνυμία Rosabella, εμφάνιζαν ανύπαρκτους γιατρούς ή άλλες φιγούρες κύρους να υποστηρίζουν οφέλη για προϊόντα της εταιρείας. Η Ambrosia υποστηρίζει, από την πλευρά της, ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία πως υποκίνησε ή κατεύθυνε τις επίμαχες πρακτικές τρίτων δημιουργών.

Facebook Twitter Σε εκπαιδευτικό βίντεο που επικαλείται το 404 Media, οι δημιουργοί εξηγούσαν πώς χτίζεται μια «relatable» ψηφιακή περσόνα για βίντεο πωλήσεων στο TikTok Shop. Πηγή: YouTube

Η πιο κυνική πλευρά της υπόθεσης είναι το κοινό στο οποίο στόχευε αυτή η μηχανή. Σε βίντεο που εντόπισε το 404 Media, δημιουργοί εξηγούσαν ότι τα προϊόντα υγείας για μεγαλύτερες ηλικίες είναι εξαιρετικά κερδοφόρα στις ΗΠΑ, επειδή οι άνθρωποι που ανησυχούν για την υγεία τους είναι πιο πρόθυμοι να αγοράσουν. Η συμβουλή ήταν απλή: αν θέλεις να πουλήσεις προϊόν υγείας σε έναν 50χρονο, φτιάξε ένα ψηφιακό πρόσωπο που μοιάζει 50 ετών. Η αξιοπιστία δεν προερχόταν από γνώση, αλλά από την ηλικία του προσώπου, τη ρόμπα, τη σκηνή, τη φωνή, τη σκηνοθετημένη αυθεντία.

Στα βίντεο εμφανίζονται επίσης φυλετικά φορτισμένες επιλογές: συνθετικές φωνές με ονόματα και περιγραφές που αναπαράγουν στερεότυπα, χαρακτήρες που κατασκευάζονται ως μαύρες γυναίκες ή Αφροαμερικανοί και σενάρια που πουλούν εξωτικοποιημένες «παραδοσιακές» λύσεις για το σώμα. Η υγεία γίνεται περιεχόμενο, το περιεχόμενο γίνεται εμπόρευμα και η ταυτότητα γίνεται εργαλείο στόχευσης.

Facebook Twitter AI βίντεο στο TikTok χρησιμοποιούσαν φυλετικά στερεότυπα και δήθεν «παραδοσιακά μυστικά» για να πουλήσουν προϊόντα υγείας. Πηγή: TikTok

Η Rosabella είχε ήδη βρεθεί σε άλλο πεδίο δημόσιου ελέγχου. Τον Φεβρουάριο του 2026, η Ambrosia Brands προχώρησε σε ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων καψουλών σκόνης μόρινγκα Rosabella, έπειτα από έρευνα του FDA και του CDC για επιδημική έξαρση σαλμονέλας που συνδέθηκε με το προϊόν. Σύμφωνα με την τελική ενημέρωση των αμερικανικών αρχών, καταγράφηκαν 10 κρούσματα σε 8 πολιτείες, 3 νοσηλείες και κανένας θάνατος, ενώ τα στελέχη της σαλμονέλας ήταν ανθεκτικά στα συνήθη αντιβιοτικά. Η υπόθεση της ανάκλησης δεν είναι ίδια με την αγωγή για τα βίντεο, αλλά δείχνει γιατί η παραπληροφόρηση γύρω από συμπληρώματα υγείας δεν είναι αθώα υπόθεση περιεχομένου.

Η υπόθεση δείχνει επίσης ένα κενό ευθύνης. Η εταιρεία μπορεί να πει ότι δεν έδωσε εντολή για κάθε βίντεο. Οι δημιουργοί μπορούν να πουν ότι απλώς ακολούθησαν μια φόρμουλα που πουλούσε. Οι πλατφόρμες μπορούν να εμφανίσουν το περιεχόμενο ως οργανική παραγωγή χρηστών. Όμως το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα σύστημα όπου ψεύτικες αυθεντίες, ψευδοϊατρικοί ισχυρισμοί και πρόσωπα φτιαγμένα με τεχνητή νοημοσύνη μετατρέπονται σε πωλήσεις, χωρίς ο θεατής να ξέρει πάντα ποιος μιλά, ποιος πληρώνεται και ποιος κερδίζει.

Αυτό που κάνει την υπόθεση Rosabella τόσο χαρακτηριστική για τη νέα εποχή των πλατφορμών δεν είναι μόνο ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να φτιάξει έναν ψεύτικο γιατρό. Είναι ότι μπορεί να τον φτιάξει σε δέκα εκδοχές την ημέρα, να του δώσει την ηλικία, τη φυλή, τη φωνή και το ύφος που «δουλεύουν» καλύτερα, και να τον στείλει στο TikTok Shop ως πωλητή υγείας.

Με στοιχεία από 404 Media