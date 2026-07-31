Έρευνα: Τα παιδιά και οι έφηβοι στην Ευρώπη βρίσκονται στη χειρότερη φυσική κατάσταση των τελευταίων 60 ετών

Τα παιδιά και οι έφηβοι στην Ευρώπη δεν επιτυγχάνουν πλέον ικανοποιητικά επίπεδα φυσικής κατάστασης όσον αφορά τη μυϊκή δύναμη, την ευλυγισία και τη σύσταση του σώματος, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Σαραγόσα διαπίστωσαν ότι η φυσική κατάσταση των παιδιών, που σχετίζεται με την υγεία, παρουσιάζει σταθερή επιδείνωση από το 1990 έως σήμερα.

Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Sports Medicine – Open, καταγράφουν τις μεταβολές στους βασικούς δείκτες σωματικής υγείας: τη μυϊκή δύναμη, την ευλυγισία, τη σύσταση του σώματος και την καρδιοαναπνευστική αντοχή.

Οι παράμετροι αυτές αποτελούν καθοριστικούς δείκτες τόσο για τη σημερινή όσο και για τη μελλοντική υγεία των παιδιών και των εφήβων, γεγονός που, σύμφωνα με τους συγγραφείς, σημαίνει ότι «χάνουμε μια σημαντική ευκαιρία που θα είναι δύσκολο να ανακτηθεί».

Η μελέτη ανέλυσε δεδομένα από 417.362 παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών από 20 ευρωπαϊκές χώρες, καλύπτοντας την περίοδο από το 1965 έως το 2023.

Μειωμένη δύναμη, περισσότερος σωματικός λίπος και λιγότερη ευλυγισία

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η δύναμη του άνω μέρους του σώματος παρουσιάζει γενική πτωτική πορεία από τη δεκαετία του 1970, με μια σύντομη περίοδο σταθεροποίησης μεταξύ 1980 και 2000, πριν αρχίσει και πάλι να μειώνεται.

Η δύναμη των κάτω άκρων, που αξιολογήθηκε μέσω δοκιμασιών άλματος, αυξανόταν έως τη δεκαετία του 1980, αλλά έκτοτε καταγράφει σταθερή μείωση.

Παράλληλα, οι επιστήμονες εντόπισαν συνεχή και γραμμική επιδείνωση στη σύσταση του σώματος, με αύξηση του σωματικού λίπους — μια τάση που, όπως επισημαίνουν, συχνά υποεκτιμάται όταν χρησιμοποιείται αποκλειστικά ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ ή BMI).

Η πιο ανησυχητική εξέλιξη αφορά την ευλυγισία, η οποία παρουσιάζει συνεχή πτώση, με τον ρυθμό επιδείνωσης να έχει επιταχυνθεί μετά το 2000.

Όσον αφορά την καρδιοαναπνευστική αντοχή — δηλαδή την ικανότητα της καρδιάς, των πνευμόνων και των αιμοφόρων αγγείων να μεταφέρουν αποτελεσματικά οξυγόνο στους μυς κατά τη διάρκεια παρατεταμένης σωματικής άσκησης — οι ερευνητές σημειώνουν ότι, μετά από μακροχρόνια πτώση, τα πιο πρόσφατα στοιχεία δείχνουν πως η κατάσταση ενδέχεται να έχει σταθεροποιηθεί την περίοδο 2015-2023. Ωστόσο, τα επίπεδα εξακολουθούν να είναι χαμηλότερα σε σχέση με προηγούμενες δεκαετίες.

«Τα ευρήματα αυτά ενισχύουν την ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειες για την προώθηση της σωματικής δραστηριότητας μέσω των δημόσιων θεσμών», ανέφεραν οι ερευνητές σε σχετική ανακοίνωση.

Γιατί η φυσική κατάσταση στην παιδική ηλικία είναι τόσο σημαντική

Οι συγγραφείς της μελέτης επισημαίνουν ότι η φυσική κατάσταση αποτελεί βασικό δείκτη υγείας κατά την παιδική και εφηβική ηλικία.

Η καλή καρδιοαναπνευστική αντοχή και η υγιής σύσταση σώματος συνδέονται με καλύτερη καρδιαγγειακή υγεία και μικρότερο κίνδυνο θνησιμότητας αργότερα στη ζωή. Παράλληλα, η αυξημένη μυϊκή δύναμη κατά την παιδική ηλικία σχετίζεται με πιο υγιή σύσταση σώματος.

Τι συστήνει ο ΠΟΥ

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) συνιστά τα παιδιά και οι έφηβοι να ασκούνται καθημερινά για τουλάχιστον 60 λεπτά με μέτρια έως έντονη σωματική δραστηριότητα. Επιπλέον, οι δραστηριότητες που ενισχύουν τους μυς και τα οστά θα πρέπει να πραγματοποιούνται τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα.

Παρ' όλα αυτά, περισσότερο από το 75% των Ευρωπαίων εφήβων δεν ακολουθεί αυτές τις συστάσεις.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο ΠΟΥ επισημαίνει ότι η έλλειψη σωματικής δραστηριότητας ευθύνεται για περίπου:

το 6% των περιστατικών στεφανιαίας νόσου

το 7% των περιστατικών διαβήτη τύπου 2

το 10% των περιστατικών καρκίνου του μαστού

και το 10% των περιστατικών καρκίνου του παχέος εντέρου

Επιπλέον, η σωματική αδράνεια συνδέεται με το 9% των πρόωρων θανάτων, το 7,2% της συνολικής θνησιμότητας από κάθε αιτία και το 7,6% των θανάτων από καρδιαγγειακά νοσήματα.

Με πληροφορίες από euronews.com

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