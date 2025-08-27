Έρευνα: Προϊόντα με υψηλή περιεκτικότητα κάνναβης συνδέονται με κίνδυνο ψύχωσης, σχιζοφρένειας και εθισμού

Μελέτη διαπιστώνει ότι τα εξαιρετικά ισχυρά προϊόντα κάνναβης μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο ψύχωσης, σχιζοφρένειας και εθισμού.

Αν και η κάνναβη είναι σε μεγάλο βαθμό παράνομη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτιμάται ότι 4,3 εκατομμύρια άτομα τη χρησιμοποιούν καθημερινά ή σχεδόν καθημερινά, είτε καπνίζοντας μαριχουάνα, είτε καταναλώνοντας βρώσιμα προϊόντα όπως ζελεδάκια, είτε ατμίζοντας συμπυκνώματα όπως το έλαιο κάνναβης.

Το κοινό συστατικό είναι η δέλτα-9-τετραϋδροκανναβινόλη (THC), η οποία είναι η κύρια ψυχοδραστική ένωση στην κάνναβη.

Ωστόσο, τα προϊόντα κάνναβης τείνουν να είναι πολύ ισχυρότερα από το ίδιο το φυτό. Το 2023, η μέση συγκέντρωση THC στην ρητίνη κάνναβης ήταν 23%, σε σύγκριση με 11% στην αρωματική κάνναβη, σύμφωνα με τον Οργανισμό Ναρκωτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUDA).

Οι επιστήμονες και οι πολιτικοί υπεύθυνοι ανησυχούν για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις αυτών των ισχυρών ναρκωτικών στην υγεία, γεγονός που ώθησε την ερευνητική ομάδα των ΗΠΑ να αξιολογήσει τους κινδύνους για την ψυχική υγεία που συνδέονται με τα προϊόντα που περιέχουν THC σε συγκέντρωση άνω των 5 χιλιοστόγραμμα ή 10% ανά δόση.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από 99 μελέτες που δημοσιεύθηκαν μεταξύ 1977 και 2023, οι οποίες καλύπτουν περισσότερα από 220.000 άτομα. Η χρήση THC υψηλής συγκέντρωσης συνδέθηκε με ψύχωση και σχιζοφρένεια, ιδιαίτερα εντός 12 ωρών από τη χρήση, κάτι που οι ερευνητές χαρακτήρισαν "ανησυχητικό".

Η THC υψηλής συγκέντρωσης συνδέθηκε επίσης με το δυσλειτουργικό σύνδρομο χρήσης κάνναβης, σύμφωνα με την ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Annals of Internal Medicine.

«Υπάρχει μια πραγματική προειδοποίηση» στα ευρήματα, δήλωσε ο Δρ. Τζόναθαν Σάμετ, ένας από τους συγγραφείς της μελέτης και καθηγητής επιδημιολογίας και περιβαλλοντικής και επαγγελματικής υγείας στο Σχολείο Δημόσιας Υγείας του Κολοράντο.

«Πρέπει πραγματικά να παρακολουθούμε προσεκτικά ποιες είναι οι συνέπειες αυτών των προϊόντων», δήλωσε ο Σάμετ στο Euronews Health.

Τα ευρήματα ήταν ανάμεικτα για πιο κοινά ζητήματα ψυχικής υγείας. Ορισμένες μελέτες υπέδειξαν ότι η THC υψηλής συγκέντρωσης είχε ωφέλιμα αποτελέσματα για το άγχος και την κατάθλιψη, ενώ άλλες εντόπισαν αρνητικές επιπτώσεις. Ωστόσο, τα ωφέλη παρατηρήθηκαν κυρίως σε άτομα που έπασχαν από καρκίνο ή νευρολογικές διαταραχές.

Άτομα που χρησιμοποιούν κάνναβη συχνά και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν προβλήματα υγείας, σύμφωνα με την EUDA. Η χρήση κάνναβης μπορεί να προκαλέσει ή να επιδεινώσει αναπνευστικά προβλήματα, εξάρτηση και ψυχιατρικά συμπτώματα, ανέφερε ο οργανισμός.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι τα τελευταία ευρήματα ευθυγραμμίζονται με προηγούμενες μελέτες που υποδεικνύουν ότι η THC υψηλής συγκέντρωσης αυξάνει τον κίνδυνο ψυχικών προβλημάτων, αλλά τα στοιχεία δεν είναι αδιάσειστα για να δώσουν σαφείς οδηγίες στους ασθενείς.

Παρ' όλα αυτά, ο Σάμετ δήλωσε ότι τα ευρήματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να διαμορφωθούν κανονισμοί σχετικά με την THC και τα προϊόντα κάνναβης, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, όπου είναι πιο ευρέως διαθέσιμα και νόμιμα.

«Δεν υπάρχει μια απλή λύση» όταν πρόκειται για την ισχύ, δήλωσε, καθώς οι άνθρωποι μπορούν απλά να πάρουν περισσότερη ποσότητα του ναρκωτικού για να πετύχουν την δόση που θέλουν, ανεξαρτήτως των νομικών περιορισμών.

Οι γιατροί και οι καταναλωτές πρέπει επίσης να είναι ενημερωμένοι για τους κινδύνους, ιδιαίτερα για άτομα με υποκείμενα ψυχικά προβλήματα, πρόσθεσε ο Σάμετ.

Με πληροφορίες από euronews.com