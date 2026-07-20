Έρευνα: Όσοι συμβουλεύονται συχνά την AI για θέματα υγείας, πιστεύουν σε μύθους κατά των εμβολίων

Οι ενήλικοι Αμερικανοί που ζητούν συχνά ιατρικές συμβουλές από chatbot τεχνητής νοημοσύνης είναι πιο πιθανό να πιστεύουν σε μύθους γύρω από τα εμβόλια, σύμφωνα με δημοσκόπηση που έδωσε στη δημοσιότητα ο ερευνητικός οργανισμός υγείας KKF.

Η έρευνα, η οποία διεξήχθη τον Μάιο σε δείγμα 2.480 ενηλίκων, διαπίστωσε ότι χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης σχετίζεται με την πίστη σε ψευδείς ειδήσεις, όπως για παράδειγμα ότι τα εμβόλια προκαλούν αυτισμό ή ότι το εμβόλιο της ιλαράς είναι πιο επικίνδυνο από τον ίδιο τον ίο.

Προβληματισμός για το ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης

Η ανησυχία για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να διασπείρει την παραπληροφόρηση και να επηρεάσει την κοινή γνώμη απασχολεί εδώ και καιρό ερευνητές και αξιωματούχους από τον χώρο της υγείας. Μεγάλο ποσοστό των Αμερικανών έχει αρχίσει να στρέφεται στα chatbot τεχνητής νοημοσύνης για ιατρικές συμβουλές, σύμφωνα με διάφορες δημοσκοπήσεις. Μάλιστα, μια άλλη έρευνα που πραγματοποίησε το KFF τον Μάρτιο, έδειξε ότι περίπου το ένα τρίτο των ενήλικων στις ΗΠΑ αναζητά συμβουλές υγείας από την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης αναγνωρίζουν τη συχνότητα των ερωτημάτων για ιατρικά θέματα. «Τα ιατρικά θέματα είναι ήδη ένας από τους πιο συνηθισμένους λόγους για τους οποίους ο κόσμος χρησιμοποιεί το ChatGPT, με εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους να κάνουν ερωτήσεις για την υγεία και την ευεξία κάθε εβδομάδα», ανέφερε η OpenAI σε blog της τον περασμένο Ιανουάριο, στο πλαίσιο της δημιουργίας του εργαλείου ChatGPT Health.

To 35% πιστεύει θεωρίες συνωμοσίας για το εμβόλιο της ιλαράς

Μεταξύ των ενηλίκων στις ΗΠΑ που χρησιμοποιούν εργαλεία AI για να βρουν πληροφορίες υγείας τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, η δημοσκόπηση του KFF διαπίστωσε ότι το 35% πιστεύει ότι είναι «σίγουρα ή μάλλον αλήθεια» πως έχει αποδειχθεί ότι το εμβόλιο της Ιλαράς προκαλεί αυτισμό στα παιδιά. Αντίστοιχα στη μερίδα του κόσμου που δεν χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για θέματα υγείας, το ποσοστό είναι 20%. Στο 29% διαμορφώνεται το ποσοστό για όσους συμβουλεύονται εργαλεία AI περιστασιακά.

Η ψευδής θεωρία ότι το εμβόλιο της Ιλαράς προκαλεί αυτισμό αποτελεί βασικό πυλώνα του αντιεμβολιαστικού κινήματος, το οποίο κέρδισε ακόμα μεγαλύτερη προβολή και επιρροή στην κοινή γνώμη κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά και με τον διορισμό του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ ως υπουργό Υγείας των ΗΠΑ.

Ο Κένεντι και οι υποστηριχτές του χρησιμοποιούν συχνά ιατρικές μελέτες που έχουν καταρριφθεί, για να προωθήσουν τις απόψεις τους. Ο μύθος αυτός πήρε μεγάλες διαστάσεις όταν το περιοδικό The Lancet δημοσίευσε μια μελέτη τη δεκαετία του 1990, η οποία αργότερα ανακλήθηκε πλήρως όταν διαπιστώθηκε ότι τα ευρήματά της ήταν ψευδή. Έκτοτε έχει καταρριφθεί από πλήθος άλλων ερευνών.

Τα υπόλοιπα ευρήματα της έρευνας

Παράλληλα, το 29% των Αμερικανών που χρησιμοποιούν συχνά εργαλεία AI για θέματα υγείας πιστεύει ότι τα mRNA εμβόλια μπορούν να αλλάξουν το DNA, σε σύγκριση με το 20% όσων δεν χρησιμοποιούν ποτέ την τεχνητή νοημοσύνη.

Η αναζήτηση συμβουλών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετίζεται επίσης με την παραπληροφόρηση γύρω από τα εμβόλια. Όσοι ενημερώνονται από τα social media τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα έχουν διπλάσιες πιθανότητες (37% έναντι 16%) να πιστέψουν τον μύθο που συνδέει το εμβόλιο της Ιλαράς με τον αυτισμό.

Από τις μηχανές αναζήτησης στην τεχνητή νοημοσύνη

Αξίζει να σημειωθεί ότι η έρευνα του KFF δεν διευκρίνισε ποια συγκεκριμένα μοντέλα AI χρησιμοποίησαν οι ερωτηθέντες. Διαφορετικά chatbots παράγουν ποικίλα επίπεδα παραπληροφόρησης, καθώς το καθένα έχει τις δικές του προκαταλήψεις λόγω των δεδομένων εκπαίδευσής του και των αποφάσεων της εκάστοτε εταιρείας για το πώς πρέπει να απαντά σε αμφιλεγόμενα ερωτήματα.

Η χρήση των chatbots για την εύρεση ιατρικών πληροφοριών συνεχίζει μια παλιά τάση που ξεκίνησε από τις μηχανές αναζήτησης. Περίπου το 5% όλων των αναζητήσεων στο Google αφορά θέματα υγείας, ενώ το 77% των ανθρώπων χρησιμοποιεί τις μηχανές αναζήτησης για να ενημερωθεί για νέες διαγνώσεις, σύμφωνα με ερευνητική εργασία του Πανεπιστημίου Georgetown που δημοσιεύτηκε το 2025.

Με πληροφορίες από Guardian