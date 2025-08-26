Έρευνα: Οι καύσωνες οδηγούν σε ταχύτερη γήρανση

Η επαναλαμβανόμενη έκθεση σε καύσωνες επιταχύνει τη γήρανση των ανθρώπων, σύμφωνα με μελέτη. Οι ερευνητές είπαν ότι η επίδραση είναι σε γενικές γραμμές συγκρίσιμη με τις βλάβες που μπορούν να προκαλέσουν στο σώμα το κάπνισμα, η κατανάλωση αλκοόλ, η κακή διατροφή ή η περιορισμένη άσκηση.

Οι ακραίες θερμοκρασίες γίνονται όλο και πιο συχνές λόγω της κλιματικής κρίσης, προκαλώντας πιθανόν εκτεταμένες και μακροχρόνιες βλάβες στην υγεία δισεκατομμυρίων ανθρώπων, προειδοποίησαν οι επιστήμονες.

Ήταν ήδη γνωστό ότι οι καύσωνες προκαλούν βραχυπρόθεσμες αυξήσεις πρόωρων θανάτων, με σχεδόν 600 πρόωρους θανάτους να συνδέονται, για παράδειγμα, με τον καύσωνα του Ιουνίου στην Αγγλία. Αλλά η νέα ανάλυση είναι από τις πρώτες που αξιολογεί τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο.

Οι ερευνητές παρακολούθησαν 25.000 άτομα στην Ταϊβάν για 15 χρόνια και συνέκριναν την έκθεσή τους σε καύσωνες με τη βιολογική τους ηλικία, έναν δείκτη της συνολικής υγείας. Διαπίστωσαν, για παράδειγμα, ότι η βιολογική ηλικία αυξανόταν κατά περίπου 9 ημέρες για τα άτομα που βίωσαν τέσσερις επιπλέον ημέρες καύσωνα μέσα σε διετία. Οι εργάτες που περνούν περισσότερο χρόνο σε εξωτερικούς χώρους, επηρεάστηκαν έντονα, με τη βιολογική τους ηλικία να αυξάνεται κατά 33 ημέρες.

Αν και η αύξηση της βιολογικής ηλικίας φαίνεται μικρή, οι επιστήμονες σημείωσαν ότι αυτό αφορά μόνο σε διάστημα δύο ετών. Τώρα ερευνούν την επίδραση των καυσώνων στη γήρανση σε όλη τη διάρκεια της ζωής.

Οι ερευνητές πρόσθεσαν ότι ο συνολικός αντίκτυπος στον παγκόσμιο πληθυσμό θα είναι μεγάλος, επειδή όλοι υποφέρουν κατά τη διάρκεια καυσώνων, ενώ η αυξημένη βιολογική ηλικία είναι ισχυρός προγνωστικός δείκτης αυξημένου κινδύνου θανάτου.

«Αν η έκθεση σε καύσωνες συσσωρεύεται για αρκετές δεκαετίες, ο αντίκτυπος στην υγεία θα είναι πολύ μεγαλύτερος απ’ όσο έχουμε αναφέρει», δήλωσε ο δρ. Κούι Γκουό, από το Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ, που ηγήθηκε της έρευνας.

«Οι καύσωνες επίσης γίνονται πιο συχνοί και διαρκούν περισσότερο, οπότε οι επιπτώσεις στην υγεία μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερες [στο μέλλον]». Η καύση ορυκτών καυσίμων, η κύρια αιτία της κλιματικής κρίσης, έφτασε σε επίπεδα ρεκόρ το 2024.

Ο καθηγητής Πολ Μπεγκς, από το Πανεπιστήμιο Μακουάρι στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, που δεν ήταν μέλος της ερευνητικής ομάδας, είπε: «Πολλοί από εμάς έχουμε βιώσει καύσωνες και νομίζαμε ότι δεν πάθαμε τίποτα. [Αυτή η έρευνα] δείχνει τώρα ότι η έκθεση σε καύσωνες επηρεάζει τον ρυθμό με τον οποίο γερνάμε».

Πρόσθεσε: «Το 2024, [οι επιστήμονες] ανακάλυψαν ότι η πρώιμη έκθεση στη ζέστη έχει αρνητική επίδραση στην ανάπτυξη της λευκής ουσίας του εγκεφάλου στα παιδιά. Σε συνδυασμό με το νέο εύρημα ότι η έκθεση σε καύσωνες επιταχύνει τη γήρανση στους ενήλικες, έχουμε μια αλλαγή παραδείγματος στην κατανόηση της έκτασης και της σοβαρότητας της επίδρασης της ζέστης στην υγεία μας. Η επίδραση μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε ηλικία και να διαρκέσει σε όλη τη ζωή».

Η νέα έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature Climate Change, χρησιμοποίησε τα αποτελέσματα σειράς ιατρικών εξετάσεων, όπως η αρτηριακή πίεση, η φλεγμονή, η χοληστερόλη και η λειτουργία των πνευμόνων, του ήπατος και των νεφρών, για να προσδιοριστεί η βιολογική ηλικία κάθε ατόμου στη μελέτη. Οι ερευνητές συνέκριναν αυτήν με την πραγματική ηλικία για να δουν αν η έκθεση σε καύσωνες συνδεόταν με ταχύτερη γήρανση.

Διαπίστωσαν ότι ο συνολικός αριθμός ημερών καύσωνα που βίωσε κάποιος είχε τη μεγαλύτερη επίδραση στην επιτάχυνση της γήρανσης. Γιατί οι παρατεταμένες υψηλές θερμοκρασίες προκαλούν ταχύτερη γήρανση δεν είναι γνωστό, αλλά πιθανότατα μέρος της αιτίας είναι οι βλάβες στο DNA. Η ανάλυση έδειξε ότι η επιβλαβής επίδραση των καυσώνων μειωνόταν με τον καιρό, αλλά παρέμενε σημαντική. Αυτό δείχνει ότι οι άνθρωποι λάμβαναν όλο και περισσότερα μέτρα για να αντιμετωπίσουν τη ζέστη, όπως περνώντας περισσότερο χρόνο στη σκιά και χρησιμοποιώντας κλιματισμό όπου ήταν διαθέσιμος.

Οι 25.000 ενήλικες της μελέτης συμμετείχαν όλοι σε πρόγραμμα διαχείρισης υγείας επί πληρωμή και ήταν κατά μέσο όρο νεότεροι, υγιέστεροι και με υψηλότερη μόρφωση από τον γενικό πληθυσμό. Οι ηλικιωμένοι και οι ασθενείς είναι πιο ευάλωτοι στη ζέστη, οπότε οι επιπτώσεις στη γήρανση πιθανόν να είναι μεγαλύτερες από αυτές που καταγράφηκαν στη μελέτη.

Η μελέτη έλαβε υπόψη το βάρος, το κάπνισμα, τις συνήθειες άσκησης, τυχόν προϋπάρχουσες παθήσεις όπως ο διαβήτης και ο καρκίνος, καθώς και τη γενική χρήση κλιματισμού στη γειτονιά. Όμως δεν υπήρχαν δεδομένα για άλλους σχετικούς παράγοντες, όπως ο χρόνος που περνούσε κάποιος σε εξωτερικούς χώρους, η δροσιά των κατοικιών και η ατομική χρήση κλιματιστικών, με τους ερευνητές να αναφέρουν ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση.

Ο Μπεγκς είπε ότι τα αποτελέσματα της μελέτης είναι σε γενικές γραμμές συνεπή με εκείνα μιας πρόσφατης μελέτης στις ΗΠΑ, η οποία έδειξε ότι η εξωτερική ζέστη επιτάχυνε τη γήρανση στους ηλικιωμένους. Μια άλλη ανάλυση στις ΗΠΑ, το 2023, διαπίστωσε ότι «η υψηλή έκθεση σε ακραία ζέστη συνδέθηκε με ταχύτερη γνωστική εξασθένηση για [μαύρους ανθρώπους] και κατοίκους φτωχών γειτονιών».

Με πληροφορίες από Guardian