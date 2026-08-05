Έρευνα: Οι αναγνώστες προτίμησαν τις ιστορίες του ChatGPT από εκείνες ανθρώπων

Από την «Οδύσσεια» του Ομήρου μέχρι τα αστυνομικά μυθιστορήματα της Άγκαθα Κρίστι, οι άνθρωποι έχουν γεμίσει βιβλιοθήκες με ιστορίες. Μια νέα έρευνα, όμως, δείχνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί ήδη να γράφει σύντομες αφηγήσεις που οι αναγνώστες βρίσκουν όχι μόνο πειστικές, αλλά και πιο ελκυστικές από ανθρώπινα κείμενα.

Σε μελέτη με 1.682 ενήλικες, οι συμμετέχοντες διάβασαν μία από έξι σύντομες ιστορίες. Τρεις είχαν γραφτεί από ανθρώπους και τρεις από το ChatGPT, με κάθε ιστορία της τεχνητής νοημοσύνης να κινείται σε παρόμοιο θέμα με μία ανθρώπινη. Στη συνέχεια, οι αναγνώστες κλήθηκαν να βαθμολογήσουν πόσο τους κράτησε το ενδιαφέρον η ιστορία, πόσο καλή τη βρήκαν και ποια ήταν, κατά τη γνώμη τους, η ποιότητά της.

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Το αποτέλεσμα ήταν παράδοξο. Οι ιστορίες του ChatGPT βαθμολογήθηκαν υψηλότερα από τις ανθρώπινες ως προς το ενδιαφέρον και την ποιότητά τους. Όταν όμως οι συμμετέχοντες πίστευαν ότι ένα κείμενο είχε γραφτεί από άνθρωπο, το βαθμολογούσαν καλύτερα, ακόμη κι αν στην πραγματικότητα είχε παραχθεί από AI.

Με άλλα λόγια, οι αναγνώστες έμοιαζαν να απολαμβάνουν περισσότερο τη μηχανή, αλλά να εξακολουθούν να δίνουν μεγαλύτερη αξία στην ιδέα της ανθρώπινης προέλευσης.

Η Ντίνα Σκόλνικ Βάισμπεργκ, από το Πανεπιστήμιο Βιλανόβα στην Πενσιλβάνια και μία από τις βασικές συγγραφείς της έρευνας, είπε ότι τα συστήματα AI μπορούν ήδη να παράγουν σύντομες ιστορίες που γίνονται αντιληπτές ως εξίσου καλές ή και καλύτερες από ανθρώπινα κείμενα. Τόνισε, όμως, ότι αυτό δεν σημαίνει πως η γραφή πρέπει να παραδοθεί στις μηχανές.

Η ίδια, που είναι και δημιουργική συγγραφέας, σημείωσε ότι η ανθρώπινη γραφή δεν είναι μόνο παραγωγή κειμένου. Είναι μορφή αυτοέκφρασης, τρόπος να κατανοούμε τις εμπειρίες μας, αλλά και μια δημιουργική δοκιμασία. Το γεγονός ότι η AI μπορεί να παράγει ιστορίες που μοιάζουν ανθρώπινες δεν ακυρώνει τους λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι συνεχίζουν να γράφουν.

Η έρευνα έδειξε επίσης ότι η στάση των συμμετεχόντων απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη επηρέαζε τις αντιδράσεις τους. Όσοι είχαν πιο θετική άποψη για την AI έτειναν να βαθμολογούν υψηλότερα τα κείμενα που τους παρουσιάζονταν ως γραμμένα από το ChatGPT.

Σε δύο ακόμη πειράματα, 905 ενήλικες διάβασαν δύο ιστορίες με το ίδιο θέμα, μία γραμμένη από άνθρωπο και μία από AI, και κλήθηκαν να μαντέψουν ποια ήταν ποια. Στο ένα πείραμα, περίπου το 40% απάντησε σωστά, ποσοστό χειρότερο από την τύχη. Στο άλλο, το ποσοστό έφτασε το 52%, δηλαδή μόλις λίγο πάνω από το τυχαίο.

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Οι ερευνητές κατέληξαν ότι δεν υπάρχει σαφής ένδειξη πως οι συμμετέχοντες μπορούσαν, γενικά, να ξεχωρίσουν την ανθρώπινη γραφή από τη μηχανική. Η εξοικείωση με τη λογοτεχνία δεν φάνηκε να βοηθά ιδιαίτερα. Αντίθετα, όσοι είχαν μεγαλύτερη εμπειρία με συστήματα AI αναγνώριζαν λίγο καλύτερα τη γραφή της μηχανής.

Η πιθανή εξήγηση είναι απλή και άβολη: τα κείμενα της AI μπορεί να είναι πιο εύκολα στην ανάγνωση. Η γραφή τους είναι συχνά πιο καθαρή, πιο ομαλή, πιο άμεσα προσβάσιμη. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι βαθύτερη. Σημαίνει ότι διαβάζεται με λιγότερη αντίσταση.

Δεν μιλάμε απλώς για το αν το ChatGPT «γράφει καλά». Μιλάμε για τη σύγκρουση ανάμεσα σε αυτό που απολαμβάνουμε ως αναγνώστες και σε αυτό που θέλουμε να πιστεύουμε ότι απολαμβάνουμε. Το κοινό μπορεί να προτιμά την ευκολία της μηχανής, αλλά εξακολουθεί να θέλει να τιμά την ανθρώπινη δημιουργία.

Ο Λουκ Κέναρντ, καθηγητής κινηματογράφου και δημιουργικής γραφής στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ, που δεν συμμετείχε στην έρευνα, διατύπωσε την πιο σκληρή αντίρρηση. Υπογράμμισε ότι η AI δεν είναι ένα ουδέτερο εργαλείο σαν τον ορθογραφικό έλεγχο ή τον θησαυρό λέξεων, αλλά μια τεχνολογία που βασίζεται σε τεράστιες βάσεις υπαρχόντων κειμένων και ανοίγει σοβαρά ζητήματα για τα δικαιώματα, την εργασία και το μέλλον των συγγραφέων.

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Για τον Κέναρντ, το ζήτημα δεν είναι αν η AI μπορεί να παράγει ένα συνεκτικό ή ευχάριστο κείμενο. Με τόση ανθρώπινη γραφή πίσω από την εκπαίδευσή της, αυτό σχεδόν αναμένεται. Το ερώτημα είναι αν αξίζει το κόστος.

Η έρευνα, λοιπόν, δεν ακυρώνει τους ανθρώπους που γράφουν. Ανοίγει κάτι πιο δύσκολο: την πιθανότητα να ζούμε ήδη σε μια στιγμή όπου η μηχανή μπορεί να μας δώσει ένα κείμενο πιο ευανάγνωστο από το ανθρώπινο, ενώ εμείς συνεχίζουμε να αναζητούμε πίσω από τις λέξεις το ίχνος μιας ζωής.

Με στοιχεία από The Guardian