Έρευνα: Η προσκόλληση των γονέων στις οθόνες των κινητών μπορεί να προκαλέσει άγχος στα παιδιά

Ο όρος «phubbing» επινοήθηκε πριν από αρκετά χρόνια για να περιγράψει το σύγχρονο φαινόμενο κατά το οποίο κάποιος αγνοεί τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω του, δίνοντας την προσοχή του στο κινητό του.

Σύμφωνα με νέα έρευνα, όταν οι γονείς συμπεριφέρονται έτσι απέναντι στα παιδιά τους, οι συνέπειες μπορεί να είναι μακροπρόθεσμα αρνητικές.

Μελέτη με τίτλο «Μαμά, αγαπάς περισσότερο το κινητό σου απ' ό,τι εμένα;», η οποία δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο στο επιστημονικό περιοδικό Frontiers in Psychology, έδειξε ότι η προσκόλληση των γονέων στις οθόνες μπορεί να εντείνει το άγχος και την ανασφάλεια παιδιών και εφήβων.

Οι ερευνητές ζήτησαν από 600 νέους ηλικίας 12 έως 17 ετών στις ΗΠΑ να περιγράψουν τις εμπειρίες τους. Όπως αναφέρουν, πολλοί έφηβοι δήλωσαν ότι όταν οι γονείς τους έδιναν προσοχή στις οθόνες τη στιγμή που εκείνοι προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν μαζί τους, ένιωθαν υποτιμημένοι, παραμερισμένοι ή ασήμαντοι.

Τα smartphones κυκλοφορούν ευρέως μόλις τις τελευταίες δύο δεκαετίες, από τότε που η Apple παρουσίασε το πρώτο iPhone το 2007. Έκτοτε, όμως, η χρήση τους έχει εκτοξευθεί, με το 98% των ενηλίκων στις ΗΠΑ να διαθέτει πλέον smartphone, σύμφωνα με το ερευνητικό κέντρο Pew.

Αν και η επιστημονική μελέτη της χρήσης των smartphones είναι σχετικά νέα, διαμορφώνεται ολοένα και μεγαλύτερη συναίνεση ότι η υπερβολική χρήση τους έχει αρνητικές επιπτώσεις, ιδιαίτερα στα παιδιά. Πλήθος ερευνών έχει δείξει ότι οι έφηβοι είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς στην καταναγκαστική και υπερβολική χρήση τόσο των κινητών τους όσο και των εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης, όπως το TikTok, το Instagram και το Snapchat.

Παράλληλα, έχουν κατατεθεί χιλιάδες αγωγές κατά εταιρειών κοινωνικής δικτύωσης, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι οι εφαρμογές τους σχεδιάστηκαν ώστε να προκαλούν εθισμό, με αποτέλεσμα να βλάπτουν τα παιδιά.

Αντίθετα, οι επιπτώσεις της προσκόλλησης των γονέων στις ηλεκτρονικές συσκευές έχουν μελετηθεί σε μικρότερο βαθμό.

Η νέα έρευνα έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά παρόμοιων μελετών που έχουν καταλήξει σε αντίστοιχα συμπεράσματα. Μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην Κίνα το 2023 κατέδειξε ότι η υπερβολική ενασχόληση των γονέων με τα κινητά τους καθιστά τα παιδιά πιο επιρρεπή στον εθισμό στις οθόνες. Εξάλλου, μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2024 στο Journal of Pediatrics διαπίστωσε ότι το «phubbing» των γονέων οδηγεί σε πιο αποστασιοποιημένες σχέσεις με τα παιδιά τους, τα οποία εμφανίζουν συχνότερα γκρίνια, κακή διάθεση και εκρήξεις θυμού.

Ο Ντον Γκραντ, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης που δημοσιεύθηκε στο Frontiers in Psychology, δήλωσε στο Bloomberg ότι η υπερβολική ενασχόληση των γονέων με το κινητό μπορεί να οδηγήσει τα παιδιά στην ανάπτυξη «ανασφαλούς δεσμού προσκόλλησης», γεγονός που συνδέεται με χαμηλή αυτοεκτίμηση και έλλειψη αυτοπεποίθησης.

Όπως ανέφερε, αυτό «θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την αίσθηση ασφάλειας που αναπτύσσουν στις σχέσεις τους, κάτι που ενδέχεται να τα συνοδεύει σε όλη τους τη ζωή».

Οι συγγραφείς της μελέτης διευκρινίζουν, πάντως, ότι δεν σημαίνει πως κάθε γονέας που αποσπάται από το κινητό του θα οδηγήσει το παιδί του σε ανασφάλεια ή άγχος. Όπως επισημαίνουν, στόχος της έρευνας είναι κυρίως να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο οι έφηβοι αντιλαμβάνονται την προσοχή που τους δίνουν οι γονείς τους όταν εκείνοι χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές συσκευές.

Με πληροφορίες από Guardian