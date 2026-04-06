Έρευνα: Η εργασία από το σπίτι συνδέεται με υψηλότερα ποσοστά γονιμότητας

Αποκτούν περισσότερα παιδιά οι άνθρωποι εάν εργάζονται από το σπίτι; Η απάντηση είναι ναι, σύμφωνα με πρόσφατη μέλετη.

Σε 38 χώρες, συμπεριλαμβανομένων και ευρωπαϊκών, η εκτιμώμενη γονιμότητα κατά τη διάρκεια ζωής είναι υψηλότερη κατά 0,32 παιδιά ανά γυναίκα όταν και οι δύο σύντροφοι εργάζονται από το σπίτι τουλάχιστον μία ημέρα την εβδομάδα, σε σύγκριση με ζευγάρια όπου κανένας δεν το κάνει. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η αύξηση φτάνει τα 0,45 παιδιά ανά γυναίκα.

Αυτά τα ευρήματα προέρχονται από έρευνα των Steven J. Davis και συνεργατών, που δημοσιεύτηκε ως προκαταρκτικό έγγραφο από το National Bureau of Economic Research (NBER) με τίτλο «Work from Home and Fertility».

Η γονιμότητα κατά τη διάρκεια ζωής ορίζεται ως τα παιδιά που έχει γεννήσει ή των οποίων είναι πατέρας ο/η ερωτώμενος/η, συν τα σχέδια για μελλοντική γονιμότητα. Αυτό σημαίνει ότι περιλαμβάνει τόσο τα παιδιά που έχουν ήδη γεννηθεί όσο και τα «προγραμματισμένα». Το δείγμα αποτελείται από ενήλικες ηλικίας 20 έως 45 ετών.

Στο δείγμα, ο μέσος αριθμός παιδιών ανά γυναίκα είναι 2,26 όταν κανένας σύντροφος δεν εργάζεται από το σπίτι (No WFH).

Αν η γυναίκα εργάζεται από το σπίτι τουλάχιστον μία ημέρα την εβδομάδα, η γονιμότητα κατά τη διάρκεια ζωής αυξάνεται σε 2,48 παιδιά. Αν και οι δύο σύντροφοι εργάζονται από το σπίτι, η αύξηση φτάνει τα 2,58 παιδιά.

Αν ο άνδρας εργάζεται από το σπίτι τουλάχιστον μία ημέρα την εβδομάδα, η αύξηση είναι πιο περιορισμένη, στα 2,36 παιδιά.

Τι εξηγεί την αύξηση;

Η αύξηση της γονιμότητας είναι σημαντική όταν οι γονείς εργάζονται τουλάχιστον μία ημέρα από το σπίτι. Ποιοι μηχανισμοί μπορεί να εξηγούν τη σχέση μεταξύ τηλεργασίας και υψηλότερης γονιμότητας;

Η έρευνα επισημαίνει τρεις βασικές δυνατότητες:

Η εργασία από το σπίτι διευκολύνει τον συνδυασμό της φροντίδας παιδιών με την αμειβόμενη εργασία, οδηγώντας γυναίκες και τους συντρόφους τους να επιλέγουν να αποκτήσουν περισσότερα παιδιά.

Οι οικογένειες με παιδιά επιλέγουν δουλειές που προσφέρουν επιλογές τηλεργασίας, αλλά η γονιμότητα δεν επηρεάζεται από το αν εργάζονται από το σπίτι ή όχι.

Η διαθεσιμότητα θέσεων τηλεργασίας αυξάνει τη γονιμότητα, επεκτείνοντας τις τρέχουσες και μελλοντικές δυνατότητες για δουλειές φιλικές προς τους γονείς.

«Όλες οι τρεις εξηγήσεις συμφωνούν με την ιδέα ότι οι θέσεις τηλεργασίας διευκολύνουν τους γονείς να συνδυάσουν την ανατροφή των παιδιών με την εργασία», αναφέρει η μελέτη.

Οι ερευνητές διαπιστώνουν «σαφή στοιχεία» ότι τα ποσοστά γονιμότητας αυξάνονται με τις ευκαιρίες τηλεργασίας. Το μοτίβο αυτό ισχύει τόσο μετά την πανδημία (2023-25) όσο και πριν από αυτήν (2017-19).

Τα αποτελέσματα σε επίπεδο χώρας εξαρτώνται από τη συχνότητα τηλεργασίας

Οι επιπτώσεις στα εθνικά ποσοστά γονιμότητας διαφέρουν μεταξύ χωρών κυρίως λόγω μεγάλων διαφορών στα ποσοστά τηλεργασίας.

Μεταξύ εργαζομένων ηλικίας 20 - 45 ετών, το ποσοστό που εργάζεται από το σπίτι τουλάχιστον μία ημέρα την εβδομάδα κυμαίνεται από 21% στην Ιαπωνία έως 60% στο Βιετνάμ. Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε χώρα υπάρχουν πολλοί που εργάζονται μερικές φορές από το σπίτι και πολλοί που δεν το κάνουν ποτέ. Η τηλεργασία είναι σχετικά σπάνια σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο κατατάσσεται τρίτο παγκοσμίως και πρώτο στην Ευρώπη με 54%.

Σε εθνικό επίπεδο, η επίδραση στη γονιμότητα εξαρτάται από το πόσο συνηθισμένη είναι η τηλεργασία. Η μετάβαση σε υβριδική ή πλήρως απομακρυσμένη εργασία μετά την πανδημία υπήρξε πολύ άνιση μεταξύ των χωρών. «Η αύξηση των ποσοστών τηλεργασίας στα επίπεδα που επικρατούν σήμερα στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά έχει τη δυνατότητα να αυξήσει σημαντικά τη γονιμότητα σε πολλές άλλες χώρες», αναφέρει η μελέτη.

Η τηλεργασία μπορεί να εξηγεί το 8,1% της γονιμότητας στις ΗΠΑ

Η μελέτη εκτιμά ότι, «αν ερμηνευτεί αιτιολογικά», η τηλεργασία ευθύνεται για το 8,1% της γονιμότητας στις ΗΠΑ. Αυτό αντιστοιχεί περίπου σε 291.000 γεννήσεις ανά έτος από το 2024. Η έρευνα σημειώνει ότι, αν και αυτή η συνεισφορά μπορεί να φαίνεται μικρή, είναι μεγαλύτερη από την επίδραση της κρατικής χρηματοδότησης για παιδική φροντίδα και εκπαίδευση στις ΗΠΑ.

Η έρευνα επισημαίνει ότι η επιθυμία για εξ αποστάσεως εργασία διαφέρει σημαντικά από άτομο σε άτομο, ενώ η πρακτική εφαρμογή της ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με την εργασία και τον οργανισμό.

«Ως εκ τούτου, οι πολιτικές παρεμβάσεις που προωθούν μια ενιαία προσέγγιση για τις ρυθμίσεις εργασίας είναι πιθανό να οδηγήσουν σε δυσαρεστημένους εργαζόμενους και χαμηλότερη παραγωγικότητα», προειδοποιεί.

Μια έκθεση του Κοινοβουλίου του Ηνωμένου Βασιλείου διαπίστωσε επίσης ότι η εξ αποστάσεως και η υβριδική εργασία μπορούν να ενισχύσουν την απασχόληση. Οι γονείς, οι φροντιστές και τα άτομα με αναπηρίες είναι πιθανό να επωφεληθούν περισσότερο από πιο ευέλικτες επιλογές εργασίας.

Με πληροφορίες από euronews.com