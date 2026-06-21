Έρευνα: Εταιρείες χρησιμοποιούν AI influencers χωρίς να ενημερώνουν τους καταναλωτές

Όλο και περισσότερες εταιρείες αξιοποιούν influencers που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη για την προώθηση προϊόντων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς να ενημερώνουν σαφώς το κοινό ότι τα πρόσωπα που εμφανίζονται στις διαφημίσεις δεν είναι πραγματικά, σύμφωνα με έρευνα της βρετανικής εφημερίδας The Guardian.

Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι όλο και περισσότερες εταιρείες καταφεύγουν σε περιεχόμενο που δημιουργείται με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, αλλά παρουσιάζεται ως υλικό από πραγματικούς χρήστες ή influencers. Παράλληλα, ορισμένοι δημιουργοί τέτοιου περιεχομένου φέρονται να υπογράφουν συμφωνίες εμπιστευτικότητας που τους απαγορεύουν να αποκαλύπτουν ότι στις διαφημιστικές καμπάνιες έχει χρησιμοποιηθεί AI.

Σήμερα δεν υπάρχουν ειδικοί κανόνες που να υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις να ενημερώνουν τους καταναλωτές όταν διαφημιστικό περιεχόμενο έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ωστόσο, νέες διατάξεις του Κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη θα τεθούν σε εφαρμογή από τον Αύγουστο, προβλέποντας την υποχρεωτική επισήμανση περιεχομένου που έχει παραχθεί ή τροποποιηθεί με AI, όπως εικόνες, βίντεο και ηχητικά αρχεία τύπου deepfake. Οι κανόνες αυτοί δεν θα ισχύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η βρετανική καταναλωτική οργάνωση Which? υποστηρίζει ότι οι χρήστες πρέπει να γνωρίζουν πότε ένα διαφημιστικό μήνυμα προέρχεται από εικονικό influencer και όχι από πραγματικό πρόσωπο.

Πως οι AI influencers χρησιμοποιούνται σε πραγματικές καμπάνιες

Μεταξύ των παραδειγμάτων που εξετάστηκαν περιλαμβάνεται η εφαρμογή φωτογραφιών Once, η οποία προωθείται μέσω βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα όπου εμφανίζονται υποτιθέμενοι χρήστες να μιλούν για την εμπειρία τους. Ανάλυση της εταιρείας κυβερνοασφάλειας Reality Defender κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ορισμένα από τα πρόσωπα που εμφανίζονται στο υλικό είναι πιθανό να έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη.

Παρόμοια παραδείγματα εντόπισε η έρευνα τόσο σε διαφημίσεις εφαρμογών τεχνολογίας όσο και στον χώρο της μόδας. Σε μία από τις περιπτώσεις, φωτογραφίες που είχε αναρτήσει στο Instagram η Ashle, μια εταιρεία μόδας με έδρα το Ντουμπάι, προκάλεσαν ερωτήματα για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, καθώς το μοντέλο που εμφανιζόταν στις εικόνες φαινόταν να έχει επιπλέον δάχτυλο στο χέρι, ένα από τα συνηθισμένα λάθη που εντοπίζονται σε εικόνες δημιουργημένες με AI.

Η έρευνα του Guardian εντόπισε σειρά παραδειγμάτων στα οποία εταιρείες φαίνεται να χρησιμοποίησαν πρόσωπα δημιουργημένα με τεχνητή νοημοσύνη για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών στα social media.

Μεταξύ αυτών είναι η εφαρμογή φωτογραφίας Once, η οποία προωθήθηκε μέσω βίντεο στο Instagram όπου γυναίκες εμφανίζονται να μιλούν για την εμπειρία τους από τη χρήση της. Σύμφωνα με ανάλυση της εταιρείας κυβερνοασφάλειας Reality Defender, που ειδικεύεται στον εντοπισμό deepfakes, ορισμένα από τα πρόσωπα που εμφανίζονται στα συγκεκριμένα βίντεο είναι πιθανό να έχουν δημιουργηθεί με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης. Η εταιρεία δεν απάντησε σε σχετικό αίτημα σχολιασμού.

Διαφημιση της εταιρείας Maket που δημιουργήθηκε με AI

Παρόμοιο υλικό εντοπίστηκε και σε καμπάνια της Maket, μιας εταιρείας που αναπτύσσει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για τον σχεδιασμό κατοικιών και κατασκευαστικών έργων. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα κοινωνικά δίκτυα εμφανίζεται γυναίκα η οποία, σύμφωνα με την έρευνα, φέρει χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε πρόσωπο δημιουργημένο μέ AI.

Η Maket παραδέχθηκε ότι έχει χρησιμοποιήσει AI-generated influencers σε ορισμένες διαφημιστικές δοκιμές μικρής κλίμακας, υποστηρίζοντας ότι στόχος ήταν να αξιολογήσει διαφορετικές δημιουργικές προσεγγίσεις πριν επενδύσει σε μεγαλύτερες καμπάνιες.

Διαφημιση της εταιρείας Once που δημιουργήθηκε με AI

Στην έρευνα αναφέρεται επίσης η περίπτωση της Ashle, ενός brand μόδας με έδρα το Ντουμπάι. Σε φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν στους λογαριασμούς της εταιρείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίζονταν ενδείξεις που συχνά συνδέονται με εικόνες παραγόμενες από τεχνητή νοημοσύνη. Μετά την επικοινωνία του Guardian με την εταιρεία, οι συγκεκριμένες αναρτήσεις αφαιρέθηκαν.

Η Ashle ανέφερε ότι τα προϊόντα της είναι πραγματικά και κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας, ενώ επιβεβαίωσε ότι κατά την αρχική περίοδο λειτουργίας της χρησιμοποίησε σε ορισμένες περιπτώσεις εικόνες που είχαν δημιουργηθεί με εργαλεία AI για την παρουσίαση των σχεδίων της.

Οι καταναλωτές δυσκολεύονται να ξεχωρίσουν το αληθινό από το ψεύτικο

Η συζήτηση γύρω από τη χρήση εικονικών influencers γίνεται ακόμη πιο έντονη λόγω της δυσκολίας που αντιμετωπίζουν πολλοί χρήστες στο να διακρίνουν το αυθεντικό περιεχόμενο από εκείνο που έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη.

Η καταναλωτική οργάνωση Which? επικαλέστηκε πρόσφατη έρευνα σύμφωνα με την οποία το 70% των συμμετεχόντων δεν κατάφερε να αναγνωρίσει σωστά όλα τα πραγματικά και τα ψεύτικα βίντεο που του παρουσιάστηκαν. Όπως ανέφερε η υπεύθυνη του τεχνολογικού τμήματος της οργάνωσης, Λίζα Μπάρμπερ, η εξάπλωση τέτοιου περιεχομένου αυξάνει τον κίνδυνο παραπλάνησης των καταναλωτών και διευκολύνει τη δράση επιτήδειων που αξιοποιούν τεχνολογίες AI για απάτες.

Η ίδια υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις οφείλουν να είναι σαφείς όταν χρησιμοποιούν περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη, ιδιαίτερα όταν αυτό παρουσιάζεται ως υλικό προερχόμενο από influencers ή από πραγματικούς πελάτες.

Αντίθετα, η Αρχή Προτύπων Διαφήμισης του Ηνωμένου Βασιλείου (ASA) ξεκαθάρισε ότι οι ισχύοντες κανόνες δεν υποχρεώνουν τις εταιρείες να επισημαίνουν ότι μια διαφήμιση έχει δημιουργηθεί με τη βοήθεια AI. Σύμφωνα με τον ρυθμιστικό φορέα, το ζήτημα δεν είναι η χρήση της τεχνολογίας καθαυτής αλλά το κατά πόσο το τελικό μήνυμα μπορεί να παραπλανήσει το κοινό.

Όπως σημειώνει η ASA, μια διαφήμιση που έχει παραχθεί με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης εξακολουθεί να υπόκειται στους ίδιους κανόνες που ισχύουν για κάθε εμπορική επικοινωνία. Εφόσον το περιεχόμενο δεν δημιουργεί ψευδείς εντυπώσεις για το προϊόν ή την υπηρεσία που προωθείται, η χρήση AI δεν θεωρείται από μόνη της προβληματική.

Με πληροφορίες από Guardian