Επιστρέφει η «μπλε αντιλόπη»; Η εταιρεία που επανέφερε τον ανταρόλυκο στοχεύει σε νέο είδος

Έχουν περάσει 226 χρόνια από τότε που οι άνθρωποι είδαν για τελευταία φορά μία «μπλε αντιλόπη», και κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα τι ακριβώς χάθηκε μαζί της.

Η «μπλε αντιλόπη» ήταν ένα είδος αντιλόπης, που έφτανε τα 1,2 μέτρα σε ύψος και σχεδόν τα 3 μέτρα σε μήκος, με μακριά, καμπυλωτά προς τα πίσω κέρατα. Η κοιλιά της ήταν λευκή, το πρόσωπο καφέ, αλλά το υπόλοιπο σώμα του καλυπτόταν από ένα χαρακτηριστικό γκριζογάλανo τρίχωμα, που της έδινε μια σχεδόν «ουράνια» όψη, όταν έτρεχε με ταχύτητες που έφταναν τα 80 χλμ./ώρα.

Αυτό ακριβώς το εντυπωσιακό τρίχωμα φαίνεται να την καταδίκασε ως προς την επιβίωσή της. Οι Ευρωπαίοι άποικοι που εγκαταστάθηκαν στη Νότια Αφρική το κυνήγησαν εντατικά, οδηγώντας το στην εξαφάνιση μέσα σε περίπου 150 χρόνια, από το 1650 έως το 1800. Σήμερα, η μπλε αντιλόπη υπάρχει μόνο σε σχέδια φυσιοδιφών της εποχής και σε λίγα δείγματα που φυλάσσονται σε μουσεία.

Πώς μπορεί να «επανέλθει η μπλε αντιλόπη»;

Ωστόσο, η εταιρεία Colossal Biosciences, που πέρυσι τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας ανακοινώνοντας ότι κατάφερε να «επαναφέρει» τον «ανταρόλυκο» (dire wolf), έχει άλλα σχέδια.

Μεταξύ άλλων, ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να επιχειρήσει κάτι αντίστοιχο και με την μπλε αντιλόπη. Παράλληλα, η εταιρεία εργάζεται ήδη πάνω στην επαναφορά του μαμούθ, της τίγρης της Τασμανίας, του ντόντο και του μόα.

«Οι αφρικανικές αντιλόπες έχουν παραμεληθεί για χρόνια στη διεθνή προσπάθεια διατήρησης της βιοποικιλότητας», δήλωσε η επικεφαλής επιστημονική υπεύθυνη της εταιρείας, Beth Shapiro. «Το πρότζεκτ για την μπλε αντιλόπη στοχεύει να αλλάξει αυτό, επαναφέροντας ένα είδος που είχε σημαντικό ρόλο στο οικοσύστημά του και δημιουργώντας παράλληλα επιστημονική βάση για την προστασία συγγενικών ειδών που κινδυνεύουν».

Η ανάγκη είναι πράγματι μεγάλη, καθώς από τα περίπου 90 είδη αντιλοπών στον κόσμο, τα 55 παρουσιάζουν μείωση πληθυσμού και τα 29 απειλούνται άμεσα με εξαφάνιση. Στόχος της εταιρείας δεν είναι μόνο η «επιστροφή» της μπλε αντιλόπης, αλλά και η αξιοποίηση των ίδιων τεχνολογιών για την ενίσχυση των υπαρχόντων πληθυσμών.

Η διαδικασία που σχεδιάζουν οι επιστήμονες ξεκινά με τη χαρτογράφηση του γενετικού υλικού / Φωτ.: Colossal Biosciences

Η διαδικασία για την επαναφορά της μπλε αντιλόπης

Η διαδικασία που σχεδιάζουν οι επιστήμονες ξεκινά με τη χαρτογράφηση του γενετικού υλικού τόσο της αντιλόπης όσο και ενός συγγενικού είδους που ζει σήμερα, της ιπποτραγέλαφης αντιλόπης (roan antelope). Σκοπός είναι να εντοπιστούν οι διαφορές που ξεχωρίζουν τα δύο είδη.

Η συλλογή DNA για το ζωντανό είδος είναι σχετικά εύκολη, καθώς οι πληθυσμοί του υπάρχουν σε διάφορες περιοχές της υποσαχάριας Αφρικής.

Για την μπλε αντιλόπη, όμως, τα πράγματα είναι πιο σύνθετα. Στη διαδικασία επαναφοράς της, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δείγμα ιστού από το Σουηδικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και προχώρησαν σε εκτεταμένη ανάλυση του γονιδιώματος, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία δεκάδες φορές για να διασφαλίσουν την ακρίβεια.

Αφού εντοπιστούν οι κρίσιμες γενετικές διαφορές, οι επιστήμονες θα τροποποιήσουν το DNA κυττάρων της σύγχρονης αντιλόπης, ώστε να «μιμείται» το εξαφανισμένο είδος. Στη συνέχεια, ο πυρήνας του τροποποιημένου κυττάρου θα εμφυτευτεί σε ωάριο, το οποίο θα αναπτυχθεί σε έμβρυο στο εργαστήριο και τελικά θα εμφυτευτεί σε παρένθετη μητέρα. Η κύηση εκτιμάται ότι θα διαρκεί περίπου 278 ημέρες.

Η διαδικασία είναι εξαιρετικά περίπλοκη. Αν και η «μπλε» και η σύγχρονη αντιλόπη διαφέρουν μόλις κατά 3% στο γενετικό τους υλικό, αυτή η μικρή διαφορά αντιστοιχεί σε περίπου 18 εκατομμύρια μεταλλάξεις. Οι επιστήμονες, ωστόσο, εκτιμούν ότι μόνο ένα μικρό μέρος αυτών επηρεάζει την εξωτερική εμφάνιση και τα βασικά χαρακτηριστικά του ζώου.

«Καταφέραμε να περιορίσουμε τις διαφορές σε περίπου 20.000 κρίσιμα σημεία», εξηγεί ο γενετιστής Scott Barish. «Είναι πολύ πιο διαχειρίσιμος αριθμός, αν και παραμένει μια μεγάλη πρόκληση».

Παρά τις δυσκολίες, η έρευνα έχει ήδη αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα. Οι επιστήμονες κατάφεραν να μετατρέψουν κύτταρα της σύγχρονης αντιλόπης σε πολυδύναμα βλαστοκύτταρα, τα οποία μπορούν να εξελιχθούν σε οποιονδήποτε τύπο ιστού. Αυτό επιτρέπει τη δοκιμή γενετικών παρεμβάσεων χωρίς να απαιτούνται πειράματα σε ζωντανά ζώα.

Το ερώτημα, ωστόσο, παραμένει: πού θα ζήσουν αυτά τα ζώα αν τελικά επανέλθουν; Στην περίπτωση των «ανταρόλυκων», τα ζώα ζουν σε προστατευμένο χώρο 2.000 στρεμμάτων σε άγνωστη τοποθεσία. Ο απώτερος στόχος, όμως, είναι η επανένταξη στη φύση.

Πάντως, για την μπλε αντιλόπη, η εταιρεία συνεργάζεται με οργανισμούς προστασίας της φύσης ώστε να εντοπιστούν κατάλληλες περιοχές με το σωστό κλίμα, τη βλάστηση και τον απαραίτητο χώρο για βιώσιμους πληθυσμούς.

Με πληροφορίες από Time