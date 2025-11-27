Επιστήμονες εντόπισαν πιθανές «αστραπές» στον πλανήτη Άρη

Ερευνητές ανακοίνωσαν ότι κατέγραψαν για πρώτη φορά ενδείξεις ηλεκτρικών εκκενώσεων στην ατμόσφαιρα του Άρη, αναλύοντας ήχους που κατέγραψε το μικρόφωνο του ρόβερ Perseverance της NASA.

Η ομάδα, με επικεφαλής τον Γάλλο αστροφυσικό Μπαπτίστ Σιντ, εντόπισε 55 περιστατικά «μίνι αστραπών» μέσα σε δύο αρειανά έτη, κυρίως κατά τη διάρκεια σφοδρών αμμοθύελλων. Οι εκκενώσεις, μερικών εκατοστών, σημειώθηκαν σε απόσταση έως δύο μέτρων από το μικρόφωνο του ρόβερ. Οι ήχοι θυμίζουν στατικό ηλεκτρισμό, με το crackling να ξεχωρίζει ανάμεσα στους ανέμους και τα σωματίδια σκόνης.

Οι επιστήμονες μιλούν για μια «νέα περιοχή έρευνας» στη μελέτη του Άρη, καθώς επί μισό αιώνα αναζητούν ηλεκτρική δραστηριότητα στον πλανήτη, αντίστοιχη με αυτή που έχει ήδη επιβεβαιωθεί σε Δία και Κρόνο.

Η προειδοποίηση επιστημόνων για τον Άρη

Ωστόσο, άλλοι ειδικοί τονίζουν πως η καταγραφή προέρχεται από μία μόνο συσκευή, σχεδιασμένη για αναλύσεις πετρωμάτων και όχι για μετεωρολογική παρατήρηση, ενώ οι εκκενώσεις ακούστηκαν, δεν καταγράφηκαν οπτικά. Μέχρι να σταλούν ειδικά όργανα σε μελλοντικές αποστολές, η συζήτηση παραμένει ανοιχτή.

Το Perseverance συνεχίζει την εξερεύνηση ενός αρχαίου δέλτα ποταμού αναζητώντας ίχνη μικροβιακής ζωής, ενώ η αποστολή επιστροφής δειγμάτων στη Γη βρίσκεται σε επανασχεδιασμό λόγω κόστους.

H NASA αποκαλύπτει ενδείξεις ζωής σε βράχους του Άρη

Ασυνήθιστα χαρακτηριστικά που εντοπίστηκαν σε βράχους στον Άρη μπορεί να αποτελούν τη δουλειά αρχαίας μικροβιακής ζωής που άντεξε στον κόκκινο πλανήτη πριν δισεκατομμύρια χρόνια.

Οι βράχοι εντοπίστηκαν από το ρομπότ Perseverance της NASA καθώς εξερευνούσε την Neretva Vallis, μια αρχαία κοιλάδα ποταμού που διαμορφώθηκε από νερά που χύνονταν στον κρατήρα Jezero στο μακρινό παρελθόν του πλανήτη.

Το ρομπότ, που προσγειώθηκε στον κρατήρα Jezero το 2021, συνάντησε τους βράχους πέρσι κατά την εξερεύνηση ενός εξογκώματος γνωστού ως Bright Angel formation στη βόρεια άκρη της κοιλάδας.

Τα όργανα του ρομπότ ανίχνευσαν ενδείξεις ουσιών βασισμένων στον άνθρακα, ενώ οι εικόνες έδειξαν περίεργες επιφανειακές κηλίδες και οζίδια που στη Γη σχετίζονται συχνά με μικροβιακή ζωή.

Με πληροφορίες από Sky News