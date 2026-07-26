Επιστήμονες δημιούργησαν υφάσματα από μύκητες

Επιστήμονες κατάφεραν να κατασκευάσουν ύφασμα από μύκητες, με το νέο υλικό να παραμένει ζωντανό ακόμα και μετά την κατασκευή του.

Σε μια νέα μελέτη, οι ερευνητές περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας αυτού του βιοδιασπώμενου υλικού.

Μπορεί να αναγεννά την επιφάνειά του, γεγονός που του επιτρέπει να ανανεώνεται σε περίπτωση ζημιάς. Μπορεί επίσης να φιλοξενήσει γενετικά τροποποιημένους μικροοργανισμούς που προσθέτουν μια επιπλέον πινελιά: οργανισμούς που αλλάζουν το χρώμα του ή που προσθέτουν ένα στρώμα προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία.

Ένα ύφασμα από μύκητες

Η μετατροπή των μανιταριών σε υλικά δεν είναι κάτι καινούργιο. Το μυκήλιο —το διακλαδισμένο δίκτυο μικροσκοπικών νηματίων που αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος ενός μύκητα— έχει χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή εναλλακτικών υλικών δέρματος, συσκευασιών, μονωτικών υλικών και ακόμη και δομικών υλικών. Ωστόσο, αυτά τα προϊόντα είναι συνήθως νεκρά, γεγονός που περιορίζει τις δυνατότητές τους, σύμφωνα με τους ερευνητές.

«Θέλαμε να διερευνήσουμε αν ένα υλικό από μυκήλιο θα μπορούσε να παραμείνει ζωντανό και ικανό να προγραμματιστεί, ενώ ταυτόχρονα θα συμπεριφερόταν ως αυτόνομο, εύκαμπτο υφασμάτινο υλικό», λέει ο Μπόλιν Αν, ερευνητικός καθηγητής στην Κινεζική Ακαδημία Επιστημών και συν-συγγραφέας της μελέτης.

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Ο Αλεξάντερ Μπίζμαρκ και ο Μίτσελ Τζόουνς, ερευνητές της Ομάδας Μηχανικής Πολυμερών και Σύνθετων Υλικών στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης, οι οποίοι δεν συμμετείχαν στην έρευνα, αναφέρουν ότι, αν και οι ερευνητές αποδεικνύουν ότι ένα ζωντανό υλικό είναι τεχνικά εφικτό, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι καλύτερο, ασφαλέστερο ή προτιμότερο από τα υπάρχοντα υφάσματα.

Πέρα από τις θεωρητικές συζητήσεις, η εργασία του Αν και των συναδέλφων του είναι οπτικά εντυπωσιακή και τεχνικά αξιοθαύμαστη. Αντί να υφαίνουν ίνες, η ομάδα καλλιέργησε πυκνά στρώματα μυκηλίου, τα νημάτια του οποίου συνυφαίνονται φυσικά σε συνεκτικά φύλλα. Στη συνέχεια, εμβάπτισαν το υλικό σε γλυκερίνη — μια ένωση που λειτουργεί ως «πλαστικοποιητής», καθιστώντας το μυκήλιο πιο μαλακό και πιο εύκαμπτο χωρίς να το καταστρέφει. Το αποτέλεσμα ήταν ένα εύκαμπτο, ζωντανό υφασμάτινο υλικό.

Όταν τροφοδοτείται με θρεπτικά συστατικά, το ύφασμα αναπτύσσει ένα στρώμα χνουδωτών μυκητιακών νημάτων σε όλη την επιφάνειά του, ανανεώνοντας ουσιαστικά τον εαυτό του.

Οι δυσκολίες στο εγχείρημα

Το υλικό μπορεί να φιλοξενήσει γενετικά τροποποιημένους μικροοργανισμούς. Ενσωματώνοντας μια ζύμη που παράγει χρωστικές ουσίες, η ομάδα δημιούργησε χρωματιστά μοτίβα. Η προσθήκη ενός δεύτερου μύκητα που παράγει φυσικά μελανίνη προσέδωσε στο ύφασμα προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία. Συνολικά, τα πειράματα υποδηλώνουν ότι το υλικό μπορεί να αποκτήσει νέες δυνατότητες ακόμη και μετά την αρχική του κατασκευή.

«Τα επιμέρους συστατικά είναι ως επί το πλείστον γνωστά», αναφέρουν οι Μπίζμαρκ και Τζόουνς. «Η καινοτομία έγκειται στο να τα συνδυάσουμε μέσα σε μια ενιαία πλατφόρμα ζωντανού υλικού».

Δεν πρόκειται για έτοιμα προς χρήση προϊόντα. Και ακόμη κι αν η τεχνολογία ωριμάσει, δεν θα λύσει το πρόβλημα της βιωσιμότητας στη μόδα. Μεγάλο μέρος των αποβλήτων του κλάδου προέρχεται από τα επιχειρηματικά μοντέλα της γρήγορης μόδας και τις καταναλωτικές συνήθειες, και όχι από τα ίδια τα υλικά.

Η διατήρηση του υλικού ζωντανού δεν είναι επίσης εύκολη υπόθεση — πρέπει, για παράδειγμα, να αποθηκεύεται υπό συγκεκριμένες συνθήκες για να αποφεύγεται η μόλυνση. Επίσης, το ύφασμα βιοδιασπάται σχεδόν πλήρως μέσα σε περίπου έξι εβδομάδες. Αυτό θα το καθιστούσε κακή επιλογή για ένα χειμερινό παλτό, αλλά μια ενδιαφέρουσα επιλογή για προϊόντα όπως συσκευασίες μίας χρήσης ή προσωρινές κατασκευές.

Με πληροφορίες από Scientific American