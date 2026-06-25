Επιστήμονες αναζητούν το μυστικό της μακροζωίας σε τρεις αδελφές από τη Βραζιλία άνω των 100 ετών

Ποιο είναι τελικά το μυστικό της μακροζωίας; Τρεις υπερήλικες αδελφές από τη Βραζιλία με συνολικό ηλικιακό άθροισμα 316 χρόνων, που αναγνωρίστηκαν από το Παγκόσμιο Ρεκόρ Guinness ως οι τρεις γηραιότερες εν ζωή αδελφές στον κόσμο, ενδέχεται να βοηθήσουν τους ερευνητές να βρουν την απάντηση.

Το πρόγραμμα DNA Longevo, μία μελέτη με την καθοδήγηση της επιστήμονα Μαγιάνα Ζατζ από το Πανεπιστήμιο του Σάο Πάολο, έχει στόχο να διερευνήσει τους βιολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη γήρανση.

Τα ευρήματα από την περίπτωση μακροζωίας των τριών αδελφών, μπορούν να βοηθήσουν τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα γιατί ορισμένοι άνθρωποι διατηρούν τη σωματική και πνευματική τους ανθεκτικότητα ακόμη και σε μία εξαιρετικά προχωρημένη ηλικία.

Οι ερευνητές θα συγκρίνουν άτομα ηλικίας άνω των 90 και 100 ετών με ανθρώπους που έχουν εμφανίσει σωματική αδυναμία, γνωστική έκπτωση ή χρόνιες ασθένειες, αναζητώντας χαρακτηριστικά που ταυτίζονται με τη μακροζωία.

«Μέσω εξετάσεων DNA αναζητούμε προστατευτικά γονίδια και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν αρκετά από αυτά», δήλωσε η Ζατζ, συντονίστρια στο Κέντρο Έρευνας Ανθρώπινου Γονιδιώματος του πανεπιστημίου.

«Όσο περισσότερους ανθρώπους έχουμε, οι οποίοι ζουν πάνω από 100 χρόνια, ιδιαίτερα οικογένειες με αρκετούς αιωνόβιους, τόσο πιο ακριβή πρόκειται να είναι η έρευνά μας για τον εντοπισμό αυτών των γονιδίων».

Μακροζωία: Οι κληρονομικοί παράγοντες παίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της υγείας στα προχωρημένα στάδια ζωής

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι κληρονομικοί παράγοντες ενδέχεται να διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο από τις περιβαλλοντικές επιδράσεις στη διατήρηση της υγείας και της λειτουργικότητας κατά τα προχωρημένα στάδια της ζωής.

Οι αδελφές Ζουλίνα ντε Ντέους Νούνες (103 ετών), Ζοραΐντε ντε Ντέους Μότα (104 ετών) και Λεβίτα ντε Ντέους Νούνες (109 ετών), που ζουν στο Ρίο ντε Τζανέιρο, εντοπίστηκαν μέσω της οργάνωσης LongeviQuest, ενός διεθνούς φορέα που επαληθεύει αρχεία μακροζωίας και συνεργάζεται με τα Guinness World Records.

«Όταν αδελφές φτάνουν σε αυτή την ηλικία, είναι σαφές ότι υπάρχει ισχυρός γενετικός παράγοντας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της LongeviQuest, Μπεν Μέγιερς. «Ωστόσο, επειδή ζουν κοντά η μία στην άλλη, διαθέτουν επίσης ένα ισχυρό δίκτυο υποστήριξης, με μέλη της οικογένειας που μπορούν να βοηθήσουν όταν χρειάζεται. Υπάρχει αναμφίβολα και η διάσταση της κοινότητας».

Οι τρεις αδελφές αποδίδουν τη μακροζωία τους στην υγιεινή διατροφή και τον δραστήριο τρόπο ζωής. Η Ζουλίνα θυμάται τα παιδικά της χρόνια να περνούν με κολύμπι και ψάρεμα στα ποτάμια. «Τα πάντα ήταν φρέσκα. Δεν είχαμε ψυγείο», δήλωσε.

«Ο θηλασμός είναι εξαιρετικά σημαντικός», πρόσθεσε η Ζοραΐντε.

Οι τρεις γυναίκες έζησαν συνηθισμένες ζωές. Η Λεβίτα εργάστηκε ως χειροτέχνης και αργότερα σε τηλεοπτικό δίκτυο. Η Ζοραΐντε εργάστηκε ως νοσηλεύτρια και μεγάλωσε πέντε παιδιά, ενώ η Ζουλίνα, ως μητέρα που παρέμενε στο σπίτι, ανέθρεψε έξι παιδιά.

Η Λεβίτα κοιτάζει σήμερα τη ζωή της χωρίς τύψεις. «Είχα μια όμορφη παιδική ηλικία και εφηβεία. Δεν έχω κανένα παράπονο», ανέφερε.

Οι ερευνητές ελπίζουν στην κατανόηση των γενετικών παραγόντων, περισσότερο από τον τρόπο ζωής, συμβάλλοντας στην προστασία της καρδιάς, των μυών και των γνωστικών λειτουργιών από τις επιπτώσεις της γήρανσης.

Σύμφωνα με τον ερευνητή Ζοάο Πάουλο Γκιλιέρμε, συνεργάτη της Ζατζ, στόχος της μελέτης είναι «να φτάσουμε τους 500 αιωνόβιους, έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε σε πιο ασφαλή και τελικά συμπεράσματα για τη μακροζωία».

Με πληροφορίες από Reuters