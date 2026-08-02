Επιστήμονες ανακάλυψαν νέο είδος «τυφλού ψαριού» σε σπήλαιο στην Αλαμπάμα

Ένα νέο γένος τυφλού ψαριού των σπηλαίων ανακάλυψαν ερευνητές του πανεπιστημίου της Αλαμπάμα στο Χάντσβιλ (UAH), σε ένα από τα πιο μελετημένα σπηλαιακά συστήματα των νοτιοανατολικών ΗΠΑ.

Οι ερευνητές του πανεπιστημίου της Αλαμπάμα, με αφορμή την ανακάλυψη του ψαριού, αναφέρουν πως πρόκειται να αλλάξει όσα γνωρίζαμε για την εξέλιξη και τη βιοποικιλότητα των υπόγειων οικοσυστημάτων.

Το νέο είδος, που ονομάστηκε Demogorgonichthys arcanus και πήρε το κοινό όνομα «Demon Cavefish» (Ψάρι-δαίμονας των σπηλαίων), είναι εντελώς τυφλό, άχρωμο και εμφανίζει μια αχνή ηλεκτρική μπλε απόχρωση, όταν είναι ζωντανό. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Scientific Reports.

Introducing demon cavefish (Demogorgonichthys arcanus); the rare eyeless predators that have been hiding in plain sight below a military base for decades. https://t.co/j3OdVRB590 — Live Science (@LiveScience) July 29, 2026

Πού εντοπίστηκε το ψάρι στην Αλαμπάμα

Κατά τους ερευνητές που υπέγραψαν το επιστημονικό κείμενο, το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της ανακάλυψης είναι ότι το ψάρι βρέθηκε στο Bobcat Cave, ένα σπήλαιο κάτω από τη στρατιωτική βάση Redstone Arsenal στην Αλαμπάμα, μόλις 13 χιλιόμετρα από το πανεπιστήμιο.

Η περιοχή παρακολουθείται συστηματικά εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια, γεγονός που έκανε τους επιστήμονες να πιστεύουν ότι δύσκολα θα ανακαλυπτόταν εκεί ένα εντελώς νέο γένος ψαριών.

«Είναι σαν να ανακαλύπτεις ένα νέο είδος μεγάλου αιλουροειδούς ζώου. Πιστεύαμε ότι οι μεγάλες εκπλήξεις ανήκαν στο παρελθόν», δήλωσε ο επικεφαλής της έρευνας, καθηγητής Μάθιου Νίμιλερ.

Μέχρι στιγμής, οι επιστήμονες δεν είχαν καταφέρει να το εντοπίσουν, καθώς το νέο είδος μοιάζει εντυπωσιακά με ένα άλλο τυφλό ψάρι που ζει στο ίδιο σπήλαιο, το Southern Cavefish.

Ωστόσο, ανατομικές εξετάσεις, αξονικές τομογραφίες και γενετικές αναλύσεις αποκάλυψαν ότι πρόκειται για έναν εντελώς διαφορετικό εξελικτικό κλάδο.

Scientists discover a new eyeless fish with unusual anatomy in a cave in Alabama, United States, after four decades of searching and named the species in reference to Stranger Things.https://t.co/bqDKEozTOY — Caribbean disaster🇯🇲🇹🇹 (@BagalueSunab) July 26, 2026

Έχασαν τα μάτια τους εκατομμύρια χρόνια πριν

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν επίσης ότι τα δύο ψάρια ζουν στις ίδιες μικρές λίμνες του σπηλαίου, χωρίς όμως να είναι στενοί συγγενείς. Αντίθετα, εξελίχθηκαν ανεξάρτητα, χάνοντας τα μάτια και τη χρωστική τους ουσία εκατομμύρια χρόνια πριν, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα συγκλίνουσας εξέλιξης, κατά την οποία διαφορετικά είδη αποκτούν παρόμοια χαρακτηριστικά επειδή προσαρμόζονται στο ίδιο περιβάλλον.

Το επιστημονικό όνομα Demogorgonichthys αποτελεί αναφορά στον μυθολογικό Δεμογοργών, μορφή του κάτω κόσμου που έγινε ιδιαίτερα γνωστή μέσα από το παιχνίδι Dungeons & Dragons και τη σειρά Stranger Things. Η λέξη arcanus σημαίνει «κρυμμένος» ή «μυστικός», υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι το ψάρι δεν είχε εντοπιστεί εδώ και δεκαετίες, σε ένα από τα πιο γνωστά σπήλαια της Αλαμπάμα.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το νέο είδος είναι ιδιαίτερα ευάλωτο, καθώς μέχρι στιγμής έχει εντοπιστεί μόνο σε αυτό το σπήλαιο και στον συνδεδεμένο υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. Όπως επισημαίνουν, η προστασία του εξαρτάται κυρίως από τη διατήρηση της ποιότητας των υπόγειων υδάτων, καθώς οποιαδήποτε ρύπανση στην επιφάνεια μπορεί να φτάσει γρήγορα στο οικοσύστημα όπου ζει.

Με πληροφορίες από πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα