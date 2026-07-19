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Επιστήμονες ανακάλυψαν νέο είδος κουνελιού στην Ιβηρική

Τα δύο είδη χωρίστηκαν εξελικτικά πριν από 2 εκατομμύρια χρόνια

The LiFO team
The LiFO team
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Παρότι τα δύο ζώα μοιάζουν εξωτερικά, οι επιστήμονες εντόπισαν διαφορές / Φωτ.: Daniel Burón - wildnatfilm.com
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Νέα επιστημονική μελέτη έρχεται να καταρρίψει τον ισχυρισμό του τελευταίου αιώνα, ότι στην Ιβηρική Χερσόνησο ζούσε ένα μόνο είδος άγριου κουνελιού, με μικρές τοπικές παραλλαγές.

Η μελέτη για το κουνέλι στην Ιβηρική καταλήγει στο συμπέρασμα ότι πρόκειται στην πραγματικότητα για δύο διαφορετικά είδη, τα οποία ακολουθούν ξεχωριστή εξελικτική πορεία εδώ και περίπου δύο εκατομμύρια χρόνια.

Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Biological Conservation, πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Ανώτατου Ινστιτούτου Κοινωνικών Σπουδών της Ισπανίας (IESA-CSIC), σε συνεργασία με πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Πώς χωρίστηκαν εξελικτικά το κουνέλι της Ιβηρικής από το ευρωπαϊκό

Οι επιστήμονες διακρίνουν πλέον το ιβηρικό κουνέλι (Oryctolagus algirus) από το ευρωπαϊκό κουνέλι (Oryctolagus cuniculus), τα οποία μέχρι σήμερα θεωρούνταν ένα και το αυτό είδος.

Σύμφωνα με τη μελέτη, τα δύο είδη χωρίστηκαν εξελικτικά πριν από περίπου δύο εκατομμύρια χρόνια, όταν οι περίοδοι των Παγετώνων, τα απομόνωσαν σε διαφορετικές περιοχές της Ιβηρικής Χερσονήσου.

Το ιβηρικό κουνέλι εξελίχθηκε στη σημερινή Πορτογαλία και τη δυτική Ισπανία, ενώ το ευρωπαϊκό κουνέλι επικράτησε στην ανατολική πλευρά της χερσονήσου. Από αυτό προέρχονται και οι πληθυσμοί που αργότερα εξαπλώθηκαν στην υπόλοιπη Ευρώπη, την Ωκεανία και την Αμερική, όπου σε πολλές περιπτώσεις θεωρούνται πλέον χωροκατακτητικά είδη.

Οι διαφορές ανάμεσα στα δύο κουνέλια

Παρότι τα δύο ζώα μοιάζουν εξωτερικά, οι επιστήμονες εντόπισαν διαφορές. Το ιβηρικό κουνέλι είναι μικρότερο σε μέγεθος, έχει πιο σκούρο τρίχωμα, γεννά λιγότερα μικρά και ωριμάζει σεξουαλικά νωρίτερα.

Διαφορές καταγράφηκαν επίσης στη γενετική τους σύσταση, στο μικροβίωμα του εντέρου, στη σύσταση του κρέατός τους και στα παράσιτα που φιλοξενούν. Όπως δήλωσε ο ερευνητής Ραφαέλ Βιγιαφουέρτε, «τα δύο είδη υπήρχαν πάντα· αυτό που άλλαξε είναι η γνώση μας γι' αυτά».

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η ανακάλυψη έχει ιδιαίτερη σημασία για την προστασία της βιοποικιλότητας. Ενώ οι πληθυσμοί του ευρωπαϊκού κουνελιού παραμένουν σταθεροί ή ακόμη και αυξάνονται σε πολλές περιοχές, το ιβηρικό κουνέλι παρουσιάζει σημαντική μείωση στην Πορτογαλία και τη νοτιοδυτική Ισπανία. Μέχρι σήμερα, η αντιμετώπιση των δύο ειδών ως ενός ενιαίου πληθυσμού έκρυβε την πραγματική έκταση της μείωσης του δεύτερου.

Το πρόβλημα εντείνεται από τις πρακτικές επανεισαγωγής κουνελιών για κυνηγετικούς σκοπούς, καθώς συχνά απελευθερώνονται ευρωπαϊκά κουνέλια σε περιοχές όπου ζούσε αποκλειστικά το ιβηρικό είδος.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, αυτό μπορεί να οδηγήσει στην αντικατάστασή του μέσω ανταγωνισμού ή υβριδισμού: «Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να διαχειριζόμαστε ως ένα είδος δύο κουνέλια που εξελίσσονται χωριστά εδώ και σχεδόν δύο εκατομμύρια χρόνια», υπογραμμίζουν.

Με πληροφορίες από Euronews

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