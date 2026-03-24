Epic Games: Απολύει 1000 εργαζόμενους και κόβει δαπάνες εκατομμυρίων δολαρίων λόγω Fortnite

Η Epic Games ανακοίνωσε ότι προχωρά σε απολύσεις περίπου 1.000 εργαζομένων και σε περικοπές κόστους ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς καταγράφεται σημαντική μείωση στην απήχηση του βασικού της τίτλου, του «Fortnite».

Την απόφαση γνωστοποίησε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Τιμ Σουίνι, μέσω εσωτερικού μηνύματος προς τους εργαζόμενους, στο οποίο περιγράφει με σαφήνεια τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η εταιρεία.

«Σήμερα προχωράμε σε απολύσεις περισσότερων από 1.000 εργαζομένων της Epic. Λυπάμαι που βρισκόμαστε ξανά σε αυτή τη θέση. Η πτώση στη δραστηριότητα του “Fortnite” που ξεκίνησε το 2025 σημαίνει ότι ξοδεύουμε σημαντικά περισσότερα απ’ όσα εισπράττουμε και πρέπει να προχωρήσουμε σε μεγάλες περικοπές για να διατηρήσουμε τη βιωσιμότητα της εταιρείας», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι απολύσεις, σε συνδυασμό με εξοικονομήσεις άνω των 500 εκατ. δολαρίων από συμβόλαια, marketing και μη καλυμμένες θέσεις, στοχεύουν στη σταθεροποίηση της εταιρείας.

Epic Games: Πιέσεις σε όλη τη βιομηχανία

Ο Σουίνι τόνισε ότι τα προβλήματα δεν αφορούν μόνο την Epic Games, αλλά συνολικά τη βιομηχανία των video games, η οποία αντιμετωπίζει πιο αργούς ρυθμούς ανάπτυξης, μειωμένες δαπάνες από τους καταναλωτές και αυξημένο ανταγωνισμό από άλλες μορφές ψυχαγωγίας.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι τρέχουσες κονσόλες σημειώνουν χαμηλότερες πωλήσεις σε σχέση με την προηγούμενη γενιά.

Υπενθυμίζεται ότι τον Φεβρουάριο του 2024, η Disney επένδυσε 1,5 δισ. δολάρια στην Epic Games, αποκτώντας μειοψηφικό ποσοστό στην εταιρεία. Η επένδυση αυτή στόχευε στην περαιτέρω ανάπτυξη του οικοσυστήματος γύρω από το «Fortnite», το οποίο έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο επιδραστικές πλατφόρμες gaming παγκοσμίως.

Η Epic Games δεν έχει δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις απολύσεις, ωστόσο αναμένεται να ακολουθήσουν περαιτέρω ανακοινώσεις.

Με πληροφορίες από Variety