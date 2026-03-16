Επιβλαβή χημικά εντοπίστηκαν σε ακουστικά που πωλούνται σχεδόν σε ολόκληρη την Ευρώπη

Πολλά ακουστικά που πωλούνται από κορυφαίες τεχνολογικές εταιρείες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να περιέχουν χημικές ουσίες που διαταράσσουν τις ορμόνες, προκαλώντας ανησυχίες για μακροπρόθεσμους κινδύνους για την υγεία, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Πάνω από 81 διαφορετικά είδη ακουστικών αναλύθηκαν από περισσότερες από 50 γνωστές μάρκες. Κάθε μοντέλο που δοκιμάστηκε περιείχε τουλάχιστον ίχνη επιβλαβών ουσιών, όπως διφαινόλες, φθαλικές ενώσεις και επιβραδυντικά φλόγας.

Οι διφαινόλες χρησιμοποιούνται σε καταναλωτικά προϊόντα όπως η συσκευασία τροφίμων, πλαστικά μπουκάλια, μπιμπερό, δοχεία αποθήκευσης και ορισμένες ηλεκτρονικές συσκευές. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (EEA), μπορούν να επηρεάσουν τα ορμονικά συστήματα και να βλάψουν την αναπαραγωγική υγεία.

Οι φθαλικές ενώσεις, που κάνουν τα πλαστικά πιο ευέλικτα και ανθεκτικά, βρίσκονται σε προϊόντα όπως σαμπουάν, ιατρικές συσκευές και ορισμένα υφάσματα. Η έκθεση σε ορισμένες φθαλικές ενώσεις συνδέεται με παχυσαρκία, αντίσταση στην ινσουλίνη, άσθμα και διαταραχές προσοχής, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή κοινοπραξία βιοπαρακολούθησης HBM4EU.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από την Arnika, μια τσέχικη μη κερδοσκοπική περιβαλλοντική οργάνωση, σε συνεργασία με το έργο ToxFree LIFE for All, μια πρωτοβουλία χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ. Παρότι η μελέτη τονίζει ότι τα ακουστικά δεν αποτελούν «άμεσο» κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, προειδοποιεί ότι η χρόνια έκθεση φέρει μακροπρόθεσμους κινδύνους για τη δημόσια υγεία, καθώς δεν έχει καθοριστεί πλήρως ασφαλές επίπεδο έκθεσης.

Πώς έγινε η μελέτη

Οι ερευνητές αποσυναρμολόγησαν τα ακουστικά για να συλλέξουν 180 δείγματα σκληρού και μαλακού πλαστικού, τα οποία στη συνέχεια αναλύθηκαν σε εργαστήριο για την παρουσία χημικών ουσιών που διαταράσσουν τις ορμόνες. Δοκιμάστηκαν ακουστικά για ενήλικες, παιδιά και gaming, καθώς αυτά τα σετ χρησιμοποιούνται συχνά για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Τα ακουστικά βαθμολογήθηκαν με βάση την έκθεση σε χημικές ουσίες.

Συνολικά, το 44% των μοντέλων αξιολογήθηκε με μεγάλο κίνδυνο, αλλά μόνο το 11% αυτών περιείχε ίχνη επικίνδυνων υλικών που είχαν επαφή με το δέρμα.

Αυτό υποδηλώνει ότι οι κατασκευαστές δίνουν προτεραιότητα στην ασφάλεια των χημικών ουσιών στα μαλακά πλαστικά και στα μέρη που έρχονται σε επαφή με το αυτί, ενώ άλλα μέρη των ακουστικών, όπως το σκληρό περίβλημα της δομής, συχνά περιέχουν ανησυχητικά επίπεδα επιβλαβών ουσιών, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Τα ασφαλή και τα μη ασφαλή ακουστικά

Η υψηλότερη συγκέντρωση διφαινολών εντοπίστηκε στα ακουστικά My First Care earbuds, προϊόν που προορίζεται για παιδιά και διατίθεται σε πλατφόρμες όπως η Amazon. Η μελέτη δεν αποκάλυψε το ακριβές επίπεδο διφαινολών σε αυτό το σετ ακουστικών.

Οι φθαλικές ενώσεις βρέθηκαν κυρίως σε ενσύρματα ακουστικά και συνήθως σε μικρές, νόμιμες ποσότητες.

Τα πιο ασφαλή ακουστικά ήταν τα Apple AirPods Pro 2 και JBL Tune 720BT. Ορισμένα παιδικά μοντέλα, όπως τα ακουστικά Paw Patrol της Oceania Trading, έλαβαν κόκκινη βαθμολογία για θέματα έκθεσης.

Σχεδόν το 60% των gaming ακουστικών για ενήλικες έλαβε «κόκκινη αξιολόγηση», ενώ τα παιδικά ακουστικά τα πήγαν καλύτερα, με περίπου 50% να λαμβάνει «πράσινη κατάσταση».

Με πληροφορίες από euronews.com