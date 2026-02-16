«Έπεσε» το X; - Χιλιάδες αναφορές για προβλήματα στην πλατφόρμα

Χιλιάδες αναφορές για προβλήματα στην πλατφόρμα X προέκυψαν για ακόμη μια φορά σήμερα, Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με το Downdetector, που καταγράφει τις διακοπές λειτουργίας υπηρεσιών σε πραγματικό χρόνο, το πρωί στις ΗΠΑ (περίπου στις 15:00 ώρα Ελλάδας), «περισσότεροι από 40.000 χρήστες ανέφεραν προβλήματα με το X και περισσότερο από το 50% των χρηστών ανέφεραν προβλήματα με την εφαρμογή για κινητά», όπως μεταδίδει το USA Today.

Μεταξύ άλλων, η διακοπή λειτουργίας έχει αναφερθεί σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, με μεγάλο αριθμό αναφορών από τη Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες, την Ατλάντα, το Σικάγο, τη Μινεάπολη και την περιοχή Ντάλας-Φορτ Γουόρθ, σύμφωνα με το Downdetector.

«Έπεσε» το X; - Τρίτη διακοπή λειτουργίας του για φέτος

Η σημερινή διακοπή λειτουργίας του X είναι η τρίτη για φέτος, σημειώνει το ίδιο μέσο. Στις 13 Ιανουαρίου, το X ήταν εκτός λειτουργίας για πολλές χιλιάδες χρήστες, ενώ στις 16 Ιανουαρίου περισσότεροι από 74.000 χρήστες ανέφεραν νέα σειρά προβλημάτων με την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο λόγος για τις διακοπές λειτουργίας του X παραμένει ασαφής. Ωστόσο, στα τέλη του 2025 η πλατφόρμα αντιμετώπισε προβλήματα που σχετίζονταν με την υποδομή της Cloudflare. Τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, εκτεταμένες διακοπές λειτουργίας της Cloudflare επηρέασαν σειρά διαδικτυακών πλατφορμών, συμπεριλαμβανομένων των X, LinkedIn, Fortnite και DoorDash.

